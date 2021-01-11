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25+ пар наших и зарубежных знаменитостей, реальный рост которых стал для нас сюрпризом

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Наблюдая за знаменитостями лишь на экране смартфона или телевизора, мы не всегда представляем, какого они могут быть роста на самом деле. Кто-то из звезд предпочитает носить шпильки или туфли на высокой платформе, чтобы в кадре казаться выше. Другие актеры и певцы, наоборот, сталкиваются с трудностями во время съемок и гастролей из-за своего очень высокого роста.

Мы в AdMe.ru решили сравнить рост наших и иностранных знаменитостей, и реальные параметры некоторых звезд оказались для нас полной неожиданностью.

Алла Михеева и Элтон Джон: 172 см

Дмитрий Нагиев и Энн Хэтэуэй: 173 см

Яна Кошкина и Софи Лорен: 174 см

Дарья Златопольская и Джулия Робертс: 175 см

Екатерина Андреева и Хайди Клум: 176 см

Виктория Лопырева и Фиби Уоллер-Бридж: 177 см

Елена Летучая и Тимоти Шаламе: 178 см

Вячеслав Мясников и Кендалл Дженнер: 179 см

Дмитрий Борисов и Брэд Питт: 180 см

Сергей Лазарев и Роуэн Аткинсон: 181 см

Дима Билан и Сигурни Уивер: 182 см

Николай Цискаридзе и Бенедикт Камбербэтч: 183 см

Данила Козловский и Дэвид Духовны: 184 см

Тимур Батрутдинов и Криштиану Роналду: 185 см

Александр Гудков и Киану Ривз: 186 см

Михаил Шуфутинский и Крис Нот: 187 см

Александр Паль и Том Хиддлстон: 188 см

Александр Панайотов и Сэмюэл Л. Джексон: 189 см

Андрей Григорьев-Апполонов и Элизабет Дебики: 190 см

Алексей Макаров и Брендан Фрейзер: 191 см

Стас Костюшкин и Джош Дюамель: 192 см

Александр Маршал и Дольф Лундгрен: 193 см

Максим Виторган и Стивен Фрай: 194 см

Артем Дзюба и Арми Хаммер: 196 см

Семен Слепаков и Фелипе де Бурбон: 197 см

Денис Мацуев и Дэйв Батиста: 198 см

Кто из знаменитостей казался вам выше или ниже, когда вы впервые увидели их на экране?

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