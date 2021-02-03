8 зарубежных песен, которые на самом деле написаны отечественными композиторами

Если вы смотрели фильм «Дневник Бриджет Джонс», то наверняка помните, как главная героиня грустит под песню Селин Дион «All By Myself». Но мало кто знает, что этот хит был написан на основе Второго концерта для фортепиано Сергея Рахманинова. И если вам интересно, как наша музыка становится популярной во всем мире, то эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, какие же зарубежные песни имеют отечественные корни.

1. Warren G & Sissel «Prince Igor»

Имя композитора Александра Порфирьевича Бородина незнакомо современной молодежи, но его композицию «Хор половецких девушек» из оперы «Князь Игорь» слышал, наверное, каждый. Невольницы нежно пели: «Улетай на крыльях ветра Ты в край родной, родная песня наша». В 1953 году на Бродвее вышел английский мюзикл «Kismet», в основу которого легла музыка Бородина. Вместо «Улетай на крыльях ветра» хор пел «Stranger in Paradise» («Незнакомец в раю»). Свои варианты песни исполнили Тони Мартин, Сара Брайтман, Хулио Иглесиас и многие другие музыканты. Но больше всего слушателям запомнился дуэт певицы Sissel и рэпера Warren G. Они приняли участие в записи альбома «The Rapsody Overture», включающего рэп и классическую музыку. Песня имела большой успех в Европе. Она достигла вершины чарта в Исландии и Норвегии и попала в топ-10 в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Нидерландах и Швеции.

2. Celine Dion «All By Myself»

Песню «All By Myself» впервые исполнил американский музыкант Эрик Кармен в 1975 году. Композиция моментально «выстрелила» и попала на 2-е место чарта Billboard Hot 100. Через 21 год свою версию сингла предложила Селин Дион, и он тут же стал всенародно любимым хитом. За основу куплетов Кармен взял Второй концерт для фортепиано Сергея Рахманинова. Музыкант был уверен, что выбранную им мелодию можно свободно использовать. Однако после выхода песни к Кармену обратились наследники Рахманинова. Им принадлежали права на музыку известного композитора. После долгих переговоров обе стороны пришли к мировому соглашению. Наследники Рахманинова получали по 12 % от каждой продажи песни «All By Myself».

3. «ППК» «Resurrection»

В 1978 году вышел фильм Андрея Кончаловского «Сибириада». Музыку для него сочинил знаменитый композитор Эдуард Артемьев. В 2001 году ростовская команда «ППК» на основе темы из «Сибириады» написала трек «Resurrection» («Воскрешение»). Он стал первой отечественной композицией, попавшей в ротацию на радио BBC Radio One, и одной из самых узнаваемых российских песен в Британии. В своих сетах ее неоднократно использовали известные диджеи, например Пол Окенфолд и Армин ван Бюрен. А права на трек выкупила Warner Music Group.

4. Iggy Pop «Love Transfusion»

В 1988 году зарубежные музыканты приехали в Москву, чтобы записать альбом с коллегами из Союза. И спустя 2 года вышло их совместное детище — пластинка «Music Speaks Louder Than Words». Но на этом коллективное творчество не закончилось. Продюсер Дезмонд Чайлд пригласил Владимира Матецкого в США. Вместе они написали несколько композиций, самой популярной из которых стала песня «Love Transfusion» в исполнении Игги Попа.

5. Mary Hopkin «Those Were the Days»

В середине ХХ века на Западе невероятную популярность приобрели русские романсы. Фрэнк Синатра и Хулио Иглесиас с надрывом пели «Очи черные». Австралийская группа The Seekers гремела на весь мир своим хитом «The Carnival Is Over», который был написан на мотив песни «Из-за острова на стрежень». Но одной из самых знаменитых адаптаций стал романс «Дорогой длинною» композитора Бориса Фомина, исполненный Александром Вертинским. Эмигранты, тоскующие по родине, перевели текст на английский язык и назвали композицию «Those Were the Days». Однажды Пол Маккартни услышал эту песню в баре и предложил ее своей подопечной Мэри Хопкин. Сингл был записан на звукозаписывающей студии The Beatles. Вскоре он занял 1-е место в британском хит-параде. «Those Were the Days» перевели на испанский, итальянский и французский языки. Помимо Хопкин песню исполнили Далида, Бони Тайлер и другие звезды.

6. ATC «All Around the World»

В начале нулевых на танцполах зажигали под песню «All Around the World». Дебютный сингл группы АТС мгновенно стал хитом. Она заняла первые места в чартах Германии, Австрии и Швейцарии. Многим любителям музыки «All Around the World» напоминает трек группы «Руки вверх» «Песенка». И это неспроста. Сергей Жуков продал мелодию «Песенки» продюсерам ATC.

«Мне позвонили и назвали цифру за нее. Я трижды переспросил, посмеялся и сказал: „Ну ладно“. На счет пришло больше $ 1 млн. До этого я 5 лет по 40 концертов в месяц давал и ни разу столько не зарабатывал, а тут за одну песню столько! Потрясение мое было поистине велико. На полученные деньги я купил квартиру. Предлагал родителям переехать в Москву, но они согласились только на новую машину и на ремонт в старой квартире». Сергей Жуков

7. Jefferson Airplane «Meadowlands»

В 1969 году группа Jefferson Airplane выпустила альбом «Volunteers», демонстрирующий пацифистские настроения. Еще до релиза «Volunteers» приобрел скандальную славу. Предпоследней композицией стала «Meadowlands» — кавер-версия песни Льва Книппера «Полюшко-поле». Но международную славу «Полюшко» получило еще в 40-х годах. Его исполняли на открытии Международного конгресса молодежи в Лондоне в 1945 году. В свое время песня входила в репертуар оркестра Гленна Миллера, оркестра Поля Мориа и даже Снупа Догга.

8. Brazzaville «Star Called Sun»

Американская инди-команда Brazzaville исполнила свою версию «Star Called Sun» в 2006 году. За основу группа взяла музыку Цоя и главную фразу «Звезда по имени Солнце». До того как записать трек, Браун несколько раз прослушал оригинальную композицию. Перевод он нашел в интернете, но текст Цоя ему не был близок. Дэвид считал, что это песня про «мироощущение русского парня в определенный период русской истории». Поэтому он посвятил стихи матери.