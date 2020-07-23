20+ звездных мужчин, которые выглядели бы очаровательно, если бы родились женщинами
Актерам и музыкантам порой приходится перевоплощаться в женщин, чтобы принять участие в различного рода телевизионных проектах, где конкурсанты выступают в образах известных на весь мир женщин. Но ни один гример пока не может соперничать с виртуозностью популярного мобильного приложения, которое легко меняет пол, возраст и внешность всего за пару секунд.
Мы в AdMe.ru решили проверить, как бы выглядели самые знаменитые мужчины, если бы родились женщинами. В некоторых случаях получившийся результат нас здорово озадачил.
Леонид Якубович
Сергей Лазарев
Дима Билан
Иван Ургант
Дмитрий Нагиев
Данила Козловский
Александр Петров
Филипп Киркоров
Сергей Шнуров
Николай Басков
Максим Галкин
Иосиф Пригожин
Егор Крид
Павел Деревянко
Александр Ревва
Гоша Куценко
Михаил Галустян
Павел Воля
Гарик Мартиросян
Михаил Пореченков
Сергей Зверев
Кто из знаменитостей в образе женщины выглядит лучше?