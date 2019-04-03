25 редких фотографий российских знаменитостей, которые мы нашли на просторах инстаграма

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У всех звезд есть отретушированные парадные портреты, которые мы видим на афишах и в прессе. Но есть и домашние снимки, сделанные непрофессиональной камерой. Такие случайные архивные фото вызывают теплое чувство ностальгии и порой открывают нам известных людей с новой стороны. Дают возможность взгрустнуть об ушедших.