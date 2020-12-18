25 звезд, которые отметят 50-летие в 2021 году. Внезапно
Еще в 1960 году ожидаемая продолжительность жизни людей составляла всего 52,5 года. Сейчас благодаря достижениям науки и медицины многие могут похвастаться не только здоровьем и долголетием, но и цветущим видом в далеко не юном возрасте. Это подтверждают и знаменитости, которые в 50 продолжают блистать на экранах и сцене.
Мы в AdMe.ru решили узнать, кого из наших любимых звезд надо будет поздравить с круглой датой в наступающем году. А когда составили список, обнаружили, что над некоторыми из них время будто не властно вообще.
Джереми Реннер — 7 января
Майкл Си Холл — 1 февраля
Дэмиэн Льюис — 11 февраля
Дениз Ричардс — 17 февраля
Шон Эстин — 25 февраля
Нейтан Филлион — 27 марта
Юэн Макгрегор — 31 марта
Шеннен Доэрти — 12 апреля
Дэвид Теннант — 18 апреля
Пол Беттани — 27 мая
Марк Уолберг — 5 июня
Илон Маск — 28 июня
Мисси Эллиотт — 1 июля
Сандра О — 20 июля
Шарлотта Генсбур — 21 июля
Карла Гуджино — 29 августа
Крис Такер — 31 августа
Мартин Фримен — 8 сентября
Джада Пинкетт-Смит — 18 сентября
Саша Барон Коэн — 13 октября
Снуп Догг — 20 октября
Вайнона Райдер — 29 октября
Кристина Эпплгейт — 25 ноября
Рики Мартин — 24 декабря
Джаред Лето — 26 декабря
В 50 жизнь только начинается? Как считаете вы?
Фото на превью instagram / jaredleto, instagram / jaredleto