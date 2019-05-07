6 известных людей, которые, возможно, инсценировали свою смерть (И двое, кто действительно сделали это)

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Поклонники всегда рьяно оберегают память своих кумиров и, бывает, даже отрицают факт их смерти. Не утихают споры вокруг гибели Майкла Джексона, принцессы Дианы и Мэрилин Монро. И пусть никаких подтверждений того, что эти известные люди могут быть живы, нет, фанаты верят, что новости о них еще появятся.

AdMe.ru нашел еще несколько знаменитых персон, которых уже давно нет с нами, но их поклонники и последователи до сих пор не готовы с этим смириться.

1. Брюс Ли

В 1973 году в возрасте 32 лет Брюс Ли скончался от принятой таблетки от головной боли, которая привела к отеку мозга. Однако фанаты находят эту причину смерти очень странной для человека, который ежедневно занимался совершенствованием своего организма. А вот фантастическая версия о том, что Брюс Ли был сверхчеловеком и сумел однажды не то что задержать дыхание, но даже остановить сердце на несколько часов, чтобы убедить врачей в своей смерти, поклонникам очень даже по душе. Причина инсценировки, утверждают они, в проблемах актера с якудзой, от которого он таким образом скрылся.

2. Энди Кауфман

Энди Кауфман умер в 1984 году от рака легких в клинике Лос-Анджелеса. Но сомнения в его смерти есть не только у поклонников артиста, но и у его друзей. Слишком уж много слухов и событий после его кончины. «Если мой план удастся, сделаю вид, что умер от рака легких», — говорил легендарный комик коллеге по съемочной площадке и даже объяснял, как он это сделает — заменит документы на документы настоящего больного. В 2013 году родной брат актера Майкл заявил, что будто в 1984 году нашел записку от Энди, в которой говорилось о его планах инсценировать свою смерть, чтобы «перестать быть Энди Кауфманом». В записке также якобы была назначена встреча в 1999 году, на которой комик планировал рассказать, как сложилась его жизнь. На встречу Энди, естественно, не явился. Но позже объявилась дочь артиста, рожденная якобы уже после его «смерти». Она заявила, что Кауфман жив и здоров, но доказательства предъявлять отказалась. Скорее всего, все это не более чем розыгрыш Майкла, но поклонникам этого не доказать.

3. Авраам Линкольн

История о том, что Авраам Линкольн был убит выстрелом в затылок во время спектакля, известна всем. Линкольн умер в больнице через 3 дня после выстрела. Но в то же время у очевидцев было много сомнений, была ли та пуля смертельна для президента. Многие уверяли, что политик не умер вовсе, а якобы скрылся от врагов, которых после окончания Гражданской войны у него было более чем полстраны.

4. Джими Хендрикс

Величайшего гитариста Джими Хендрикса уже при жизни считали виртуозом. При этом, как и большинство рок-музыкантов, он вел отнюдь не самый здоровый образ жизни: наркотики, алкоголь, скандалы. Причина смерти артиста — передозировка снотворного.



Однако для поклонников его творчества Хендрикс не умер — он просто устал от славы и постоянного внимания. А может, решил завязать со своим прошлым, начать новую жизнь и стать актером. Многие ярые фанаты гитариста утверждают, что в настоящее время он успешно играет в кино под именем самого Моргана Фримена, и даже находят между ними очевидные сходства.

5. Карлос Кастанеда

Писатель и при жизни был человеком достаточно загадочным: отказывался фотографироваться, не давал интервью, даже дату его рождения наверняка не знает никто. По официальным источникам, умер Кастанеда 27 апреля 1998 года от рака печени. Его прах развеяли в Мексике. Но для поклонников писателя Кастанеда жив, он просто отправился в горы заниматься энергетическими практиками — магическими пассами, которые благодаря его произведениям теперь изучают по всему миру.

6. Джеймс Дин

Легендарный актер погиб в автоаварии в 1955 году. Смерть констатировал врач скорой помощи. Однако и тут поклонники актера уверены, что Дин не погиб тогда, а был сильно покалечен. По мнению экспертов, повреждения автомобиля не были настолько сильными и водитель вполне мог выжить. Фанатов не убедить, что иногда даже незначительные удары могут приходиться на жизненно-важные органы и приводить к смерти. Также у них вызывает сомнение будто внезапно разбогатевший судмедэксперт, который осматривал тело: это наводит их на подозрения, что Джеймс хорошо заплатил тому за молчание. Но все это не более чем слухи: никто не может ответить на вопрос, зачем это было нужно молодому артисту, да еще на самом пике актерской карьеры.

Бонус: а вот кто действительно инсценировал свою смерть

Ярослав Гашек

Во время Первой мировой войны Ярослав Гашек оказался в плену у русских, но на его родине почему-то решили, что он погиб, и некрологи о нем появлялись регулярно. Приехав обратно в Прагу, он обнаружил, что его там никто не ждал, так как считали мертвым. Это подтолкнуло писателя к новому «хобби» — инсценировкам собственной смерти. Он сам присылал в газеты некрологи, распускал слухи о своей смерти, неоднократно исчезал из дома, не появлялся неделями, подогревая слухи о гибели, а однажды даже инсценировал самоубийство, чтобы вернуть женщину. А вот когда в 39 лет писатель действительно умер, в это никто не поверил и на похоронах пристутствовали только самые близкие ему люди.

Кен Кизи

В 1965 году писатель Кен Кизи был арестован за хранение марихуаны. Его освободили под залог, и, воспользовавшись этим, Кизи инсценировал самоубийство, чтобы избежать наказания: он оставил свой автомобиль вместе с предсмертной запиской на обрыве у моря. С помощью друзей писатель бежал в Мексику. Спустя 8 месяцев он почему-то решил, что страсти вокруг его дела улеглись, и вернулся домой, где был арестован и провел под заключением 5 месяцев. После освобождения занялся сельским хозяйством на семейной ферме и много времени посвящал творчеству.

Некоторые доводы и теории выглядят просто безумием, хотя, раз они дарят людям надежду, значит, имеют право на существование. А вы кому верите больше?