9 известных девушек, которые не стали дожидаться предложения и сделали его сами

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Закат на берегу моря, романтическое свидание, лунная дорожка. Девушка становится на одно колено, достает из кармана платья кольцо и делает предложение своему возлюбленному. Согласитесь, это не похоже ни на сюжет мелодрамы, ни на реальную жизнь: мы привыкли, что это исключительно мужская прерогатива. Девушки же, решившиеся на такой смелый шаг, сталкиваются с осуждением и непониманием. Но некоторые женщины не видят ничего предосудительного в том, чтобы сказать своему мужчине: «Давай поженимся».

AdMe.ru заинтересовался этим вопросом и обнаружил, что смелых девушек гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поделимся историями самых знаменитых из них.

1. Пинк (Pink)

Эпатажная певица Пинк сделала предложение своему парню-мотогонщику Кэри Харту в далеком 2005 году после 4 лет знакомства. Тогда звезда пришла поддержать Кэри в финале гонок со смелым плакатом, на котором красовалась надпись «Ты женишься на мне?». Вероятно, мужчина воспринял это в шутку. Тогда певица дописала на табличке: «Я серьезно!». Будущий жених ответил согласием, и уже менее чем через полгода состоялась свадьба певицы и гонщика.

2. Дженнифер Хадсон (Jennifer Hudson)

Американская актриса и певица Дженнифер Хадсон сделала предложение своему будущему мужу в 2009 году в день его рождения. В остальном же церемония была вполне классической: поздравления, романтический ужин, кольцо, заветное «Ты согласен?». Кстати, эксклюзивное кольцо для такого события изготовил сам Нил Лейн. Дженнифер была уверена, что парень ответит согласием, ведь за 5 месяцев до этого Дэвид Отунга первым сделал ей предложение, причем тоже в день рождения. Но актриса сочла, что мужчина также должен пережить этот волнительный момент.

3. Диана фон Фюрстенберг (Diane von Fürstenberg)

Модельер Диана фон Фюрстенберг приурочила предложение руки и сердца ко дню рождения своего будущего супруга Барри Диллера. Диана сказала Барри, что в качестве подарка согласна стать его женой. Счастливый жених подарил возлюбленной 26 обручальных колец — по количеству лет, в течение которых они не были мужем и женой.

4. Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюк’оZа, вспоминает свое предложение руки и сердца как одно из самых легкомысленных решений в жизни. Во время вечеринки девушка заявила возлюбленному: «Бери меня в жены! Лучше ты не найдешь». И он, конечно, согласился, хотя был очень удивлен. А через пару недель пришел к любимой с кольцом.

5. Королева Виктория (Queen Victoria)

Вступив на престол, Виктория должна была сделать предложение принцу Альберту. Согласно традициям, королева обязана быть замужней женщиной. Виктория жила с матерью, но из-за сложных отношений пыталась избегать общения с ней. Королеве подсказали, что эту неприятную ситуацию можно разрешить замужеством. Тогда Виктория задумалась об Альберте: у него было хорошее образование, но главное — девушка была в него влюблена. Волнительное историческое событие произошло 15 октября 1839 года. В своем дневнике королева описывает этот момент как самый счастливый и яркий в своей жизни. Принц ответил согласием. Свадьба Виктории и Альберта состоялась 10 февраля 1840 года.

6. Кристен Белл (Kristen Bell)

Американская актриса Кристен Белл предложила своему возлюбленному Дэксу Шепарду руку и сердце по интернету. Да-да, именно так: 26 июня 2013 года в ее твиттере появилась судьбоносная запись «Ты женишься на мне?», а под ней — эмоциональное согласие будущего мужа. Свадьба пары состоялась в 2013 году.

7. Аиша

Если истории американок, сделавших предложение, никого не приводят в изумление, то в Казахстане подобное событие способно повергнуть общественность в шок. И тем не менее такие истории случаются. Певица Аиша решилась предложить руку и сердце будущему мужу Беркуту. Мужчина настойчиво добивался благосклонности девушки и трижды делал ей предложение, но получал отказ за отказом. Тогда Беркут переехал в другую страну, а Аиша поняла, что не может жить без любимого. Девушка решилась на ответственный шаг, и свадьба влюбленных состоялась в 2010 году.

8. Джудит Шейндлин (Judith Sheindlin)

Адвокат, судья, писательница и ведущая популярного шоу «Судья Джуди» не разделяет профессии на женские и мужские. Она комфортно чувствует себя в роли судьи и не видит ничего предосудительного в том, чтобы, к примеру, сделать мужчине предложение. Своему второму мужу Джудит сделала предложение в ультимативной форме. Это случилось в 1978 году. Успешная женщина спросила возлюбленного, когда состоится их свадьба. Мужчина растерялся, но Джудит попросила назвать день. Джерри выбрал День флага. В том же году они поженились. Сегодня счастливая пара воспитывает 5 детей.

9. Мадонна (Madonna)

Предложение руки и сердца певицы ее первому и на тот момент уже бывшему мужу Шону Пенну было смелым и эпатажным. То ли в шутку, то ли всерьез Мадонна призналась Шону в любви и публично пообещала выйти за него замуж за $ 150 тыс., которые он должен был пожертвовать на благотворительном мероприятии фонда певицы. Шон поднимался на сцену под звуки свадебного марша.

Бонус

В кино также нередки случаи, когда на колено с кольцом в руке становится не мужчина, а женщина. К примеру, в культовом сериале «Друзья» Моника сделала предложение Чендлеру.