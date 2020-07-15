45+ знаменитостей, чей реальный рост стал для нас настоящим сюрпризом

Если бы у нас был шанс встретиться с известными актерами, музыкантами, королевскими особами, то, скорее всего, мы бы им сказали, что представляли их совсем иначе. Смотря на кумиров и популярных личностей по телевизору и любуясь ими на страницах журналов, мы не догадываемся о том, какого они роста. Порой мировые модели могут быть не выше 175 см, хотя на подиуме и в рекламе они кажутся нам подтянутыми и очень высокими. Обожаемые актеры, которые на экране выглядят одинаковыми, в обычной жизни оказываются на голову выше своих звездных коллег.