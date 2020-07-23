20+ звездных мужчин, которые выглядели бы очаровательно, если бы родились женщинами

Актерам и музыкантам порой приходится перевоплощаться в женщин, чтобы принять участие в различного рода телевизионных проектах, где конкурсанты выступают в образах известных на весь мир женщин. Но ни один гример пока не может соперничать с виртуозностью популярного мобильного приложения, которое легко меняет пол, возраст и внешность всего за пару секунд.