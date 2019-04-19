3 интригующие теории, почему некоторые знаменитости уходят из жизни в 27 лет

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В 2011 году трагическая смерть певицы Эми Уайнхаус снова разожгла внимание к «Клубу 27» — списку талантливых людей, в основном музыкантов, которые погибли именно в этом возрасте, и чаще всего при странно сложившихся обстоятельствах. Существует несколько теорий о том, почему эти смерти происходят в определенный отрезок жизни, — как научных, так и мистических.

Редакции AdMe.ru стало интересно, что же связывает число 27 и смерти талантливых людей. Мы нашли несколько гипотез на эту тему и делимся ими с вами.

1. Статистическая теория

В 2011 году British Medical Journal опубликовал статистическое исследование на тему «Клуба 27». Вывод был таков: побочные эффекты ранней славы увеличивают риск смерти среди знаменитостей именно в молодом возрасте, но фатальная цифра вовсе не ограничивается 27 годами. Тем не менее именно она встречается чаще всего: в этот период жизни трагически погибли или покончили жизнь самоубийством более 40 молодых талантов, большинство из которых были музыкантами. Скорее всего, корень проблемы нужно искать не в особенности числа 27, а в том, что все они достигли славы в достаточно раннем возрасте. По статистике, им было по 20 с небольшим. Через четыре-пять лет они все добрались до пика своей карьеры. Такой быстрый подъем, столь юный возраст и сложная творческая натура в большинстве случаев идут бок о бок с чрезмерным употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Разумеется, это увеличивает риск смерти, и в этом нет ничего непредсказуемого.

2. Психологическая теория

С точки зрения психологии, такие совпадения вызваны комплексом саморазрушения, своего рода спланированным самоубийством, причем далеко не всегда осознанным. Согласно теории личности Эриксона, жизнь человека делится на восемь этапов становления личности индивидуума. Период с 26 до 64 лет является предпоследним, и основная его проблема — выбор между продуктивностью и инертностью человека. В этот период человек уже узнал о себе все, что мог. Маловероятно, что он осознает что-то новое о своих возможностях. А 27 лет, практически возраст вхождения в этот долгий период, и является одним из кризисных этапов становления личности. Человек пытается найти себя в социуме и окончательно самореализоваться. Вполне возможно, что талантливые люди, достигшие определенного успеха, просто не знали, как развиваться дальше, и это приводило их к неосознанному самоуничтожению. Такое поведение может быть вызвано множеством различных психологических проблем — от сублимации и скрытой депрессии до апатии, мании величия и других отклонений.

3. Мистическая теория

Одним из первых участников «Клуба 27» стал Роберт Джонсон — самый известный блюзмен ХХ века. У Джонсона не было таланта игры на гитаре, и ему трудно давалась учеба. Но все изменилось в 1931 году. Он ненадолго пропал, а после возвращения внезапно стал лучшим блюзменом своего времени. Согласно словам самого музыканта, он заключил сделку с дьяволом на перекрестке 61-й и 49-й дорог городка Кларксдейл. Этот перекресток всегда являлся своеобразным местом поклонения меломанов: в 1937 году в результате автомобильной аварии здесь погибла известная исполнительница блюза Бесси Смит. После распространившихся слухов Роберта почти официально прозвали Дьяволом. Также говорили, что он общался со жрецами культа кандомбле (разновидность религии вуду). В 27 лет музыкант погиб от рук ревнивого мужа одной из своих любовниц. Но многие считают, что просто контракт с дьяволом истек, и он забрал душу Джонсона. Приверженцы теории утверждают, что именно после сделки с Джонсоном дьявол забирает всех талантливых музыкантов именно в 27 лет.

Кто в «Клубе 27»?

Михаил Лермонтов — по идее, это самый первый член клуба. Погиб на дуэли с Мартыновым в возрасте 27 лет. Впрочем, считается, что Лермонтов сам спровоцировал свою смерть (1841).

по идее, это самый первый член клуба. Погиб на дуэли с Мартыновым в возрасте 27 лет. Впрочем, считается, что Лермонтов сам спровоцировал свою смерть (1841). Роберт Джонсон — самый известный блюзмен ХХ века. Официальная версия причины смерти — гибель от рук ревнивого мужа одной из своих любовниц (1938).

— самый известный блюзмен ХХ века. Официальная версия причины смерти — гибель от рук ревнивого мужа одной из своих любовниц (1938). Брайан Джонс — основатель группы The Rolling Stones, гитарист. Утонул в бассейне. По неподтвержденным данным, был убит (1969).

основатель группы The Rolling Stones, гитарист. Утонул в бассейне. По неподтвержденным данным, был убит (1969). Джими Хендрикс — автор песен, вокалист. Считается лучшим гитаристом за всю историю рок-музыки. Захлебнулся рвотными массами после передозировки снотворного (1970).

— автор песен, вокалист. Считается лучшим гитаристом за всю историю рок-музыки. Захлебнулся рвотными массами после передозировки снотворного (1970). Дженис Джоплин — одна из величайших белых исполнительниц блюза. Причина смерти —передозировка наркотиков (1970).

— одна из величайших белых исполнительниц блюза. Причина смерти —передозировка наркотиков (1970). Джим Моррисон — поэт, солист и лидер группы The Doors. Официальная версия причины смерти — сердечная недостаточность (1971).

поэт, солист и лидер группы The Doors. Официальная версия причины смерти — сердечная недостаточность (1971). Жан-Мишель Баския — американский художник, успешный неоэкспрессионист. Умер от отравления наркотиками (1988).

— американский художник, успешный неоэкспрессионист. Умер от отравления наркотиками (1988). Курт Кобейн — вокалист, гитарист и лидер группы Nirvana. Официальная версия причины смерти — застрелился из дробовика (1994).

— вокалист, гитарист и лидер группы Nirvana. Официальная версия причины смерти — застрелился из дробовика (1994). Эми Уайнхаус — британская R&B-, джаз-, соул-певица. Умерла от отравления алкоголем (2011).

британская R&B-, джаз-, соул-певица. Умерла от отравления алкоголем (2011). Антон Ельчин — американский актер русского происхождения. Сбит собственной машиной (2016).

американский актер русского происхождения. Сбит собственной машиной (2016). И еще 31 музыкант.

Какую теорию вы считаете самой вероятной?