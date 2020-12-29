20+ звезд, которые отмечают эти новогодние праздники без пафоса, как совершенно обычные люди
Наступает череда новогодних праздников, и люди по всему миру стараются провести их с самыми близкими в теплой домашней обстановке. И мировые знаменитости не являются исключением: они не стесняются выкладывать душевные семейные снимки без лишнего пафоса, дорогих нарядов, роскошных причесок и профессионального макияжа.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят знаменитости в реальной жизни, а не в лучах софитов и под прицелом фотокамер. Когда они просто лежат в теплых мягких пижамках на уютных диванчиках со своими любимыми и любуются на мерцающие огоньки новогодних елочек.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми
Крис Хемсворт
Сальма Хайек со свекровью
Риз Уизерспун и Джим Тот с детьми
Джейми Дорнан
Селин Дион с детьми
Джессика Симпсон
Ник Лаше с детьми
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Хью Джекман и его собачка Дали
Дэвид Бекхэм с семьей
Деми Мур с друзьями
Брюс Уиллис c детьми
София Вергара с семьей
Приянка Чопра и Ник Джонас
Ева Лонгория с сыном
Наоми Кэмпбелл с друзьями
Жизель Бюндхен и Том Брэди
Голди Хоун
Кевин Харт и Энико Пэрриш
Кейт Хадсон с детьми
Мик Джаггер
Мэрайя Кэри с детьми
А как вы отмечаете новогодние праздники? Поделитесь с нами вашими фотографиями.