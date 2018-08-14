30 знаменитостей, которые оказались ровесниками, и в это трудно поверить

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Наверняка вы и сами не раз замечали, что люди одного возраста могут выглядеть совершенно по-разному. И если вам известен год рождения своих одноклассников, то возраст публичных людей может удивить. Например, вы знали, что Кейт Уинслет и Анджелина Джоли родились в один год? А как насчет Константина Хабенского и Бена Аффлека? Мы предлагаем посмотреть на знаменитостей-одногодок и сравнить их друг с другом.

AdMe.ru собрал 15 пар знаменитостей-ровесников. Признаться, некоторые случаи вызвали у нас сильное удивление.

19 лет

Молодая актриса Эмма Кинни стала известной благодаря роли Дебби Галлагер в сериале «Бесстыжие». Она только начинает свой путь к большой славе. А вот дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп уже успела построить карьеру модели (девушка является послом модного дома Chanel и музой Карла Лагерфельда) и сняться в нескольких фильмах.

21 год

Мэйси Уильямс — актриса, которая полюбилась многим зрителям сериала «Игра престолов» по мастерски исполненной роли Арьи Старк. Белла Хадид — американская топ-модель, является лицом модных домов Dior и Bulgari. Дважды становилась Моделью года.

26 лет

В свои 26 лет Селена Гомес известна не только как актриса и певица, но и как автор песен, продюсер, дизайнер, модель и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кара Делевинь начинала свою карьеру с модных подиумов, но обнаружила в себе еще и актерский талант. Последняя ее работа в кино (Кара исполнила главную роль в фильме «Валериан и город тысячи планет») прошла под руководством самого Люка Бессона. А журнал Vogue включил ее в число самых стильных людей фешен-индустрии в возрасте до 45 лет.

28 лет

За плечами Эммы Уотсон более 15 ролей, но многим она запомнилась как Гермиона Грейнджер из истории про мальчика, который выжил. Эмма борется за права женщин, в 2014 году она была назначена послом доброй воли ООН. Певица, модель и фотограф Кристина Бардаш известная под псевдонимом Луна, является лицом нового поколения современных музыкантов. Создав собственный стиль, Луна обрела множество поклонников в разных странах. Ее песни, наполненные особым очарованием, узнают с первых аккордов.

29 лет

Лили Коллинз — хрупкая девушка, которая может справиться с самой сложной задачей режиссера. Чтобы войти в образ, актриса готова пойти на самые крайние меры. Например, для роли в фильме «До костей» и без того худенькая Лили сбросила 10 кг. Полине Максимовой удаются комедийный роли, благодаря которым она и обрела известность. Актриса признается, что за 3 года перерыва в съемках сериала «Деффчонки» очень соскучилась по своему персонажу — гламурной блондинке Леле — и была рада вернуться на съемочную площадку.

33 года

Екатерина Шпица выглядит удивительно молодо, и ей запросто можно играть роль выпускниц школы. Трудно поверить, что актрисе 33 года и у нее есть сын, которому уже 6 лет. Галь Гадот в 18 лет победила в конкурсе «Мисс Израиль», а после представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Обворожительную девушку заметили и ей сразу предложили стать актрисой. Всемирную известность Гадот обрела после роли Чудо-женщины.

37 лет

Меган Маркл стала олицетворением всех девичьих желаний: она не только вышла замуж за самого завидного холостяка планеты, но и стала герцогиней, получив от королевы в подарок титул и пару особняков в королевском поместье. Бритни Спирс — поп-идол 90-х. Несмотря на все жизненные трудности, певица сумела сохранить популярность. В эти дни Бритни радует своих поклонников мировым турне «Britney: Live in Concert».

43 года

Обладательница многочисленных кинонаград, Кейт Уинслет не только одна из самых талантливых актрис современности, но и просто прекрасный человек. Она поддерживает несколько благотворительных организаций, написала книгу о проблемах детей-аутистов, не раз в частном порядке помогала людям и даже однажды вынесла на руках из горящего дома маму британского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Анджелина Джоли — актриса, режиссер, сценарист и посол доброй воли ООН. Она обладательница всех значимых премий в кинематографе: «Оскара», трех «Золотых глобусов» и двух премий Гильдии киноактеров США.

46 лет

У Бена Аффлека сложные отношения с кинокритиками, однако те высоко оценили его исполнение роли Бэтмена. Аффлека назвали одним из лучших киноактеров, которому удалось наиболее полно передать образ популярного супергероя. Константин Хабенский — заслуженный артист и человек с большим сердцем. Актер основал фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями и не жалеет своих сил, времени и средств на спасение жизни больных людей.

49 лет

Невозможно придумать деятельность, в которой бы Дженнифер Лопес не могла добиться успеха: актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесмен. Дженнифер — одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис, ее не раз признавали самой влиятельной испаноговорящей персоной в мире. Кейт Бланшетт — обладательница множества престижных премий. Актриса запомнилась зрителям после фильмов «Елизавета» и «Золотой век», в которых сыграла королеву Елизавету. А поклонники Толкина полюбили ее за роль эльфийской предводительницы Галадриэль в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».

54 года

Мир любит Киану Ривза таким, какой он есть: меланхоличным, аскетичным и безмерно добрым. Сам Киану просит не верить снимкам в интернете и утверждает, что в его жизни все хорошо. И хочется надеяться, что это на самом деле так. Алексей Серебряков, актер театра и кино, вызвал большой резонанс в обществе своим интервью, которое дал Юрию Дудю. Актер необычайно талантлив, и особенно ему удаются роли в сложных и неоднозначных картинах.

54 года

В 1995 году Питт был признан секс-символом и спустя 23 года не сдает своих позиций. У него на счету множество ролей в культовых фильмах: «Бойцовский клуб», «Бесславные ублюдки», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и др. Михаил Ефремов — актер в третьем поколении. Несмотря на то что зрители любят фильмы с его участием, сам Ефремов признается, что театр ему ближе кинематографа.

63 года

72 года

В 2011 году за популяризацию бокса Сильвестр Сталлоне был включен в Международный зал боксерской славы. А в 2016 году будущий президент США Дональд Трамп предложил Сталлоне возглавить Национальный фонд искусств и гуманитарных наук, но тот отказался. Дональд Трамп — 45-й президент США. Прежде чем прийти в политику, он был бизнесменом, снимался в кино и телесериалах. Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность главы государства, и первым президентом, который ранее не занимал государственного или военного поста.

78 лет

Сложно представить, что Аль Пачино уже 78 лет! Для многих он навсегда останется молодым Майклом Корлеоне. Фильмы «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Запах женщины» стали классикой кинематографа, их пересматривает не одно поколение. Патрик Стюарт наиболее известен по роли профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс». Но чаще он играет в театре. В 2010 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари.