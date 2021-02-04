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20 знаменитостей, чьи реальные имена помнят разве что родители и одноклассники

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Возможно, вы не вспомните ни один фильм с Морисом Джозефом Майклуайтом или Эмили Джин Стоун. А вот с Майклом Кейном и Эммой Стоун — запросто. Не секрет, что многие знаменитости отказываются от имени, данного им при рождении, и выбирают более лаконичный и благозвучный вариант в качестве псевдонима. Одни изменяют комплект полностью, а другие сокращают только имя или фамилию.

Мы в AdMe.ru покопались в биографиях актеров, моделей и певиц, известных по всему миру, и отыскали их настоящие имена.

Эмма Стоун

Хелен Миррен

Том Харди

Мэйси Уильямс

Сиа

Бен Аффлек

Эль Фэннинг

Твигги

Бейонсе

Джонни Депп

Ким Бейсингер

Руни Мара

Вуди Харрельсон

Чак Норрис

Мерил Стрип

Адель

Эмми Россум

Майкл Кейн

Наталия Орейро

Шакира

Как по-вашему, кому из этого списка больше идет настоящее имя, а не сценическое?

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