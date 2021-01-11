25+ пар наших и зарубежных знаменитостей, реальный рост которых стал для нас сюрпризом
Наблюдая за знаменитостями лишь на экране смартфона или телевизора, мы не всегда представляем, какого они могут быть роста на самом деле. Кто-то из звезд предпочитает носить шпильки или туфли на высокой платформе, чтобы в кадре казаться выше. Другие актеры и певцы, наоборот, сталкиваются с трудностями во время съемок и гастролей из-за своего очень высокого роста.
Мы в AdMe.ru решили сравнить рост наших и иностранных знаменитостей, и реальные параметры некоторых звезд оказались для нас полной неожиданностью.
Алла Михеева и Элтон Джон: 172 см
Дмитрий Нагиев и Энн Хэтэуэй: 173 см
Яна Кошкина и Софи Лорен: 174 см
Дарья Златопольская и Джулия Робертс: 175 см
Екатерина Андреева и Хайди Клум: 176 см
Виктория Лопырева и Фиби Уоллер-Бридж: 177 см
Елена Летучая и Тимоти Шаламе: 178 см
Вячеслав Мясников и Кендалл Дженнер: 179 см
Дмитрий Борисов и Брэд Питт: 180 см
Сергей Лазарев и Роуэн Аткинсон: 181 см
Дима Билан и Сигурни Уивер: 182 см
Николай Цискаридзе и Бенедикт Камбербэтч: 183 см
Данила Козловский и Дэвид Духовны: 184 см
Тимур Батрутдинов и Криштиану Роналду: 185 см
Александр Гудков и Киану Ривз: 186 см
Михаил Шуфутинский и Крис Нот: 187 см
Александр Паль и Том Хиддлстон: 188 см
Александр Панайотов и Сэмюэл Л. Джексон: 189 см
Андрей Григорьев-Апполонов и Элизабет Дебики: 190 см
Алексей Макаров и Брендан Фрейзер: 191 см
Стас Костюшкин и Джош Дюамель: 192 см
Александр Маршал и Дольф Лундгрен: 193 см
Максим Виторган и Стивен Фрай: 194 см
Артем Дзюба и Арми Хаммер: 196 см
Семен Слепаков и Фелипе де Бурбон: 197 см
Денис Мацуев и Дэйв Батиста: 198 см
Кто из знаменитостей казался вам выше или ниже, когда вы впервые увидели их на экране?