20+ звездных доказательств того, что людей смешанных кровей природа награждает бомбической внешностью
Часто люди смешанных национальностей являются обладателями яркой внешности. Этот факт подтверждается и исследованиями, по результатам которых как раз и стало очевидным, что для окружающих такие люди кажутся наиболее привлекательными.
Мы в AdMe.ru прошерстили биографии знаменитостей и выяснили, что многие из звезд могут похвастаться неожиданным коктейлем из крови разных народов.
1. Сандра Буллок
Сандра Буллок родилась в Вашингтоне, но до 12 лет большую часть времени проводила в Нюрнберге. Ее отец — американец, а мама — немка.
2. Сильвестр Сталлоне
В жилах Сильвестра Сталлоне течет итальянская, французская и восточноевропейская кровь.
3. Тильда Суинтон
Актриса появилась на свет в Лондоне. Она из древнего шотландского рода Суинтон (по линии отца), а по матери является австралийкой. Сама актриса считает себя шотландкой.
4. Кейт Уинслет
По отцовской линии Кейт Уинслет имеет ирландское происхождение, а по линии матери — шведское. Также среди ее предков были и англичане.
5. Аманда Сейфрид
В родословной Аманды Сейфрид есть немцы, англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы.
6. Эдриен Броуди
Отец звезды «Пианиста» имеет польско-еврейское происхождение, а мать была дочерью венгерского аристократа и чешской еврейки.
7. Мадонна
Родители отца Мадонны Луизы Чикконе (настоящее имя певицы) были итальянцами, а матери — франкоканадцами.
8. Генри Иан Кьюсик
Генри Иан Кьюсик появился на свет в Перу. Его мать — перуанка, а папа — шотландец. Когда их сыну было 2 года, семья переехала в Испанию, а позднее в Тринидад и Тобаго.
9. Рене Зеллвегер
По линии отца Рене Зеллвегер швейцарка, а по линии мамы — норвежка с саамскими и квенскими корнями (финно-угорские народы).
10. Джулия Робертс
В венах папы Джулии Робертс течет английская, валлийская, шотландская, ирландская кровь. А вот бабушка актрисы по материнской линии была шведкой.
11. Мэтт Деймон
Отец известного актера имел английское и шотландское происхождение. Мать была профессором университета с финскими и шведскими корнями.
12. Джастин Тимберлейк
Предки Джастина Тимберлейка — англичане, ирландцы, шотландцы, валлийцы, голландцы, французы, немцы и жители островов Джерси.
13. Энн Хэтэуэй
Энн родилась в семье адвоката и актрисы. Ее мать — ирландка, а отец имеет французские, немецкие, английские и ирландские корни.
14. Дженнифер Лоуренс
В родословной Дженнифер Лоуренс прослеживаются английские, ирландские, шотландские и немецкие гены.
15. Белла Хадид
Супермодель родилась в Вашингтоне в семье голландской модели и американца палестинского происхождения.
16. Селена Гомес
Селена Гомес появилась на свет в 1992 году в штате Техас. По отцу она мексиканка, а по матери — итальянка.
17. Джастин Бибер
Среди родственников Джастина Бибера есть ирландцы, англичане, шотландцы, немцы и франкоканадцы.
18. Сара Джессика Паркер
Отец Сары Джессики Паркер — еврей из Восточной Европы, а в крови матери течет немецкая и английская кровь.
19. Роберт Дауни — младший
Папа актера — наполовину литовский еврей, на четверть венгерский еврей и на оставшуюся четверть — ирландец. А мать имеет немецкие, швейцарские и шотландские корни.
20. Шер
Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн (настоящее имя певицы) обязана своей фактурной внешностью отцу — армянскому американцу — и матери, которая происходила от ирландцев, англичан, немцев и чероки.
21. Лара Фабиан
Лара Фабиан — единственная дочь в семье бельгийца Пьера Крокарта и сицилийки Марии Луизы Серио.
22. Вигго Мортенсен
В жилах Вигго Мортенсена смешалось много разных кровей, в частности датская, американская, канадская и норвежская.
Испытываете ли вы симпатию к кому-то из этих звезд? А может быть, и в ваших жилах течет кровь разных народов?