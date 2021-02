8 зарубежных песен, которые на самом деле написаны отечественными композиторами

1. Warren G & Sissel «Prince Igor»

2. Celine Dion «All By Myself»

3. «ППК» «Resurrection»

4. Iggy Pop «Love Transfusion»

5. Mary Hopkin «Those Were the Days»

В середине ХХ века на Западе невероятную популярность приобрели русские романсы. Фрэнк Синатра и Хулио Иглесиас с надрывом пели «Очи черные». Австралийская группа The Seekers гремела на весь мир своим хитом «The Carnival Is Over», который был написан на мотив песни «Из-за острова на стрежень».

Но одной из самых знаменитых адаптаций стал романс «Дорогой длинною» композитора Бориса Фомина, исполненный Александром Вертинским. Эмигранты, тоскующие по родине, перевели текст на английский язык и назвали композицию «Those Were the Days». Однажды Пол Маккартни услышал эту песню в баре и предложил ее своей подопечной Мэри Хопкин. Сингл был записан на звукозаписывающей студии The Beatles. Вскоре он занял 1-е место в британском хит-параде. «Those Were the Days» перевели на испанский, итальянский и французский языки. Помимо Хопкин песню исполнили Далида, Бони Тайлер и другие звезды.