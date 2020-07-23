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20+ звездных мужчин, которые выглядели бы очаровательно, если бы родились женщинами

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Актерам и музыкантам порой приходится перевоплощаться в женщин, чтобы принять участие в различного рода телевизионных проектах, где конкурсанты выступают в образах известных на весь мир женщин. Но ни один гример пока не может соперничать с виртуозностью популярного мобильного приложения, которое легко меняет пол, возраст и внешность всего за пару секунд.

Мы в AdMe.ru решили проверить, как бы выглядели самые знаменитые мужчины, если бы родились женщинами. В некоторых случаях получившийся результат нас здорово озадачил.

Леонид Якубович

© Дмитрий Коробейников / East News, © FaceApp

Сергей Лазарев

© Kashaev Pavel / East News, © FaceApp

Дима Билан

© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News, © FaceApp

Иван Ургант

© East News, © FaceApp

Дмитрий Нагиев

© East News, © FaceApp

Данила Козловский

© Tsvetkova Ekaterina / East News, © FaceApp

Александр Петров

© East News, © FaceApp

Филипп Киркоров

© Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Сергей Шнуров

© Дмитрий Коробейников / East News, © FaceApp

Николай Басков

© Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Максим Галкин

© Дмитрий Коробейников / East News, © FaceApp

Иосиф Пригожин

© Kashaev Pavel / East News, © FaceApp

Егор Крид

© Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Павел Деревянко

© Ivanov Sergey / East News, © FaceApp

Александр Ревва

© East News, © FaceApp

Гоша Куценко

© East News, © FaceApp

Михаил Галустян

© East News, © FaceApp

Павел Воля

© East News, © FaceApp

Гарик Мартиросян

© East News, © FaceApp

Михаил Пореченков

© East News, © FaceApp

Сергей Зверев

© Kashaev Pavel / East News, © FaceApp

Кто из знаменитостей в образе женщины выглядит лучше?

23141441
2k