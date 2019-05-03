7 масштабных событий, на которые повлияла всего одна случайность

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Удивительно, как одно небольшое событие способно запустить целую цепочку последствий, которая может привести как к важным открытиям, так и к трагедиям. Такое стечение обстоятельств принято называть эффектом бабочки, и в статье вас ждут примеры этого явления, повлиявшие на жизнь как отдельных людей, так и всего человечества.

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Охотник устроил пожар на $ 1,3 млрд

В 2003 году произошел один из крупнейших пожаров в истории Калифорнии: огонь уничтожил 2 820 зданий (из них 2 232 — жилые дома), погибло 15 человек и был нанесен ущерб на $ 1,3 млрд. Но всего этого могло и не произойти, если бы начинающий охотник не заблудился в лесу. Мужчина решил развести костер, чтобы привлечь внимание спасателей, но быстро потерял контроль над огнем и устроил стихийное бедствие.

Американцы не перешли на метрическую систему мер из-за пиратов

У американцев на протяжении всей истории как-то не складывается с метрической системой мер, хотя они неоднократно пытались на нее перейти. Трудности начались еще в 1794 году, когда французского ботаника Джозефа Домби отправили в Филадельфию на встречу с Томасом Джефферсоном, который был сторонником десятичной системы единиц. Джозеф должен был передать Томасу прут длиной в эталонный 1 м и медный цилиндр весом в 1 кг, а также убедить конгресс в правильности решения отказа от футов. К сожалению, Домби так и не добрался до Америки, так как его корабль захватили пираты. Ученый даже попытался притвориться испанским моряком, но его выдали акцент и плохое знание языка. Пираты хотели потребовать за Джозефа выкуп и заключили его в тюрьму на Монтсеррате, однако он скончался в заточении, а его ценный груз так и не попал в нужные руки.

Отключение электричества привело к популярности хип-хопа

1977 год выдался непростым для Нью-Йорка: финансовый кризис, аномальная жара, а где-то рядом ходил серийный маньяк — Сын Сэма. И без того напряженная обстановка накалилась до предела 13 июля, когда большая часть города оказалась без электричества из-за ударов молнии по подстанциям. Все это поспособствовало тому, что в одном из районов начались погромы, поджоги и грабежи. Среди мародеров были начинающие диджеи и рэперы, и когда они дошли до магазинов электроники, то многие не упустили возможности забрать звуковое оборудование, которое они никогда бы не смогли купить. До 13 июля 1977 года хип-хоп существовал, но не был известен за пределами Бронкса. Однако после ночи без электричества появилось много новых диджеев. Спустя несколько десятков лет уже популярные музыканты признались, что они участвовали в погромах и без этого инцидента, возможно, у них не было бы шанса проявить себя.

Текстильная застежка появилась благодаря собаке

Швейцарский инженер Жорж де Местраль привык после прогулки снимать с шерсти собаки репейник. Ученый заинтересовался, как растение обладает такой цепкостью, и решил рассмотреть его под микроскопом. Он увидел крошечные крючки, и тогда у инженера появилась идея своего изобретения. Жорж потратил восемь лет на разработку застежки. Впервые мир познакомился с его творением на Нью-Йоркской неделе моды в 1959 году. С тех пор его изобретение пользуется огромной популярностью по всему миру, в том числе и среди космонавтов, аквалангистов и горнолыжников.

Плюшевый мишка — зверь, которого не убил Теодор Рузвельт

История появления знаменитого плюшевого мишки достаточно трагична. В 1902 году президент США Теодор Рузвельт увидел загнанного охотниками и привязанного к дереву медведя. Рузвельта привели на это место, чтобы он смог пристрелить добычу. Президент отказался, назвав такое поведение неспортивным. Но ему было жалко животное, которое серьезно пострадало, и тогда он приказал прекратить его мучения. Эта история попала в газеты и была изображена в карикатурном виде, а со временем медведь превратился в милого медвежонка. Детали того дня размылись, но осталась идея: «Тедди (прозвище Рузвельта), который отказался стрелять в медвежонка». Одна из таких карикатур попалась на глаза жене Морриса Мичтома, эмигранта из России и владельца магазина игрушек. И ей так понравился рисунок, что она сшила похожего медведя и поставила на витрину в магазине с табличкой «Медвежонок Тедди». Новая игрушка стала невероятно популярной, и Моррис, получив согласие Рузвельта на использование его имени, основал компанию Ideal Toy Company. Правда, он допустил ошибку, которая, несмотря на успех плюшевого мишки, не сделала его богатым: Моррис не запатентовал Тедди, и вскоре у него появилось множество конкурентов.

Укус одной обезьяны изменил карту мира

В 1920 году после подписания Севрского мирного договора Греция получила значительную часть территории Турции, а королем в то время был Александр I. Но в том же году во время прогулки в саду король был укушен обезьяной, от которой он пытался защитить свою собаку. Спустя три недели Александр умер от сепсиса. В Грецию вернулся его отец Константин I, который ранее из-за своих прогерманских симпатий был вынужден покинуть страну, и вновь вступил на трон. Греция не была готова к войне, но действия нового правителя привели к возникновению конфликта с турками. Греки потерпели унизительное поражение и потеряли свои вековые территории.

Мир не узнал бы про Гарри Поттера, если бы первую главу не одобрил ребенок

Прежде чем получить возможность опубликовать историю о маленьком волшебнике, Джоан Роулинг отказали 12 издательств: они все вернули рукопись и не верили в успех этой книги. Год спустя редактор из лондонского издательства Bloomsbury Барри Каннингем тоже сомневался, но решил дать прочитать первую главу своей 8-летней дочери. Девочка была в восторге, ей хотелось узнать продолжение истории. Но даже несмотря на согласие опубликовать книгу, Каннингем посоветовал Роулинг устроиться на дневную работу, поскольку он считал, что она никогда не сможет заработать на своей книге.

А как вы относитесь к ситуациям, когда все идет не по плану? Считаете это неудачей или верите, что все именно так должно быть?