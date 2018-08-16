7 причин внимательнее относиться к тому, что вы публикуете в соцсетях. Объясняем на примере знаменитостей
Disney может выплатить около $ 10 млн режиссеру «Стражей Галактики», уволенному кинокомпанией из-за старых постов в соцсетях. Однако даже такая крупная неустойка не пугает компанию: если она оставит все как есть, то может потерять намного больше из-за возмущения зрителей. Безусловно, когда ты знаменит, к твоим публикациям приковано множество взглядов, поэтому каждое слово приходится взвешивать несколько раз. Но это не всем удается.
И сегодня AdMe.ru расскажет вам о случаях, когда предугадать реакцию подписчиков на определенные высказывания для звезд было бы нелишним. А в конце мы поговорим о том, какими правилами нам всем желательно руководствоваться при публикации постов в соцсетях.
7. Джеймс Ганн — твиты, опубликованные 10 лет назад
Режиссер «Стражей Галактики» был отстранен от работы над 3-й частью фильма из-за твитов, которые публиковал с 2008 по 2011 год. Среди них активисты нашли действительно оскорбительные шутки, касающиеся сексуальных отношений с несовершеннолетними. Представители Disney выступили с заявлением и отметили, что слова Ганна никак не соответствуют ценностям компании.
Сам режиссер уже много раз пожалел о постах, опубликованных 10 лет назад, но, как мы знаем, удалить из интернета высказывания, привлекшие к себе столько внимания, просто невозможно.
6. Гилберт Готтфрид — шутки по поводу трагедий
Гилберта Готтфрида многие из нас знают по роли мистера Пибоди в фильме «Трудный ребенок». Он же озвучивал попугая Яго в мультфильме «Аладдин». К тому же Гиттфрид — вполне успешный комик.
Точнее, был им до того момента, как в 2011 году пошутил в твиттере над страшным наводнением, произошедшим в Японии.
Наводнение, ставшее следствием землетрясения в Японии. Трагедия унесла жизни более 15 тыс. человек.
Шутку не оценили, на комика обрушился шквал критики. И уже через пару часов после публикации с Готтфридом разорвала контракт страховая компания Aflac, оказывающая услуги в том числе в Японии.
5. Игги Азалия — оскорбление читателей
Игги Азалии пришлось отменить свой концерт в Питтсбурге из-за того, что люди, читающие рэпершу в твиттере, начали устраивать протесты. Девушка опубликовала пару провокационных постов, оскорбивших людей нетрадиционной ориентации, чем и вызвала гнев публики.
После отмены концерта Игги извинилась перед поклонниками, заявив, что не должна была публиковать столь неприятные для некоторых читателей слова. И заявила, что верит в равенство всех людей, полов и наций и впредь будет осторожнее в высказываниях.
4. Эштон Кутчер — не за того заступился
Справа — американский тренер Джо Патерно, за которого заступился Эштон Кутчер.
В 2011 году Эштон опубликовал твит, в котором заступился за легендарного американского тренера Джо Патерно, уволенного со своего поста. По словам Кутчера, он просто не знал, что Патерно замешан в громком сексуальном скандале и обвинен в укрывательстве преступника. Актер думал, что тренера уволили из-за его возраста.
К счастью, Эштон успел довольно быстро извиниться за то, что не разобрался в ситуации должным образом. Однако это происшествие все-таки повлияло на звезду: в итоге он решил больше не писать в твиттере, доверив ведение микроблога своему менеджеру.
3. Аманда Байнс — нападки на Рианну и не только
Звезда фильмов «Она — мужчина» и «Лак для волос» не привыкла осторожничать в высказываниях. В том числе в соцсетях. Так, в 2013 году актриса обрушила тонну неконструктивной критики на Рианну. Байнс заявила, что певица некрасива и заслуживает того, чтобы быть жертвой домашнего насилия, а также заявила, что назовет в честь Рианны свою собаку. Аманда быстро удалила записи, но журналисты успели сделать скриншоты.
Досталось от актрисы и ее родителям. Она обвинила их в воровстве своих денег.
Так как Байнс известна и другими вызывающими поступками, постепенно все меньше людей считают ее талантливой актрисой и звездой молодежных комедий. Зато стало больше тех, кто воспринимает Аманду исключительно как скандальную знаменитость.
Так или иначе, последний фильм, в котором снялась девушка, вышел в 2010 году. Это была лента «Отличница легкого поведения».
2. Розанна Барр — оскорбление советницы Барака Обамы
Телеканалу ABC пришлось закрыть проект «Розанна», выходивший с 1998 года, из-за громкого скандала. Главное лицо проекта — Розанна Барр — опубликовала твит, в котором назвала советницу Барака Обамы по имени Валери Джарретт дочерью террористов и жителей «планеты обезьян».
Подписчики Розанны, прочитавшие пост, были полны возмущения и назвали женщину расисткой. Президенту ABC Entertainment Ченнингу Данги пришлось спешно оправдываться перед зрителями и убеждать их, что слова актрисы не имеют ничего общего с идеологией канала.
Сама Барр тоже попыталась реабилитироваться в глазах поклонников, но вышло у нее это весьма неуклюже. Сначала женщина напомнила, что террористические организации не имеют отношения к какой-либо национальности. Затем вообще заявила, якобы думала, что Валери — белая, но впоследствии все-таки принесла извинения, назвав твит плохой шуткой.
1. Чарли Шин — оскорбления работодателя
Создатели сериала «Два с половиной человека» долго терпели сложный характер Чарли Шина. Но даже когда актера уволили, у поклонников ситкома оставалась надежда на то, что его выгнали в воспитательных целях и вскоре вернут обратно.
Надежда эта растаяла, когда Чарли Шин позволил себе несколько грубых высказываний в адрес продюсера проекта Чака Лорри и кинокомпании Worner Bros. Их актер опубликовал на своей странице в твиттере. С тех пор стало понятно, что Шину пора искать другую работу.
Это касается не только знаменитостей
Справедливо будет заметить, что из-за постов в соцсетях порой рушатся карьеры не только знаменитостей. Известны случаи, когда под удар попадали учителя, водители, журналисты, шахтеры и многие другие служащие.
Поэтому давайте постараемся учиться на чужих ошибках и выделим правила, которые помогут избежать подобных недоразумений при публикации постов.
- Перед публикацией задумайтесь, не направлен ли ваш пост на то, чтобы высмеять какого-то человека или группу людей. Если цель его — высмеивание, но в вашем окружении подобные шутки — норма, убедитесь, что пост увидят только близкие и хорошо знакомые вам люди.
- При публикации спорных текстов и фотографий задумайтесь, как отреагировал бы ваш работодатель, если бы вы отправили ему это в личные сообщения. Если его реакция была бы негативной, лучше не публикуйте этот пост или воспользуйтесь настройками приватности.
- Изучите законы вашего государства и запомните, какие публикации считаются недопустимыми и могут привести к наказанию.
Опубликовать пост в соцсетях иногда все равно что выйти на людную площадь и прокричать что-то в толпу: никогда не знаешь, кто эти слова услышит и как на них отреагирует. Поэтому лучше проявить осторожность и просчитать возможные последствия наперед.
Фото на превью Fotolink / East News