25+ фактов о Джордже Майкле, который написал настоящий гимн Рождества и был «Тайным Сантой» для многих людей

Последним партнером певца был парикмахер-стилист Фади Фаваз. Спустя пару лет после смерти певца он заявил о том, что Джордж покончил с собой, хотя официальной версией смерти считается сердечная недостаточность.

Певец был дружен с прицессой Дианой, поэтому, когда ее старший сын Уильям решил жениться, Джордж преподнес ему свадебный подарок со смыслом. Он написал кавер-версию песни Стиви Уандера «You and I». Эту композицию можно было скачать бесплатно, и Майкл надеялся, что скачавшие ее пожертвуют средства в благотворительный фонд Уильяма и Кейт. Что же касается приглашения на свадьбу, певец заявил о том, что не рассчитывает быть приглашенным на торжество, потому что отсидел месяц в тюрьме за вождение в состоянии наркотического опьянения, а репутация гостей королевской свадьбы очень важна.