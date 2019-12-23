25+ фактов о Джордже Майкле, который написал настоящий гимн Рождества и был «Тайным Сантой» для многих людей
Джордж Майкл родился 25 июня, а ушел из жизни 25 декабря, в свой самый любимый праздник — Рождество. За 3 года, минувшие с момента его кончины, стало понятно: он вдохновил многих людей на помощь, поддержку и сочувствие другим людям. Поклонники его творчества, друзья и близкие продолжают совершать добрые дела в его честь, и мы считаем, что это лучшая память о человеке, которая только может быть.
AdMe.ru вспоминает важные факты о жизни певца, который имел большое сердце, но считал, что благородными поступками не стоит кичиться.
О музыке
-
Знакомство с музыкой у Джорджа началось с занятий скрипкой, которые он ненавидел. Во-первых это было «не круто». Во-вторых, мальчик был левшой и игра давалась ему с трудом. Но вот творчество Элтона Джона и Фредди Меркьюри Джордж обожал, и под их песни мечтал о карьере певца.
-
Название первого сольного альбома Майкла — «Faith» («Вера») — стало собирательным. В нем певец зашифровал вещи, которые были ему наиболее дороги: веру, музыку, деньги, религию и любовь. Он всю жизнь хранил джинсы, в которых ездил в турне со своим первым и самым успешным альбомом.
-
Один из своих самых успешных хитов, песню «Careless Whisper», Джорж придумал, подрабатывая за кассой магазина, 17 лет, а проигрыш саксофона сочинил по дороге домой.
-
За время своей карьеры он продал более 80 млн записей по всему миру и не раз был отмечен престижными наградами. В его копилке было 2 премии «Грэмми».
-
Хит Рождества, «Last Christmas», был признан 2-й по популярности рождественской песней в мире (1-е место занимает «Happy New Year» группы ABBA), и в наше время композиция не сдает своих позиций.
-
Майкл с детства обожал песни Queen, и судьба сложилась так, что после гибели Фредди Меркьюри он был единственным кандидатом на место вокалиста группы. Были сделаны пробные записи, но сотрудничество не получилось.
Джордж Майкл выступает с группой Queen на концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри.
-
В 2011 году певец заболел пневмонией и находился на грани жизни и смерти. Когда он пришел в себя, врачи предрекли ему потерю голоса из-за длительного применения аппарата искусственной вентиляции легких. Но артисту удалось полностью восстановиться.
-
Интересно, что опыт Джорджа Майкла используют в мировых музыкальных академиях для обучения студентов, а его стиль вокала приравнивается к классическому.
-
Ученый совет Гарвардского университета после выхода песни «Shoot The Dog» оценил сатирический талант певца и пригласил его прочитать лекции студентам.
О семье и дружбе
Дом Джорджа Майкла в Лондоне.
-
Отец Джорджа был против того, чтобы сын становился певцом, ведь он пророчил ему карьеру «нормального человека» — юриста или врача.
-
Сестры поддерживали Джорджа; одна из них, Мелани, была первым парикмахером и стилистом своего брата. Она сопровождала его на всех концертах и гастролях.
Джордж и его сестра Мелани.
«Это грустно, но я уверен, что успех может свести на нет разочарование родителя. Я искренне считаю, что мой успех стал утешением для отца, который никогда не увидит внуков. Но он всегда думал, что я не умею петь».
-
Джордж и его лучший друг детства Эндрю Риджли вместе создали группу Wham!, которая стала популярной и помогла Джорджу построить сольную карьеру. Эндрю отвечал за имидж группы, и именно благодаря ему застенчивый школьник Джордж превратился в привлекательного парня: сменил очки на линзы, скинул лишний вес, занялся спортом и танцами.
Джордж Майкл и Эндрю Риджли.
-
Имидж группы был «легким»: зрители должны были понять, что перед ними два беззаботных парня, которые ценят лишь развлечения. Некоторые их первых песен Wham! запрещали транслировать на радио из-за нецензурной лексики.
-
Личная жизнь Джорджа Майкла почти всегда была под прицелом общественности: еще в конце 90-х годов он признался в своей нетрадиционной ориентации, хотя очень долго скрывал ее от родителей, которые отличались строгими нравами.
-
Последним партнером певца был парикмахер-стилист Фади Фаваз. Спустя пару лет после смерти певца он заявил о том, что Джордж покончил с собой, хотя официальной версией смерти считается сердечная недостаточность.
-
Певец был дружен с прицессой Дианой, поэтому, когда ее старший сын Уильям решил жениться, Джордж преподнес ему свадебный подарок со смыслом. Он написал кавер-версию песни Стиви Уандера «You and I». Эту композицию можно было скачать бесплатно, и Майкл надеялся, что скачавшие ее пожертвуют средства в благотворительный фонд Уильяма и Кейт. Что же касается приглашения на свадьбу, певец заявил о том, что не рассчитывает быть приглашенным на торжество, потому что отсидел месяц в тюрьме за вождение в состоянии наркотического опьянения, а репутация гостей королевской свадьбы очень важна.
-
Большую часть своего состояния певец завещал своим сестрам — Мелани и Йоде как самым близким людям в его жизни. Кроме того, он оставил наследство и своим крестным детям.
О добрых делах
-
Громкая музыкальная известность Джорджа Майкла может сравниться с его известностью как крупного филантропа. О его огромном сердце и о том, сколько денег он жертвовал благотворительным фондам и просто людям, которые попали в беду, стало известно лишь после смерти певца. Потому что он считал, что добрые дела любят тишину.
- Благотворительные фонды, которым Майкл помогал, до сих пор регулярно получают деньги со счета певца, хотя его давно нет в живых.
- Отзывчивость к нуждам людей была одной из основных черт характера Джорджа Майкла. Даже если эти нужды не были связаны со здоровьем, а просто делали бы жизнь человека счастливе. Например, один из менеджеров певца как-то сказал, что если у вас нет машины и вы случайно скажете об этом Джорджу, то на следующий день та у вас будет.
- Кузен Джорджа вспоминал о его умении дарить подарки. Однажды на день рождения он презентовал ему странный презент — гору носков Nike, собранных в подобие мяча. Начав снимать один за другим носки, в самом последнем кузен обнаружил золотые часы Cartier.
- Общественности наиболее известна его работа с фондами, которые поддерживали больных людей. Но он помогал держаться на плаву и благотворительным организациям, которые занимались не столь «важными» делами. Например, Тара Флуд, генеральный директор организации Alliance For Inclusive Education, помогающей людям с ограниченными возможностями получить образование, рассказала, что без помощи Майкла они бы не справились. «Кроме денежной поддержки я чувствовала веру Джорджа в правильность дела, и это помогало мне не опускать руки».
-
Ежегодная благотворительная ярмарка в пригороде Лондона — деревне Хайгейт долгое время финансировалась артистом. Ее назначение — помогать нуждающимся. Ярмарка существует исключительно благодаря средствам спонсоров.
-
Известно о посещении певцом онкологического детского центра в Москве. Он сделал это без огласки и камер, помог фонду, курирующему центр, и сделал несколько адресных пожертвований, которые помогли детям выжить.
-
Часто прибыль от продажи альбомов или гонорары за концерты он в полном объеме переводил нуждающимся. Например, прибыль, которую принесла ему песня «Don’t Let the Sun Go Down on Me» в дуэте с Элтоном Джоном, была поделена между 3 благотворительными организациями, среди которых был крупный хоспис для людей, больных СПИДом.
О памяти
-
Джордж Майкл никогда не хотел огласки своих добрых дел, но, когда после его смерти о них стало известно, это дало начало своеобразному флешмобу. Поклонники певца делают пожертвования в благотворительные фонды в честь его памяти, а многие рассказывают, что пример Майкла помог им задуматься о помощи людям.
- Каждый год семья Джорджа делает рождественское обращение к его фанатам на его сайте. Они отмечают, как тронуты тем, что люди совершают добро в его память.
- 25 июня в Лос-Анджелесе празднуют официальный День Джорджа Майкла. Такое решение было принято городским советом, а повлияли на его принятие многочисленные обращения фанатов и сбор подписей.
Бонус: обновленная версия клипа на песню «Last Christmas»
Нам очень нравятся истории о Джордже Майкле, ведь они побуждают совершать рождественское волшебство для тех, кто в этом нуждается. Хотя для добрых дел не нужно искать особого времени, согласны?
Фото на превью Polaris / East News