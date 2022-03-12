20+ звезд, идеальные лица которых мы решили подогнать под стандарты золотого сечения

Знаменитости порой кажутся нам идеальными людьми с совершенными чертами, светящейся кожей и лучезарной улыбкой. Однако с точки зрения геометрии их лица могут оказаться не такими гармоничными, как мы все предполагали.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько лица знаменитостей соответствуют стандартам золотого сечения. В бонусе мы покажем, как с помощью специальной маски преображали известных музыкантов, актеров и спортсменов. Оказалось, что многие популярные люди далеко не идеальны, но именно в этом и заключается их красота.

1. Кэти Перри

2. Генри Кавилл

3. Тейлор Свифт

4. Леонардо Ди Каприо

5. Моника Беллуччи

6. Анджелина Джоли

7. Криштиану Роналду

8. Энн Хэтэуэй

9. Эдди Редмэйн

10. Эмма Стоун

11. Иэн Сомерхолдер

12. Эмили Блант

13. Гарри Стайлс

14. Галь Гадот

15. Тимоти Шаламе

16. Сандра Буллок

17. Уилл Смит

18. Зендея Коулман

19. Том Холланд

20. Леди Гага

21. Бенедикт Камбербэтч

Бонус: как мы преображали лица звезд с помощью маски золотого сечения