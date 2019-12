25+ фактов о Джордже Майкле, который написал настоящий гимн Рождества и был «Тайным Сантой» для многих людей

Часто прибыль от продажи альбомов или гонорары за концерты он в полном объеме переводил нуждающимся. Например, прибыль, которую принесла ему песня «Don’t Let the Sun Go Down on Me» в дуэте с Элтоном Джоном, была поделена между 3 благотворительными организациями, среди которых был крупный хоспис для людей, больных СПИДом.