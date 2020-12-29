20+ звезд, которые отмечают эти новогодние праздники без пафоса, как совершенно обычные люди

Наступает череда новогодних праздников, и люди по всему миру стараются провести их с самыми близкими в теплой домашней обстановке. И мировые знаменитости не являются исключением: они не стесняются выкладывать душевные семейные снимки без лишнего пафоса, дорогих нарядов, роскошных причесок и профессионального макияжа.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят знаменитости в реальной жизни, а не в лучах софитов и под прицелом фотокамер. Когда они просто лежат в теплых мягких пижамках на уютных диванчиках со своими любимыми и любуются на мерцающие огоньки новогодних елочек.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

Крис Хемсворт

Сальма Хайек со свекровью

Риз Уизерспун и Джим Тот с детьми

Джейми Дорнан

Селин Дион с детьми

Джессика Симпсон

Ник Лаше с детьми

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Хью Джекман и его собачка Дали

Дэвид Бекхэм с семьей

Деми Мур с друзьями

Брюс Уиллис c детьми

София Вергара с семьей

Приянка Чопра и Ник Джонас

Ева Лонгория с сыном

Наоми Кэмпбелл с друзьями

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Голди Хоун

Кевин Харт и Энико Пэрриш

Кейт Хадсон с детьми

Мик Джаггер

Мэрайя Кэри с детьми