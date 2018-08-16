7 причин внимательнее относиться к тому, что вы публикуете в соцсетях. Объясняем на примере знаменитостей

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Disney может выплатить около $ 10 млн режиссеру «Стражей Галактики», уволенному кинокомпанией из-за старых постов в соцсетях. Однако даже такая крупная неустойка не пугает компанию: если она оставит все как есть, то может потерять намного больше из-за возмущения зрителей. Безусловно, когда ты знаменит, к твоим публикациям приковано множество взглядов, поэтому каждое слово приходится взвешивать несколько раз. Но это не всем удается.

И сегодня AdMe.ru расскажет вам о случаях, когда предугадать реакцию подписчиков на определенные высказывания для звезд было бы нелишним. А в конце мы поговорим о том, какими правилами нам всем желательно руководствоваться при публикации постов в соцсетях.

7. Джеймс Ганн — твиты, опубликованные 10 лет назад

Режиссер «Стражей Галактики» был отстранен от работы над 3-й частью фильма из-за твитов, которые публиковал с 2008 по 2011 год. Среди них активисты нашли действительно оскорбительные шутки, касающиеся сексуальных отношений с несовершеннолетними. Представители Disney выступили с заявлением и отметили, что слова Ганна никак не соответствуют ценностям компании. Сам режиссер уже много раз пожалел о постах, опубликованных 10 лет назад, но, как мы знаем, удалить из интернета высказывания, привлекшие к себе столько внимания, просто невозможно.

6. Гилберт Готтфрид — шутки по поводу трагедий

Гилберта Готтфрида многие из нас знают по роли мистера Пибоди в фильме «Трудный ребенок». Он же озвучивал попугая Яго в мультфильме «Аладдин». К тому же Гиттфрид — вполне успешный комик. Точнее, был им до того момента, как в 2011 году пошутил в твиттере над страшным наводнением, произошедшим в Японии.

Наводнение, ставшее следствием землетрясения в Японии. Трагедия унесла жизни более 15 тыс. человек.

Шутку не оценили, на комика обрушился шквал критики. И уже через пару часов после публикации с Готтфридом разорвала контракт страховая компания Aflac, оказывающая услуги в том числе в Японии.

5. Игги Азалия — оскорбление читателей

Игги Азалии пришлось отменить свой концерт в Питтсбурге из-за того, что люди, читающие рэпершу в твиттере, начали устраивать протесты. Девушка опубликовала пару провокационных постов, оскорбивших людей нетрадиционной ориентации, чем и вызвала гнев публики. После отмены концерта Игги извинилась перед поклонниками, заявив, что не должна была публиковать столь неприятные для некоторых читателей слова. И заявила, что верит в равенство всех людей, полов и наций и впредь будет осторожнее в высказываниях.

4. Эштон Кутчер — не за того заступился

Справа — американский тренер Джо Патерно, за которого заступился Эштон Кутчер.

В 2011 году Эштон опубликовал твит, в котором заступился за легендарного американского тренера Джо Патерно, уволенного со своего поста. По словам Кутчера, он просто не знал, что Патерно замешан в громком сексуальном скандале и обвинен в укрывательстве преступника. Актер думал, что тренера уволили из-за его возраста. К счастью, Эштон успел довольно быстро извиниться за то, что не разобрался в ситуации должным образом. Однако это происшествие все-таки повлияло на звезду: в итоге он решил больше не писать в твиттере, доверив ведение микроблога своему менеджеру.

3. Аманда Байнс — нападки на Рианну и не только

Звезда фильмов «Она — мужчина» и «Лак для волос» не привыкла осторожничать в высказываниях. В том числе в соцсетях. Так, в 2013 году актриса обрушила тонну неконструктивной критики на Рианну. Байнс заявила, что певица некрасива и заслуживает того, чтобы быть жертвой домашнего насилия, а также заявила, что назовет в честь Рианны свою собаку. Аманда быстро удалила записи, но журналисты успели сделать скриншоты. Досталось от актрисы и ее родителям. Она обвинила их в воровстве своих денег. Так как Байнс известна и другими вызывающими поступками, постепенно все меньше людей считают ее талантливой актрисой и звездой молодежных комедий. Зато стало больше тех, кто воспринимает Аманду исключительно как скандальную знаменитость. Так или иначе, последний фильм, в котором снялась девушка, вышел в 2010 году. Это была лента «Отличница легкого поведения».

2. Розанна Барр — оскорбление советницы Барака Обамы

Телеканалу ABC пришлось закрыть проект «Розанна», выходивший с 1998 года, из-за громкого скандала. Главное лицо проекта — Розанна Барр — опубликовала твит, в котором назвала советницу Барака Обамы по имени Валери Джарретт дочерью террористов и жителей «планеты обезьян». Подписчики Розанны, прочитавшие пост, были полны возмущения и назвали женщину расисткой. Президенту ABC Entertainment Ченнингу Данги пришлось спешно оправдываться перед зрителями и убеждать их, что слова актрисы не имеют ничего общего с идеологией канала. Сама Барр тоже попыталась реабилитироваться в глазах поклонников, но вышло у нее это весьма неуклюже. Сначала женщина напомнила, что террористические организации не имеют отношения к какой-либо национальности. Затем вообще заявила, якобы думала, что Валери — белая, но впоследствии все-таки принесла извинения, назвав твит плохой шуткой.

1. Чарли Шин — оскорбления работодателя

Создатели сериала «Два с половиной человека» долго терпели сложный характер Чарли Шина. Но даже когда актера уволили, у поклонников ситкома оставалась надежда на то, что его выгнали в воспитательных целях и вскоре вернут обратно. Надежда эта растаяла, когда Чарли Шин позволил себе несколько грубых высказываний в адрес продюсера проекта Чака Лорри и кинокомпании Worner Bros. Их актер опубликовал на своей странице в твиттере. С тех пор стало понятно, что Шину пора искать другую работу.

Это касается не только знаменитостей

Справедливо будет заметить, что из-за постов в соцсетях порой рушатся карьеры не только знаменитостей. Известны случаи, когда под удар попадали учителя, водители, журналисты, шахтеры и многие другие служащие. Поэтому давайте постараемся учиться на чужих ошибках и выделим правила, которые помогут избежать подобных недоразумений при публикации постов. Перед публикацией задумайтесь, не направлен ли ваш пост на то, чтобы высмеять какого-то человека или группу людей . Если цель его — высмеивание, но в вашем окружении подобные шутки — норма, убедитесь, что пост увидят только близкие и хорошо знакомые вам люди.

. Если цель его — высмеивание, но в вашем окружении подобные шутки — норма, убедитесь, что пост увидят только близкие и хорошо знакомые вам люди. При публикации спорных текстов и фотографий задумайтесь, как отреагировал бы ваш работодатель, если бы вы отправили ему это в личные сообщения. Если его реакция была бы негативной, лучше не публикуйте этот пост или воспользуйтесь настройками приватности.

Если его реакция была бы негативной, лучше не публикуйте этот пост или воспользуйтесь настройками приватности. Изучите законы вашего государства и запомните, какие публикации считаются недопустимыми и могут привести к наказанию. Опубликовать пост в соцсетях иногда все равно что выйти на людную площадь и прокричать что-то в толпу: никогда не знаешь, кто эти слова услышит и как на них отреагирует. Поэтому лучше проявить осторожность и просчитать возможные последствия наперед.