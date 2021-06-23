20+ звездных доказательств того, что людей смешанных кровей природа награждает бомбической внешностью

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Часто люди смешанных национальностей являются обладателями яркой внешности. Этот факт подтверждается и исследованиями, по результатам которых как раз и стало очевидным, что для окружающих такие люди кажутся наиболее привлекательными.

Мы в AdMe.ru прошерстили биографии знаменитостей и выяснили, что многие из звезд могут похвастаться неожиданным коктейлем из крови разных народов.

1. Сандра Буллок

Сандра Буллок родилась в Вашингтоне, но до 12 лет большую часть времени проводила в Нюрнберге. Ее отец — американец, а мама — немка.

2. Сильвестр Сталлоне

В жилах Сильвестра Сталлоне течет итальянская, французская и восточноевропейская кровь.

3. Тильда Суинтон

Актриса появилась на свет в Лондоне. Она из древнего шотландского рода Суинтон (по линии отца), а по матери является австралийкой. Сама актриса считает себя шотландкой.

4. Кейт Уинслет

По отцовской линии Кейт Уинслет имеет ирландское происхождение, а по линии матери — шведское. Также среди ее предков были и англичане.

5. Аманда Сейфрид

В родословной Аманды Сейфрид есть немцы, англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы.

6. Эдриен Броуди

Отец звезды «Пианиста» имеет польско-еврейское происхождение, а мать была дочерью венгерского аристократа и чешской еврейки.

7. Мадонна

Родители отца Мадонны Луизы Чикконе (настоящее имя певицы) были итальянцами, а матери — франкоканадцами.

8. Генри Иан Кьюсик

Генри Иан Кьюсик появился на свет в Перу. Его мать — перуанка, а папа — шотландец. Когда их сыну было 2 года, семья переехала в Испанию, а позднее в Тринидад и Тобаго.

9. Рене Зеллвегер

По линии отца Рене Зеллвегер швейцарка, а по линии мамы — норвежка с саамскими и квенскими корнями (финно-угорские народы).

10. Джулия Робертс

В венах папы Джулии Робертс течет английская, валлийская, шотландская, ирландская кровь. А вот бабушка актрисы по материнской линии была шведкой.

11. Мэтт Деймон

Отец известного актера имел английское и шотландское происхождение. Мать была профессором университета с финскими и шведскими корнями.

12. Джастин Тимберлейк

Предки Джастина Тимберлейка — англичане, ирландцы, шотландцы, валлийцы, голландцы, французы, немцы и жители островов Джерси.

13. Энн Хэтэуэй

Энн родилась в семье адвоката и актрисы. Ее мать — ирландка, а отец имеет французские, немецкие, английские и ирландские корни.

14. Дженнифер Лоуренс

В родословной Дженнифер Лоуренс прослеживаются английские, ирландские, шотландские и немецкие гены.

15. Белла Хадид

Супермодель родилась в Вашингтоне в семье голландской модели и американца палестинского происхождения.

16. Селена Гомес

Селена Гомес появилась на свет в 1992 году в штате Техас. По отцу она мексиканка, а по матери — итальянка.

17. Джастин Бибер

Среди родственников Джастина Бибера есть ирландцы, англичане, шотландцы, немцы и франкоканадцы.

18. Сара Джессика Паркер

Отец Сары Джессики Паркер — еврей из Восточной Европы, а в крови матери течет немецкая и английская кровь.

19. Роберт Дауни — младший

Папа актера — наполовину литовский еврей, на четверть венгерский еврей и на оставшуюся четверть — ирландец. А мать имеет немецкие, швейцарские и шотландские корни.

20. Шер

Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн (настоящее имя певицы) обязана своей фактурной внешностью отцу — армянскому американцу — и матери, которая происходила от ирландцев, англичан, немцев и чероки.

21. Лара Фабиан

Лара Фабиан — единственная дочь в семье бельгийца Пьера Крокарта и сицилийки Марии Луизы Серио.

22. Вигго Мортенсен

В жилах Вигго Мортенсена смешалось много разных кровей, в частности датская, американская, канадская и норвежская.