25 редких фотографий российских знаменитостей, которые мы нашли на просторах инстаграма
У всех звезд есть отретушированные парадные портреты, которые мы видим на афишах и в прессе. Но есть и домашние снимки, сделанные непрофессиональной камерой. Такие случайные архивные фото вызывают теплое чувство ностальгии и порой открывают нам известных людей с новой стороны. Дают возможность взгрустнуть об ушедших.
AdMe.ru делится с вами редкими архивными снимками знаменитостей, которые можно найти на просторах инстаграма и в официальных аккаунтах звезд.
Алла Пугачева с «Золотым Орфеем»
18-летний Иван Ургант
Ксения Собчак с солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным
Кабаре-дуэт «Академия» и Ефим Шифрин
Лолита и Ольга Орлова
Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков — младший и Леонид Агутин
Марина Влади и Александр Васильев
Владимир Пресняков — младший и Кристина Орбакайте
Юрий Гагарин и Майя Плисецкая
Александра Пахмутова и Лев Лещенко
Танцевальное трио «Экспрессия» во главе с Борисом Моисеевым
Валерий Леонтьев и Игорь Николаев
Алла Пугачева и Игорь Николаев
Жанна Фриске, Ольга Орлова, Валдис Пельш и Валерия
Виктор Цой с женой и сыном
Григорий Лепс
Илья Олейников, Ефим Шифрин, Юрий Стоянов
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Наташа Королева и Игорь Крутой
Земфира
Светлана Лобода
Алла Пугачева, Ефим Шифрин, Филипп Киркоров, Александр Кальянов и Надежда Бабкина
Анатолий Трушкин, Максим Галкин, Ефим Шифрин
Анастасия Волочкова со своим педагогом Инной Зубковской
Сергей Лазарев и Влад Топалов
Помните ли вы наших знаменитостей такими, как на этих снимках, или впервые увидели их уже в нынешнем имидже?