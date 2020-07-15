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45+ знаменитостей, чей реальный рост стал для нас настоящим сюрпризом

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Если бы у нас был шанс встретиться с известными актерами, музыкантами, королевскими особами, то, скорее всего, мы бы им сказали, что представляли их совсем иначе. Смотря на кумиров и популярных личностей по телевизору и любуясь ими на страницах журналов, мы не догадываемся о том, какого они роста. Порой мировые модели могут быть не выше 175 см, хотя на подиуме и в рекламе они кажутся нам подтянутыми и очень высокими. Обожаемые актеры, которые на экране выглядят одинаковыми, в обычной жизни оказываются на голову выше своих звездных коллег.

Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядят знаменитости одного роста, хотя нам всегда казалось, что они должны быть немного выше или чуть ниже.

Принц Уильям и Кевин Сорбо: 191 см

© YASSER AL-ZAYYAT / AFP / East News, © FaceToFace / REPORTER / East News

Райан Рейнольдс и Илон Маск: 188 см

© Invision / Invision / East News, © Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News

Колин Ферт и Энрике Иглесиас: 187 см

© Grant Pollard / Invision / AP / East News, © KCS / East News

Джим Парсонс и принц Гарри: 186 см

© Jordan Strauss / Invision / AP / East News, © DPPA / Sipa USA / East News

Мэрилин Мэнсон и Харрисон Форд: 185 см

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © Invision / Invision / East News

Эдди Редмэйн и Райан Гослинг: 184 см

© Invision / Invision / East News, © GEOFF ROBINS / AFP / East News

Брюс Уиллис и Том Хэнкс: 183 см

© Steven Bergman / AFF-USA.COM / MEGA / Mega Agency / East News, © Invision / Invision / East News

Рики Мартин и Джейк Джилленхол: 182 см

© Invision / Invision / East News, © Invision / Invision / East News

Жерар Депардье и Жизель Бюндхен: 180 см

© Maria Laura Antonelli / AGF / SIPA / East News, © Invision / Invision / East News

Эндрю Гарфилд и Оуэн Уилсон: 179 см

© VALERIE MACON / AFP / East News, © Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News

Тимоти Шаламе и Наоми Кэмпбелл: 178 см

© Cyril Pecquenard / KCS / East News, © Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Билл Гейтс и Сильвестр Сталлоне: 177 см

© Imago / CommonLens / East News, © AUG / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джастин Бибер и Синди Кроуфорд: 175 см

© Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News, © Invision / Invision / East News

Роберт Дауни — младший и Шер: 174 см

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © Invision / Invision / East News

Мэрайя Кэри и Энн Хэтэуэй: 173 см

© Invision / Invision / East News, © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Марк Цукерберг и Наталия Орейро: 171 см

© AFP / East News, © East News

Зак Галифианакис и Кэтрин Зета-Джонс: 170 см

© Invision / Invision / East News, © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Мерил Стрип и Меган Маркл: 168 см

© M. Angeles Salvador/MEGA / Mega Agency / East News, © Ian Jones / Allpix Press / East News

Вупи Голдберг и Кортни Кокс: 165 см

© Jordan Strauss / Invision / AP / East News, © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Елизавета II и Бритни Спирс: 163 см

© MEGA / Mega Agency / East News, © PacificCoastNews / BWP Media / East News

Джоди Фостер и Билли Айлиш: 161 см

© Invision / Invision / East News, © Anthony Behar / Sipa USA / East News

Мелисса Джоан Харт и Ева Лонгория: 157 см

© Admedia, Inc / Sipa USA / East News, © Instagram / Sipa USA / East News

Леди Гага и Джуди Денч: 155 см

© Invision / Invision / East News, © Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News

Дэнни Де Вито: 147 см

© O'Connor / AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News

Питер Динклэйдж: 132 см

© Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кто из звезд казался вам выше или ниже, когда вы впервые увидели их на экране?

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