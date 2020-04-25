9 известных пар, которые в 2020 году ожидают пополнения (О некоторых мы даже и не знали)

25 8 13 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

2020 год порадует многих знаменитых влюбленных парочек прибавлением в семействе. Для кого-то долгожданный ребенок станет первым, как в случае Софи Тернер и Джо Джонаса, а для некоторых уже пятым, например для Алека Болдуина и Халари Томас.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, к кому из селебрити в этом году прилетит аист и сделает их намного счастливее.

1. Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда «Игры престолов» и солист группы Jonas Brothers узаконили свои отношения 1 мая 2019 года. В феврале 2020-го стало известно, что молодые люди ожидают появления малыша, который должен родиться в июле.

2. Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться с января 2016-го, спустя год пара распалась. В апреле 2018-го стало известно, что они вновь сошлись, а в 2019-м уже обручились. 5 марта 2020 года певица выпустила клип Never Worn White, в котором предстала беременной. В апреле Перри опубликовала фото счастливого Блума и подписала его так: «It’s a girl» («Это девочка»).

3. Руперт Гринт и Джорджия Грум

Руперт Гринт и Джорджия Грум вместе с 2011 года. Информации о том, состоят они в законном браке или нет, отсутствует, так как актеры предпочитают не распространяться о своей личной жизни. 10 апреля 2020 года стало известно, что пара ждет пополнения. В одном из своих интервью 2018 года Руперт говорил: «Если у меня будет сын, назову ли я его Роном (по имени персонажа, которого он сыграл в саге о Гарри Поттере. — Прим. ред.)? Это хорошее имя, но скорее всего нет».

4. Алек Болдуин и Хилари Томас

62-летний актер и 36-летняя инструктор по йоге ожидают 5-го ребенка. Пара в браке с 2012 года. В сентябре 2019-го Хилари опубликовала на своей страничке видео сердцебиения малыша. Для Алека Болдуина он станет 6-м: у него есть дочь от прошлого брака с Ким Бейсингер.

5. Джуд Лоу и Филиппа Коэн

Джуд Лоу начал встречаться с Филиппой Коэн в 2015 году. 47-летний актер и 32-летняя психолог, специализирующаяся на вопросах деловых коммуникаций, узаконили свои отношения весной 2019-го. В середине марта папарацци сняли влюбленную пару, на этих фото можно заметить округлившийся животик Филиппы. Для Джуда Лоу этот ребенок станет 6-м, для его супруги — первым.

6. Хафтор Бьёрнссон и Келси Хенсон

Роман Хафтора Бьёрнссона, или Григора Горы Клигана из «Игры престолов», с Келси Хенсон начался в 2017 году. Спустя год они сыграли свадьбу. 10 апреля актер и исландский спортсмен в своем инстаграм-аккаунте разместил серию милых фото с супругой и написал, что они ожидают малыша.

7. Скарлетт Бирн и Купер Хефнер

Сын основателя Playboy Купер Хефнер и актриса Скарлетт Бирн, сыгравшая в трех последних частях франшизы о Гарри Поттере студентку факультета Слизерин, поженились спустя 6 лет отношений, в ноябре 2019 года. Не так давно девушка поделилась своей фотографией, сопроводив ее следующим текстом: «Ждем не дождемся встречи с новейшим маленьким Хефнером».

8. Аманда Байнс и Пол Майкл

Звезда фильмов «Она — мужчина» и «Лак для волос» Аманда Байнс и ее жених Пол Майкл тоже скоро станут родителями. В марте 2020 года влюбленные практически одновременно разместили в своих аккаунтах фото сонограммы будущей мамы, однако спустя несколько часов удалили публикацию.

9. Илон Маск и Клэр Буше (Граймс)

Первый совместный выход в свет миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска с эпатажной канадской певицей Клэр Буше (Граймс) состоялся в 2018 году на Met Gala. В январе 2020 года Граймс опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с округлившимся животом, на который наложено изображение эмбриона. 6 марта 2020 года 32-летняя певица подтвердила свою беременность от 48-летнего Илона Маска.