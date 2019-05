7 масштабных событий, на которые повлияла всего одна случайность

Охотник устроил пожар на $ 1,3 млрд

Американцы не перешли на метрическую систему мер из-за пиратов

Отключение электричества привело к популярности хип-хопа

Текстильная застежка появилась благодаря собаке

Плюшевый мишка — зверь, которого не убил Теодор Рузвельт

Укус одной обезьяны изменил карту мира

Мир не узнал бы про Гарри Поттера, если бы первую главу не одобрил ребенок

Фото на превью Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Walt Disney Pictures