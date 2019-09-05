30+ малоизвестных фактов о жизни Фредди Меркьюри, которые открывают его личность с новой стороны
5 сентября — памятная дата для поклонников группы Queen, ведь в этот день 73 года назад родился Фредди Меркьюри. Его творчество, неординарные сценические образы и эксцентричная манера поведения во время выступлений известны даже людям, далеким от рок-музыки. Чего стоит созданная им рок-баллада «Богемская рапсодия», попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как лучшая песня тысячелетия. Но каким был в реальной жизни культовый музыкант, знают лишь самые близкие ему люди.
AdMe.ru изучил архивы и мемуары друзей кумира миллионов и готов поделиться малоизвестными фактами о фронтмене Queen.
До всемирной славы
Маленький Фредди (Фаррух) на руках у своей мамы Джер.
- Фредди родился в британской колонии Занзибар в 1946 году в семье парсов, перебравшихся в Каменный город (столицу Занзибара) из индийского штата Гуджарат. Когда мальчику было 7 лет, его отправили в школу-интернат в Индии. Существует мнение, что разлука с семьей в столь раннем возрасте стала для Фредди психологической травмой и породила в нем ненасытную жажду внимания.
- Настоящее имя певца — Фаррух Булсара. «Фаррух» в переводе с гуджаратского языка означает «прекрасный», «счастливый». В 1970 году, в год основания группы Queen, певец официально поменял имя, с тех пор в его паспорте значилось Frederick Mercury. Когда к нему обращались как к Фарруху, Меркьюри приходил в ярость.
- Интересно, что первым (и единственным) языком Фредди был английский, а не гуджаратский. По крайней мере, так утверждает Питер Фиби Фристоун, который много лет был личным ассистентом и другом Меркьюри. По словам Питера, певец общался со своими родными и писал им письма исключительно на английском.
Фредди с кубком, который он завоевал как лучший игрок в крикет среди младших учеников школы Святого Петра в Индии.
- У Фредди есть младшая сестра Кашмира Кук. Она вспоминает, что брат был одарен во всех областях с самого детства, и считает, что любовь к музыке привила ему их тетя, в чьем доме Фредди впервые начал играть на фортепиано.
Фредди и Кашмира в детские годы.
- Свою первую рок-группу под названием The Hectics Меркьюри создал вместе с четырьмя школьными приятелями в 1958 году. Коллектив выступал на школьных мероприятиях и юбилеях.
The Hectics в полном составе: Брюс Мюррей (вокал), Фаррух Булсара (клавишные), Деррик Бранш, Фаранг Ирани, Виктори Рана.
Характер
- Энергичный и открытый на сцене, в жизни Фредди был довольно застенчивым и даже замкнутым человеком. Он редко давал интервью и предпочитал не рассказывать о своей личной жизни и семье.
- Иногда Меркьюри бродил по саду один или с парой своих кошек, но он также мог быть и душой компании. Фредди обладал уникальным чувством юмора, и в его доме устраивалось немало вечеринок, где смех не смолкал до 4 или 5 утра.
Саманта Фокс и Фредди Меркьюри.
- Он никогда не тратил много времени на сон и ненавидел саму идею «провести весь день в постели». Нельзя сказать, что Фредди был ранней пташкой, но он следовал режиму. Не имело значения, во сколько он лег спать, — каждый день дома или во время тура он вставал в 09:00 и пил чай.
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Он почти не говорил о своем детстве и происхождении. Не то чтобы ему было за что-то стыдно, просто Фредди был человеком настоящего, и он не хотел тратить свое драгоценное время на размышления о прошлом.
Путь к успеху
- До появления Фредди группа Queen называлась Smile — она была переименована по его инициативе в 1970 году, когда Меркьюри стал солистом.
- В 1987 году Меркьюри перепел хит 60-х «The Great Pretender» (в переводе с английского — «великий притворщик»). В его исполнении песня получила вторую жизнь, а к артисту буквально приклеилось одноименное прозвище.
«В чем секрет успеха Фредди? Я думаю, он умел быть в нужном месте в нужное время. И он был невероятно талантливым музыкантом, с большой индивидуальностью и способностью донести свое послание. У него была сила воли, чтобы осуществить свою мечту, необыкновенное воображение и способность писать песни на все времена. Фредди не боялся завоевать мир».Питер Фристоун, личный ассистент Меркьюри
Личная жизнь
- Фредди прилагал большие усилия к тому, чтобы держать свою личную жизнь подальше от прессы. Но партнеров Меркьюри обсуждали не меньше, чем его хиты. Однажды в ответ на фразу журналиста «Я слышал, что ты спишь с мужчинами» Меркьюри заявил: «Я сплю с мужчинами, я сплю с женщинами и сплю со своими кошками... Какое это имеет отношение к моей музыке?»
- У Фредди Меркьюри были отношения с Мэри Остин, которые длились 7 лет. В 1976 году артист признался ей в собственной бисексуальности и они перестали существовать как пара. Однако до конца жизни они остались близкими друзьями. Остин выполняла функции секретаря Меркьюри, и по завещанию ей отошла часть состояния музыканта, а также его дом.
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В фильме «Богемская рапсодия» подробно рассказано об отношениях Фредди с Мэри Остин, но отсутствуют упоминания о другой яркой женщине в жизни певца — австрийской актрисе Барбаре Валентин. Позже певец признался, что увлекся ею сильнее, чем любым из любовников-мужчин за последние несколько лет. «Рядом с ней я вновь почувствовал себя самим собой», — вспоминал Меркьюри о романе.
- Не исключено, что отношения Меркьюри и Валентин были платоническими. По словам Питера Фристоуна, у них было много общего и Фредди импонировала прямолинейность Барбары. Но когда в прессе появились слухи об их романе и о том, что пара якобы собирается пожениться, певец пришел к выводу, что Барбара сама является источником этих сплетен, поскольку желает подогреть интерес к своей персоне. Это огорчило Фредди настолько, что он почти не общался с Валентин в последний год своей жизни.
- Джим подарил Фредди обручальное кольцо, которое музыкант носил до самой смерти. Его не сняли с пальца Меркьюри даже перед кремацией.
Отношение к друзьям
- Меркьюри умел находить время на то, чтобы купить подарки для своей семьи и близких друзей. На Рождество он всегда отправлялся в определенные магазины — Cartier, Tiffany или Harrods и покупал около 15 подарков. Ему нравились именно эти места, потому что там умеют красиво упаковывать презенты.
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Фредди всегда носил с собой сумку, в которой были сигареты, пастилки для горла, а еще блокнот — в нем были указаны дни рождения всех его друзей. Где бы Меркьюри ни находился, он никогда не забывал поздравить близких.
Фредди с той самой сумкой в руках.
- Фредди никогда не выражал желания иметь детей. Но нельзя сказать, что он не любил их. Однако на примере участников своей же группы певец видел, сколько внимания требуют малыши. Он мог провести некоторое время с детьми своих друзей, но всегда был рад «вернуть» их обратно.
- Певец был приверженцем традиций и обычно в канун Рождества приглашал друзей, угощал их, пел песни и играл на пианино.
Транспорт
- Меркьюри никогда не сдавал экзамен по вождению, но это не помешало ему владеть пятью машинами. Он был твердо уверен в том, что «все мы здесь по причине». Это значит, что он, Фредди, должен был полностью посвятить себя музыке — созданию, записи и исполнению. А другие люди здесь, чтобы водить машины.
Автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, когда-то принадлежавший солисту группы Queen. Машину приобрели на аукционе 12 января 2013 года за 74 600 фунтов (89 700 евро), что в 6 раз превышает стоимость, в которую ее оценили эксперты.
- Певец панически боялся самолетов. Однажды, сев на борт самолета, направлявшегося из Токио в Нью-Йорк, Меркьюри выяснил, что у этой модели в недавнем прошлом были многочисленные технические проблемы. Он тут же потребовал, чтобы его вещи выгрузили, и улетел другим самолетом.
Увлечения и привычки
- Меркьюри обожал своих кошек. В его доме одновременно могло обитать до 10 пушистых питомцев. Дебютный сольный альбом Mr. Bad Guy Фредди посвятил кошкам, а своей любимице по кличке Далила даже отдельную композицию. Периодически во время гастролей он звонил в Лондон, чтобы поговорить с четвероногими. Мэри Остин по просьбе певца подносила к трубке ту или иную кошку.
Фредди и его кот Ромео, подарок Джима Хаттона.
- Любимой страной лидера Queen была Япония. Фредди подзаряжался здесь энергией, которую он не мог найти больше нигде в мире.
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В 1993 году Национальный почтовый музей Великобритании приобрел коллекцию марок, которую всю жизнь собирал Меркьюри. Деньги от продажи были перечислены на счет благотворительной организации по борьбе со СПИДом, которую основал Фредди.
- В канун миллениума Королевская почта Великобритании выпустила марку с портретом великого певца, на которой, помимо Меркьюри, был изображен ударник Роджер Тейлор. Так было нарушено правило: из ныне живущих людей на марках могут быть изображены только члены королевской семьи. Общественность негодовала до тех пор, пока в СМИ не было опубликовано заявление работников почты, в котором указывалось, что дизайн марки был одобрен лично Елизаветой II.
Марка, которая оказалась в центре грандиозного скандала.
- У Фредди было два кумира в музыке — Джон Леннон и Элвис Пресли. Поэтому одной из самых ценных вещей в гардеробе Меркьюри стал шарф Элвиса, подаренный ему единственной дочерью певца Лизой Мари.
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В 10 лет будущий певец стал чемпионом школы по настольному теннису. Во взрослой жизни же предпочитал игру в большой теннис.
- Кумир миллионов предпочитал острую пищу. Что неудивительно, ведь он родился на Занзибаре, где ценят хорошее сочетание специй. Дома он всегда говорил, что хочет есть «мамину еду», то есть приготовленную по ее рецептам.
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Хотя Меркьюри не следовал диетам и не ходил в спортзал, при этом он никогда не имел проблем с фигурой. Дело в том, что Фредди был крайне умерен в еде: он ценил вкусную пищу, но не переедал. Любопытный факт: певец все-таки оборудовал спортзалы в двух из своих квартир, но сделал это исключительно ради удобства своих друзей. Сам он никогда ими не пользовался.
- В число вредных привычек Фредди входило курение, причем он считал, что оно не оказывает существенного негативного влияния на его голос. Наоборот, певцу даже нравилась хрипотца, приобретенная из-за этого пристастия.
- Также Меркьюри ценил хороший парфюм, причем как мужской, так и женский (сам он не пользовался им, но дарил знакомым женщинам или просто держал у себя в шкафу). Среди любимых ароматов певца были Aramis, Karl Lagerfeld, Armani, L’Eau Dynamisante от Clarins и L’Interdit — парфюм, созданный Юбером де Живанши для Одри Хепберн.
Музыка
- Хорошим пианистом Меркьюри никогда себя не считал. Он всегда чувствовал себя неуверенно при исполнении клавишных партий на сцене, в частности из первой части «Богемской рапсодии». Впоследствии на концертах большинство клавишных партий перешли к приглашенным музыкантам, что позволило фронтмену сконцентрироваться на шоу.
- Микрофон без стойки, визитная карточка исполнителя, появился случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал крепления. Прямо во время выступления Меркьюри убрал мешающую нижнюю часть и продолжил петь с частью стойки в руках.
- Композиция «Богемская рапсодия» стала одним из самых коммерчески успешных хитов группы Queen. А видеоклип на песню стал революцией в шоу-бизнесе. На вопрос репортеров, какой смысл он вложил в текст своего произведения, Меркьюри ответил: «Абсолютно никакого, это просто дурацки зарифмованные фразы».
- Музыкант не желал стареть. Будучи в расцвете сил, на вопрос журналистки, каким Фредди представляет себя через 20 лет, он ответил: «Вы с ума сошли? Я буду мертв, дорогуша!» Слова оказались пророческими.
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Фредди Меркьюри упоминается в предсмертной записке Курта Кобейна: лидер Nirvana говорит о своем восхищении коллегой, а также его способностью принимать любовь публики.
«Каким был Фредди Меркьюри на самом деле? Я не знаю, сколько раз мне задавали этот вопрос. Фредди был самым добрым, самым щедрым, верным другом, который у меня когда-либо был. Если бы вам посчастливилось быть его другом, он сделал бы все возможное, чтобы позаботиться о вас».Питер Фристоун
Фото на превью Denis O'Regan / Contributor / gettyimages