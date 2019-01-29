30+ заметок о театре, после прочтения которых вам будет сложно считать оперу скучной

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Вы начинаете зевать при упоминании слова «опера» или вам сразу представляется высший свет, высокомерные дамы в мехах и высокое искусство? На самом деле артисты оперного театра — такие же люди, как мы. Только им, например, нельзя качать пресс, не стоит слишком сильно толстеть и пренебрегать уроками иностранных языков. А еще они могут рассказать много занимательных и неожиданных вещей о своей работе.

Мы в AdMe.ru изучили вопрос с разных сторон, просмотрев блоги и твиттер оперной певицы, оперного пианиста и музыканта оркестра. С их помощью мы получили ответы на самые частые вопросы об этом, как оказалось, увлекательном жанре.

О здоровье

Вопреки мифам, вес с голосом никак не связан. В наш век YouTube певцы очень следят за собой. Многие театры даже проводят «политику похудения» своих певцов и отдают предпочтение на прослушивании при одинаковых вокальных данных более стройным. Из-за лишнего веса можно даже потерять работу. Так случилось, например, с «лучшей Изольдой своего времени» Деборой Войт, которую сняли с роли Ариадны в Ковент-Гардене из-за того, что она не влезла в костюм, когда режиссер решил одеть героиню в коктейльное платье. Пришлось худеть, чтобы не лишиться работы вовсе.

С другой стороны, энергии затрачивается много и петь на голодный желудок тоже нежелательно.

Оперным певцам нельзя качать пресс. Мышцы живота должны оставаться эластичными: они выполняют основную работу по управлению дыханием. Любые существенные физические нагрузки (имеется в виду стремление качаться, а не держать себя в форме) на голосе сказываются негативно. Хотя это, конечно, индивидуально. Но даже те немногие певцы, которые качаются, пресс не трогают.

Голосовые связки совершают несколько сотен колебаний в секунду, и увидеть это невооруженным глазом невозможно, а вот с помощью видеостробоскопа — вполне.

Рожавшие певицы поют иначе. Голос крепнет и обретает другие краски в силу гормональной перестройки организма. Что касается меццо-сопрано, часто говорят, что ты ненастоящее меццо, пока не родила (кто-то добавляет: «второго»).

То, что девушкам петь во время месячных опасно, не миф. Голосовой аппарат отекает, голос звучит менее звонко, и велик риск кровоизлияний в связки. Если на этот период выпадает концерт, вокалистки пользуются противоотечными и сосудоукрепляющими средствами.

Да, у вокалистов есть свои профессиональные травмы. Если долго перенапрягать голос, на связках могут образоваться узелки — по сути, микроскопическая опухоль. Говорить (почти) не мешает, а вот профессиональное пение с ними невозможно.

Допинг тоже есть. Это и гормональные препараты, и всякие заливки (лекарства, которые фониатр заливает специальным шприцем прямо на связки), многие певицы сидят на мочегонных препаратах (снимают отек, и, как следствие, голос звучит звонче). В отличие от спорта, в пении допинг не наказуем официально — за него наказывает только природа. Люди, слишком сильно полагающиеся на тяжелую фарму, поют хорошо, но недолго.

О рабочих буднях

На Западе в театр обычно устраиваются через прослушивания, в России сильна «традиция» устройства по знакомству. В Америке певцы живут от контракта до контракта. Это бывает непросто психологически (неопределенность), но у профессионалов контракты заключены на 2–3 года вперед. А конкуренция заставляет их постоянно быть в тонусе. В России для молодого певца практически единственный путь на сцену — попасть в постоянную труппу какого-нибудь театра. Но места в труппах появляются только, когда кто-то выйдет на пенсию.

Западный оперный мир довольно мал, и почти все знакомы если не лично, то через одно рукопожатие. Как следствие, новости разносятся со скоростью света. Сегодня вы нахамили гримерше в Лондоне, а завтра вас из-за плохого характера не взяли на постановку в Сан-Франциско.

Когда певец соглашается участвовать в новой постановке, которая будет через пару лет, никто понятия не имеет, что там придумает безумный режиссер. Поэтому на всякий случай многие певцы требуют включить в контракт пункт о том, что их не заставят раздеваться на сцене, например.

Постановка «Волшебной флейты» Моцарта от Pacific Opera Project.

Всем в оркестре платят поровну. За каждый сыгранный балет/ оперу платят отдельно сразу по окончании представления.

Во время пауз в оркестровой яме артисты могут делать что хотят, главное — не мешать музыке и вступить вовремя. Конечно, лучше соблюдать какие-то нормы морали, но посидеть в телефоне можно спокойно.

Практически во всех оперных театрах пол оркестровой ямы может опускаться и подниматься. Для концертов поднимают до уровня сцены, для спектаклей опускают на 3–4 метра ниже. От уровня пола зависит объем звука оркестра, который идет в зал. Плюс на нижних ярусах хранят инструменты. В Большом театре аж 6 подземных этажей.

За время репетиций оперы музыканты оркестра обычно успевают выучить почти весь текст.

Чтобы точно знать, куда ставить декорации, и чтобы артисты знали, где им стоять, на сцене делаются разноцветные пометки. Если специально не присматриваться, из зала их не видно. Для этого даже делают специальную сценическую клейкую ленту.

Самая трудная работа в театре у человека, который составляет расписание на день. В разгар сезона, когда репетируются одновременно 2–3 оперы, нужно в расписание уложить пару сотен человек.

Оркестр — штука дорогая, поэтому большая часть репетиций идет под рояль. Играть двумя руками то, что в оркестре играет 100 человек, — это специальный талант: почти нигде этому не учат и мало кто из пианистов это умеет. Основная задача оперного пианиста — помогать певцам готовить роли. Это включает в себя знание нескольких языков, на которых они поют, знание разных оперных стилей за последние 300 лет, доскональное знание стандартного репертуара (35–40 опер) и много других фишек. В России все обычно сводится к постучать мелодию на пианино и профессия называется «аккомпаниатор».

Самая интеллектуальная профессия в академической музыке — оперный дирижер. Он должен знать все вокальные партии, все, что играет оркестр, когда кто вступает, слышать неправильные ноты, уметь одновременно руководить оркестром и певцами на сцене и еще кучу всяких вещей. Еще для дирижера важна сама по себе техника жеста. Выработать такой жест, чтобы 100 человек оркестра точно его поняли и играли вместе, очень непросто. Достигается это только многими годами занятий и практики.

Одна из характерных черт академического пения — когда певец без микрофона может наполнить звуком зал на 3 000 зрителей. Про Большой театр иногда ходят слухи, что таки певцов там подзвучивают. Вранье. Исключение — мюзиклы (где микрофон — часть стиля) и специальные эффекты. Например, в опере Вагнера «Зигфрид» исполнителю партии Дракона предписано петь в рупор ради особого эффекта. Сейчас гораздо практичнее дать ему миниатюрный микрофон.

«Забыть текст — это нестрашно, страшно при этом не выкрутиться». Как ни странно, в опере слова забыть сложнее, чем при исполнении каких-то эстрадных песен. Текст обычно учится не отдельно, а как часть музыкального полотна (не нарочно — так получается). Но если все-таки на сцене вылетел из памяти какой-то кусок, то исполнители стараются подобрать что-то похожее по смыслу или, если музыкальная тема повторяется, просто берут текст из предыдущего или следующего фрагмента. Чаще всего проблемы с текстом возникают у тех, у кого его меньше всех. Хористы, например, вообще могут забить и не выучить, а потом талдычить «сорок восемь, сорок восемь, сорок восемь» на ту же музыку.

Оперные гранды Хосе Каррерас, Катя Риччарелли, Агнес Бальтса и Руджеро Раймонди поют «Застольную» из оперы «Травиата». Бальтса (меццо) и Раймонди (бас) не знают слов и потеряли листочек с текстом. Катя, похоже, шепнула об этом Каррерасу прямо посреди фразы. Агнес Бальтса поет отсебятину, а Раймонди и вовсе — «ля-ля-ля». Дирижер пытается оставаться невозмутимым.

О театре

Опера — один из самых дорогих видов искусства и самый дорогой среди музыкальных. Не окупается ни разу и нигде, билеты покрывают порядка 15 % расходов. Во всем мире театры существуют на пожертвования: в Америке — от богатых людей, в России — от государства.

Основные оперные языки — итальянский, французский, немецкий. Кроме этих трех нередко поют на английском, русском и чешском. Ответственные артисты, если им предстоит петь, например, оперу на чешском, берут хотя бы начальный языковой курс. Не быть полиглотом в современном оперном мире почти невозможно.

Для любительского пения никаких возрастных ограничений нет. Для профессионального — зависит от типа голоса. Сопрано начинают лет в 20 максимум, бас может и до 30 подождать. Лет 50 назад многие оперные певцы приходили в профессию без музыкального образования, в буквальном смысле от станка — выдающегося голоса было достаточно. Лучано Паваротти, тенор номер один всех времен и народов, не знал нот. Новые партии он учил по слуху, а когда стал знаменитым и разбогател, нанимал человека, чтобы тот с ним разучивал партии. Сейчас такие не выживают: никто ноты с ними учить не будет.

Джоан Сазерленд и Лучано Паваротти.

У оперных певцов из СНГ шикарные голоса, но ноль рабочей дисциплины и недостаток знаний. У американцев хорошие голоса редки, но работают они как черти. Поэтому довольно мало русских певцов с большой международной карьерой. Азиатских певцов становится все больше и больше. У них совершенно потрясающие голоса (из-за формы черепа резонансные пазухи в среднем больше, чем у европейцев), зато из-за разницы культур им чужд европейский набор эмоций.

Контртенора поют обычно партии, написанные для кастратов, а по нормам XVIII века это были партии героев, царей и полководцев. Поэтому довольно необычным для современного слушателя может быть, скажем, Юлий Цезарь, поющий почти что женским голосом.

В классических операх нередки случаи, когда женский голос поет мужскую роль. Называется «травести» (от французского «переодевание»). Обычно это роли юных мальчиков. Когда герой — травести, то влюбленная пара оказывается двумя артистками женского пола. Нередко в комедийных операх по сюжету персонажа-травести переодевают в женщину. Такая вот рекурсия — девушка, переодетая мальчиком, переодетым в девушку. Где еще, кроме оперы, вы такую прелесть найдете? Для примера смотрите «Свадьбу Фигаро» или «Кавалера розы».

Профессиональный юмор

Оперные певцы не дураки пошутить. Например, известен спектакль «Бориса Годунова» в Питере, где слово «царевич» везде было заменено на «Петрович». И вот Юродивый говорит царю: «Вели-ка их зарезать... как ты зарезал... маленького... ПЕТРОВИЧА!!!»

В советское время напротив Большого театра была рюмочная (где сейчас Новая сцена). В «Борисе Годунове» между выходами хора перерыв где-то час, и вот 50 мужиков в костюмах бояр шли в рюмочную. Минут за 15 до выхода из театра прибегал хормейстер тащить их назад.

Или в «Евгении Онегине» весь (!) хор однажды спел в сцене бала у Лариных вместо «Вот так сюрприз, никак не ожидали» — «Водка, стриптиз — никак не ожидали!». Это ж надо было 50 человекам обсудить и договориться об этом!

В «Онегине» как-то после 2-го акта молодая солистка заупрямилась, хлопнула дверью и ушла домой. Быстро нарядили ее дублершу, в летах и некрасивую, а Онегину сказать не успели. И вот в 3-м акте Онегин видит Татьяну и с ненаигранным удивлением заявляет: «Ужель та самая Татьяна?!»

Рассказывают, что годах в 50-х был в Большом какой-то тенор родом из деревни, который иностранные слова нередко путал. Слово «сатисфакция» ему особенно трудно давалось. И вот однажды он спел: «Онегин, вы больше мне не друг! И ДЕЗИНФЕКЦИИ Я ТРЕБУЮ!!!»

Валерий Абисалович Гергиев — самый известный российский дирижер, без шуток гениальный музыкант, худрук Мариинки. Он известен тем, что вместо палочки дирижирует зубочисткой. А за его непредсказуемый характер его прозвали Валерий Обещалович.

О наболевшем

Золотое правило музыкантов, и не только: там, где начинается погоня за деньгами, заканчивается стремление творить. Но это не оправдывает того факта, что в российских оперных театрах платят мало. Даже в Москве. Даже в самых крупных театрах в Москве. Хорошие гонорары случаются благодаря заграничным контрактам. Если их нет — тогда халтуры, сторонние концерты, преподавание.

Оперный певец — человек очень зависимый. Он зависит от воли режиссера, дирижера, художника по костюмам и администрации. От ошибки рабочего сцены, не туда положившего реквизит (тот самый кинжал из 3-го акта, который должен лежать на столе и быть под рукой, а его нет). От профессионализма гримера зависит, как ты будешь выглядеть, выходя на сцену (раньше в консерваториях были такие предметы, как сценический грим и фехтование; вот уроков грима нам очень не хватает). От костюмера, не подшившего подол под твой рост, зависит, споткнешься ли ты в финале и навернешься ли в оркестровую яму.

Мат в классе для многих педагогов норма. Иные могут даже побить. Это искусство, детка.

Можно быть очень скромным и стеснительным в жизни, но при этом чувствовать себя на сцене как дома. Все аргументы типа «Почему ты стесняешься незнакомых компаний, ты же постоянно выходишь на сцену перед большим количеством людей?» не действуют — на сцене заранее выучен текст.

И, наоборот, для многих певцов именно боязнь сцены становится камнем преткновения и поводом завершить сценическую карьеру и уйти в преподавание. Но есть и певцы, которые умеют использовать ее как дополнительный адреналиновый допинг — и только прибавляют в качестве.

Когда вас просят перевести телефоны на беззвучный режим и не фотографировать со вспышкой во время концерта/ спектакля — это не простая блажь организаторов. Все исполняется вживую, и если внезапная вспышка может отвлечь в важный момент или выбить из колеи, то звонок телефона (особенно во время проигрыша или паузы) может сбить исполнителя с тональности. Не говоря о том, что звонки и шум в зале мешают окружающим вас зрителям, отвлекая их от спектакля.

Бонус: а вы знали, что в знаменитой сцене в фильме «Пятый элемент» Плавалагуна поет самую настоящую арию из оперы?

В сцене в отеле звучит ария безумной новобрачной «Il dolce suono» из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Вокализ же не входит в оригинальную оперу. Человек в принципе не может повторить его на 100 % — Бессон собрал его из нескольких записей.

А вы любите классическую музыку? Или вы предпочитаете другие жанры?