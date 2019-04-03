25 редких фотографий российских знаменитостей, которые мы нашли на просторах инстаграма

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У всех звезд есть отретушированные парадные портреты, которые мы видим на афишах и в прессе. Но есть и домашние снимки, сделанные непрофессиональной камерой. Такие случайные архивные фото вызывают теплое чувство ностальгии и порой открывают нам известных людей с новой стороны. Дают возможность взгрустнуть об ушедших.

AdMe.ru делится с вами редкими архивными снимками знаменитостей, которые можно найти на просторах инстаграма и в официальных аккаунтах звезд.

Алла Пугачева с «Золотым Орфеем»

18-летний Иван Ургант

Ксения Собчак с солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным

Кабаре-дуэт «Академия» и Ефим Шифрин

Лолита и Ольга Орлова

Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков — младший и Леонид Агутин

Марина Влади и Александр Васильев

Владимир Пресняков — младший и Кристина Орбакайте

Юрий Гагарин и Майя Плисецкая

Александра Пахмутова и Лев Лещенко

Танцевальное трио «Экспрессия» во главе с Борисом Моисеевым

Валерий Леонтьев и Игорь Николаев

Алла Пугачева и Игорь Николаев

Жанна Фриске, Ольга Орлова, Валдис Пельш и Валерия

Виктор Цой с женой и сыном

Григорий Лепс

Илья Олейников, Ефим Шифрин, Юрий Стоянов

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Наташа Королева и Игорь Крутой

Земфира

Светлана Лобода

Алла Пугачева, Ефим Шифрин, Филипп Киркоров, Александр Кальянов и Надежда Бабкина

Анатолий Трушкин, Максим Галкин, Ефим Шифрин

Анастасия Волочкова со своим педагогом Инной Зубковской

Сергей Лазарев и Влад Топалов

Помните ли вы наших знаменитостей такими, как на этих снимках, или впервые увидели их уже в нынешнем имидже?

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