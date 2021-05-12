22 смелых наряда Селин Дион, которые наглядно показывают, кто здесь королева экстравагантности

Селин Дион словно прожила несколько модных жизней на протяжении своей музыкальной карьеры. Канадская певица, которой сейчас 53 года, уже около 40 лет на сцене. За это время она не раз поражала нарядами на концертах и на светских мероприятиях. Она по праву считается обладательницей экстравагантного стиля.

AdMe.ru рассмотрел образы Селин Дион за несколько десятилетий и отобрал те, которые подтверждают, что у этой певицы уникальный стиль.

Модные эксперименты

Сегодня соцсети Селин Дион — как модный журнал или каталог премиального магазина: брендовая одежда, яркие образы, созданные стилистами. Певица не просто любит наряжаться, для нее образы — это способ не быть одинаковой, меняться, чувствовать себя сильной, красивой, женственной. При этом Селин уверена, что нельзя угодить всем и сразу, поэтому надо одеваться так, как хотите именно вы. Она, несмотря на критику и нелестные отзывы о своем стиле, продолжает экспериментировать. Эволюция ее стиля началась, когда Селин было 13 лет: тогда она выпустила свой первый альбом. К 18 годам альбомов было уже несколько, и начала приходить слава. В 1980-х годах Селин запоминалась непослушными кудрями и модными экспериментами: джинсовая куртка оверсайз, джинсы с заплатками, ковбойские сапоги, платья со стразами, смелые принты.

В 1990-х годах, когда Дион взлетела на мировую арену со своим дебютным англоязычным альбомом Unison, она начала блистать не только на сцене, но и на красных ковровых дорожках в смелых нарядах.

Кстати, творческий путь Селин прошла вместе с музыкальным менеджером Рене Анжелилом, который поверил в 12-летнюю девочку с невероятным голосом и заложил свой дом, чтобы вложить деньги в первый альбом юной певицы.

Много лет спустя, в 1993 году певица заявила, что влюблена в Рене, и в 1994 они сыграли свадьбу, которая транслировалась в прямом эфире по канадскому телевидению. Экстравагантной Селин была и в этот день, выбрав массивный головной убор и богато украшенное платье.

В тот период популярность Селин была невероятно высока, в том числе благодаря хиту 1997 года «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник», который занимал первые места в чартах.

Один из самых обсуждаемых случаев в истории моды произошел в 1999 году, когда любительнице моды было 30 лет. Наряд певицы критикуют до сих пор. На церемонию «Оскар» Селин Дион пришла в смокинге, надетом так.

Смокинг от модельера Джона Гальяно был надет задом наперед. Костюм восприняли неоднозначно, многие как вызов привычному голливудскому гламуру. Хотя в то время наряд активно подвергался критике, сейчас он выглядит на удивление удачным. И о нем говорят до сих пор! В начале 2000-х певица стала настоящей дивой, выступала и появлялась на публике в ослепительных нарядах, нередко украшенных множеством кристаллов. Селин не боялась менять образы, ведь, по ее словам, она одевается так, как чувствует себя в определенный момент.

В 2010-х можно было наблюдать, как стиль обладательницы невероятного голоса снова меняется. Например, на «Оскар» 2011 года она пришла в элегантном блестящем платье с длинными рукавами от Armani Privé.

В 2016 году виден новый этап изменений, причиной которых стало начало сотрудничества со стилистом Лоу Роучем, который начал одевать ее в современные бренды, например Balenciaga и Vetements.

Стильные и личные перемены

Помимо работы с топовым стилистом, у Селин в 2016-м году случились другие перемены. Умер супруг певицы Рене Анжелил. Через 2 дня после того, как муж ушел из жизни, скончался брат певицы Дэниэль. Но несмотря на это, Селин не переставала блистать. Например, на церемонию Billboard Music Awards в нелегкое для себя время она пришла в ослепительном серебристо-золотом платье.

Спустя некоторое время обладательница «Грэмми» перестала сотрудничать со своим стилистом Лоу Роучем. И даже были сомнения, сможет ли Селин остаться столь же смелой модницей без него. 2019 год показал, что певица преобразилась, а ее стиль стал еще более шикарным. И однозначно смелым. Мода всегда была значимой частью жизни певицы. Как считает Селин, после 50 лет ее стиль стал менее консервативным, так как это время для риска: носить и делать, что хочется. Например, Дион надела боди на молнии с объемным жакетом и открытыми туфлями на каблуках. К такому наряду и брюки не нужны.

На этой фотографии певице 51 год.

Ее стилем начали заниматься Пепе Муньос и Сидни Лопес. Неделя моды в Париже в 2019 году показала, что Селин способна поражать яркой одеждой не только на красных дорожках, но и в обычной жизни — например на прогулке. Ее образы стилисты создают из последних модных коллекций Chanel, Balmain, Alexandre Vauthier и других брендов. Так, однажды певица надела пальто и легинсы с цветочным принтом от Ричарда Куинна, прогуливаясь по улицам. А 8 марта 2020 года Селин была замечена в Нью-Йорке в большой розовой юбке с цветочным принтом и укороченном свитере также от именитых дизайнеров.

Изобилие нарядов Селин хранит у себя. Она не отдает свою одежду, потому что для нее каждая вещь — словно путешествие. Она привязана к образам, каждый из которых привел певицу туда, где она находится в данный момент. Поэтому Селин просто покупает помещения побольше, где бы поместились все ее наряды.

Селин хранит и обувь: в гардеробе певицы около 10 тыс. пар. Например, посмотрите на эти «огненные» ботильоны на фотографии, которую она выложила у себя в соцсети.

В последние годы Селин Дион словно стала еще более экстравагантной и смелой. Такой невероятный образ был создан в 2019 году для прогулки по Парижу: пушистые топ и сандалии в тон, асимметрично подвернутые джинсы и сумочка Fendi.

Кстати, асимметричность в образах Селин можно встретить довольно часто. Например, пиджак с одной открытой рукой был частью образа, в котором она блистала в том же 2019 году. Это был период, который подарил миру моды множество запоминающихся нарядов Селин Дион. В образе с пиджаком стоит обратить внимание на аксессуар — кулон «Сердце океана». Это копия кулона Роуз в исполнении Кейт Уинслет в «Титанике».

Кстати, ранее Селин Дион надевала толстовку Vetements с изображением Роуз и Джека из «Титаника».

Селин Дион покорила сердца десятилетия назад своим голосом, кудрями и модными экспериментами. Сегодня кудри сменились элегантными локонами, а потертые джинсы — образами, которые показывают, что Селин Дион, бесспорно, дива. Суть ее стиля всегда заключалась в риске.