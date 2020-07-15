45+ знаменитостей, чей реальный рост стал для нас настоящим сюрпризом
Если бы у нас был шанс встретиться с известными актерами, музыкантами, королевскими особами, то, скорее всего, мы бы им сказали, что представляли их совсем иначе. Смотря на кумиров и популярных личностей по телевизору и любуясь ими на страницах журналов, мы не догадываемся о том, какого они роста. Порой мировые модели могут быть не выше 175 см, хотя на подиуме и в рекламе они кажутся нам подтянутыми и очень высокими. Обожаемые актеры, которые на экране выглядят одинаковыми, в обычной жизни оказываются на голову выше своих звездных коллег.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядят знаменитости одного роста, хотя нам всегда казалось, что они должны быть немного выше или чуть ниже.
Принц Уильям и Кевин Сорбо: 191 см
Райан Рейнольдс и Илон Маск: 188 см
Колин Ферт и Энрике Иглесиас: 187 см
Джим Парсонс и принц Гарри: 186 см
Мэрилин Мэнсон и Харрисон Форд: 185 см
Эдди Редмэйн и Райан Гослинг: 184 см
Брюс Уиллис и Том Хэнкс: 183 см
Рики Мартин и Джейк Джилленхол: 182 см
Жерар Депардье и Жизель Бюндхен: 180 см
Эндрю Гарфилд и Оуэн Уилсон: 179 см
Тимоти Шаламе и Наоми Кэмпбелл: 178 см
Билл Гейтс и Сильвестр Сталлоне: 177 см
Джастин Бибер и Синди Кроуфорд: 175 см
Роберт Дауни — младший и Шер: 174 см
Мэрайя Кэри и Энн Хэтэуэй: 173 см
Марк Цукерберг и Наталия Орейро: 171 см
Зак Галифианакис и Кэтрин Зета-Джонс: 170 см
Мерил Стрип и Меган Маркл: 168 см
Вупи Голдберг и Кортни Кокс: 165 см
Елизавета II и Бритни Спирс: 163 см
Джоди Фостер и Билли Айлиш: 161 см
Мелисса Джоан Харт и Ева Лонгория: 157 см
Леди Гага и Джуди Денч: 155 см
Дэнни Де Вито: 147 см
Питер Динклэйдж: 132 см
Кто из звезд казался вам выше или ниже, когда вы впервые увидели их на экране?