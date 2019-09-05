30+ малоизвестных фактов о жизни Фредди Меркьюри, которые открывают его личность с новой стороны

Хотя Меркьюри не следовал диетам и не ходил в спортзал, при этом он никогда не имел проблем с фигурой. Дело в том, что Фредди был крайне умерен в еде: он ценил вкусную пищу, но не переедал. Любопытный факт: певец все-таки оборудовал спортзалы в двух из своих квартир, но сделал это исключительно ради удобства своих друзей. Сам он никогда ими не пользовался.