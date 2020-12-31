25+ причин, по которым мы всегда будем любить «Руки вверх!»
В 2020 году исполняется 25 лет легендарной группе «Руки вверх!». Под их хиты в 90-х и нулевых влюблялись, расставались, встречали из армии парней и просто любили зажечь на танцполе. Можно сказать, что «Руки вверх!» — это целая эпоха, подарившая нам сотни незабываемых треков.
Мы в AdMe.ru не могли пропустить столь знаменательный юбилей и решили отметить его подборкой фактов о героях 90-х.
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Сергей Жуков и Алексей Потехин познакомились на радиостанции «Европа Плюс» в Самаре в 1993 году. Тогда Жуков был ведущим программы «Хит Музыки», а Потехин вел рубрику приколов «Потехи».
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Вскоре они сколотили команду, которую назвали «Дядюшка Рэй и компания». Группа мгновенно стала популярной в Самаре и Тольятти. В 1995 году парни поехали покорять Москву.
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Они подрабатывали диджеями в московских клубах. Сергей Жуков вспоминает: «Мы только приехали в Москву, голодали по-страшному. Ночью диджеили, покупали утром 2 „Доширака“, булку хлеба. Это все, что мы могли взять. Накануне своего дня рождения я сказал: „Ребят, можно попросить подарки не дарить? Принесите лучше продукты, жратву!“ И одна девочка принесла палку колбасы. Я тогда для себя понял, что теперь каждый день рождения буду отмечать с размахом!»
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В конце 1995 года ребята передали кассету со своими песнями на радио «Максимум», а подписали ее так: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Через пару дней ведущие Ольга Максимова и Константин Михайлов поставили в своем шоу их песню «Доброе утро», объявив: «Молодая группа „Руки вверх!“». За коллективом закрепилось это название.
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Сергей и Алексей нашли выход: они записывали на пиратских кассетах с музыкой известных исполнителей по несколько своих песен в конце. Так их композиции стали звучать из многих музыкальных ларьков.
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Их случайно услышал музыкальный продюсер Алексей Маликов и предложил сотрудничество. С этого момента карьера музыкантов резко пошла в гору. В 1997 году дуэт выпустил песни «Студент» и «Малыш», тогда же сняли на них клипы. После чего группа стала давать концерты по всей стране.
Кадр из клипа «Студент».
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Как-то Сергей Жуков рассказывал в одном из интервью: «Однажды перед концертом подходит ко мне директор стадиона и говорит: „У нас к вам просьба: когда будете исполнять последнюю песню, пойте ее не на сцене, а спускайтесь и идите через зрителей. И как только последнее слово допели, бегите в проем, где у вас выезд. Потому что, если не успеете, то фанаты вас разорвут“. Я говорю: „Да ну, глупость!“ И вот допеваю последнюю песню и вижу, как трибуна уже „сползает“ и движется на меня. Мы прибегаем обратно к сцене и видим, что фанаты на нас бегут. 5 000 человек! А это хоть и девочки, но все равно опасно! И пришлось залезть под сцену, чтобы нас не задавили. Я тогда начал понимать, что любовь — это очень страшная вещь».
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На их концерты приходили одержимые фанатки: они сносили заграждения, создавали давку. Артисты часто меняли номера телефонов, без необходимости не выходили на улицу, а после концертов переодевались в форму ОМОНа и выбегали вместе с силовиками в полном обмундировании, чтобы остаться целыми и невредимыми.
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В начале своего пути группа давала по 45 концертов в месяц, за каждый из них должны были получать по $ 10 000, однако зарплата Сергея была $ 700–1 000, Алексея — $ 300–500. «Когда мы приезжали к продюсеру, он нам рассказывал: „Вот, смотрите, автомобиль новый купил, иностранный, буду вас на интервью в нем возить“. Мы отвечали: „Отлично, здорово“. И ехали в секонд покупать себе одежду. Мы играли из каждого ларька, были на первых местах всех радиостанций, получили все возможные призы, но нам было нечем заплатить за съемную квартиру».
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Как-то Сергей Жуков выделил 3 слагаемых успеха группы «Руки вверх!» из 1990–2000-х. Первое — честный подход к зрителю: «Ничего не выдумывали, а пели о том, что реально в мире существует». Второе — отсутствие вычурности в одежде: «Мы одевались на тех же рынках, что и зрители». Третье: «Мы были героями своего времени. Сейчас бы „Крошка моя“ и „18 мне уже“ были бы никому не нужны».
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Алексей Потехин был для Сергея Жукова антирадаром. «Я приходил к нему и говорил: „Лех, смотри, как тебе строчка и мотив?“ И пел „Крошка моя“. Он говорил: „Ужас, что за дурацкая мелодия?!“ Я думал: „О, значит, хорошие сапоги, надо брать!“ „18 мне уже“ я написал в тамбуре. Стоял и думал: „Везде — уже — сомнительная рифма, но, в принципе, ничего, зато какая зацепка пикантная!“ Вернулся в купе и говорю: „Лех, как тебе?“ Он говорит: „Кошмар!“ „Ну, значит, будет хит“, — подумал я. Так и вышло».
Кадр из клипа «18 мне уже».
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Практически для каждой категории людей у группы была своя песня: «Для студенческой аудитории мы написали песню „Студент“, для людей в разводе — „Ты назови его как меня“, для тех, кто ждет парня из армии, — „Крошка моя“, которая впоследствии даже стала строевой. В каждой своей песне мы четко и грамотно позиционировали какую-то тему... Нам хотелось делать музыку такой, чтобы она приносила некую эмоциональную радость и могла звучать на любых веселых мероприятиях: на юбилеях, на свадьбах, на выпускных».
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В 1997 году группа выпустила дебютный альбом «Дышите равномерно». Он стал лидером продаж в России и даже за ее пределами. Второй альбом «Без тормозов» ребята записали спустя 2 года. Он разошелся тиражом 12 млн экземпляров на кассетах и CD, значительная часть которых были пиратскими.
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Музыканты ставили перед собой сверхзадачу: каждый май они выпускали альбом, чтобы слушатели брали его с собой в отпуск — на дачу, на юг. Это была музыка, которая соответствовала лету. «Мы были опытными психологами и специально продумывали, на какую тему сочинить текст, чтобы песня стала популярной».
Кадр из клипа «Малыш».
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Первым и последним треком в альбомах ребята ставили свой стопроцентный хит. Это делалось для того, чтобы человек, подойдя к музыкальному ларьку и попросив включить новый альбом «Руки вверх!», услышал первой именно хитовую композицию. А если он попросит поставить кассету на другую сторону, то там тоже услышит последнюю запоминающуюся песню. «Все так и записывалось, чтобы у человека даже не возникло желания не купить наш альбом».
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За рубежом о российской группе «Руки вверх!» узнали в начале миллениума. Тогда их композиция «Песенка» вышла бонус-треком в сборнике Turbo Dance Mix 2000 Vol. 2. В записи этого CD принимали участие Бритни Спирс, Scooter и другие мировые звезды.
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Все в том же 2000 году немецкая группа АТС записала кавер на «Песенку». Она стала называться Around The World (La La La) и сразу же ворвалась в топ-30 американского хит-парада и топ-20 английского. Позднее Сергей Жуков признался, что авторские отчисления были на порядок больше, чем группа получила за предыдущие годы работы: «На полученные деньги я купил квартиру. Предлагал родителям переехать в Москву, но они согласились только на новую машину и на ремонт в старой квартире».
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Не всегда «Руки вверх!» состояла из двух парней. Одно время в ней значилась единственная за всю историю группы солистка — Елизавета Роднянская. Именно она исполняет ту самую «Песенку». Ее же голос звучит в песнях «Студент» и «Двигай телом».
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На гастроли с группой Елизавета ездить не могла, так как училась в школе. Звучала фонограмма, а имитировала пение танцовщица Анастасия Кондрыкинская.
Алексей Потехин, Анастасия Кондрыкинская и Сергей Жуков.
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В 1999 году группа разорвала контракт с продюсером и открыла свой музыкальный лейбл «Пляшущие человечки» (B-Funky Productions). В рамках этого лейбла не только они выпускали свои песни, но и популярные тогда «Турбомода», «Пацаны», Revoльver`s, Акула, Алексин. Тогда же они впервые приняли участие в фестивале «Песня года».
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В 2002-м группа выпустила клип на песню «Он тебя целует» со смелым по тем временам видеорядом, главным героем которого стал травести-артист Анатолий Евдокимов. Этот ход был рассчитан на шок и удар по стереотипам, сложившимся у людей.
Кадр из видеоклипа «Он тебя целует».
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В 2002-м Сергей Жуков занялся продюсированием группы «Фактор-2», которая сразу же обзавелась армией поклонников.
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В 2006 году группу покинул Алексей Потехин. В одном из своих последних интервью Сергей Жуков признался, что причиной их расставания стала банальная усталость друг от друга. В какой-то момент Алексей стал для него «и дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья». В итоге они просто «друг друга съели».
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Сегодня Сергей Жуков продолжает выступать в группе. Алексей Потехин создал коллектив «Поднимаем руки вверх», которую позже переименовал в «Потехин бэнд». В основном группа дает концерты в маленьких городах и селах.
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Иногда Жуков выступает со своим братом Михаилом, который, кстати, очень на него похож. А в 2016 году на сольном концерте он исполнил песню со своим сыном Энджелом.
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В 2016-м группа «Руки вверх!» выпустила клип на песню «Когда мы были молодыми», в котором приняли участие звезды 90-х и нулевых. Сегодня на YouTube этот клип посмотрели 65 млн раз.
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В 2018-м группа дала 2 сольника подряд в «Олимпийском». До этого никому из современных поп-музыкантов не удавалось собрать около 60 000 человек на самой вместительной крытой концертной площадке страны, так что это был рекорд.
Какие песни «Руки вверх!» ваши любимые? Может, некоторые из них у вас связаны с какими-то знаковыми событиями?