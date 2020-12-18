25 звезд, которые отметят 50-летие в 2021 году. Внезапно

Еще в 1960 году ожидаемая продолжительность жизни людей составляла всего 52,5 года. Сейчас благодаря достижениям науки и медицины многие могут похвастаться не только здоровьем и долголетием, но и цветущим видом в далеко не юном возрасте. Это подтверждают и знаменитости, которые в 50 продолжают блистать на экранах и сцене.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кого из наших любимых звезд надо будет поздравить с круглой датой в наступающем году. А когда составили список, обнаружили, что над некоторыми из них время будто не властно вообще.

Джереми Реннер — 7 января

Майкл Си Холл — 1 февраля

Дэмиэн Льюис — 11 февраля

Дениз Ричардс — 17 февраля

Шон Эстин — 25 февраля

Нейтан Филлион — 27 марта

Юэн Макгрегор — 31 марта

Шеннен Доэрти — 12 апреля

Дэвид Теннант — 18 апреля

Пол Беттани — 27 мая

Марк Уолберг — 5 июня

Илон Маск — 28 июня

Мисси Эллиотт — 1 июля

Сандра О — 20 июля

Шарлотта Генсбур — 21 июля

Карла Гуджино — 29 августа

Крис Такер — 31 августа

Мартин Фримен — 8 сентября

Джада Пинкетт-Смит — 18 сентября

Саша Барон Коэн — 13 октября

Снуп Догг — 20 октября

Вайнона Райдер — 29 октября

Кристина Эпплгейт — 25 ноября

Рики Мартин — 24 декабря

Джаред Лето — 26 декабря