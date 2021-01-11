25+ пар наших и зарубежных знаменитостей, реальный рост которых стал для нас сюрпризом

Наблюдая за знаменитостями лишь на экране смартфона или телевизора, мы не всегда представляем, какого они могут быть роста на самом деле. Кто-то из звезд предпочитает носить шпильки или туфли на высокой платформе, чтобы в кадре казаться выше. Другие актеры и певцы, наоборот, сталкиваются с трудностями во время съемок и гастролей из-за своего очень высокого роста.