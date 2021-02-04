20 знаменитостей, чьи реальные имена помнят разве что родители и одноклассники
Возможно, вы не вспомните ни один фильм с Морисом Джозефом Майклуайтом или Эмили Джин Стоун. А вот с Майклом Кейном и Эммой Стоун — запросто. Не секрет, что многие знаменитости отказываются от имени, данного им при рождении, и выбирают более лаконичный и благозвучный вариант в качестве псевдонима. Одни изменяют комплект полностью, а другие сокращают только имя или фамилию.
Мы в AdMe.ru покопались в биографиях актеров, моделей и певиц, известных по всему миру, и отыскали их настоящие имена.
Эмма Стоун
- Настоящее имя: Эмили Джин Стоун
Хелен Миррен
- Настоящее имя: Хелен Лидия Миронофф
Том Харди
- Настоящее имя: Эдвард Томас Харди
Мэйси Уильямс
- Настоящее имя: Маргарет Констанс Уильямс
Сиа
- Настоящее имя: Сиа Кейт Изобель Ферлер
Бен Аффлек
- Настоящее имя: Бенджамин Геза Аффлек-Болдт
Эль Фэннинг
- Настоящее имя: Мэри Эль Фэннинг
Твигги
- Настоящее имя: Лесли Лоусон
Бейонсе
- Настоящее имя: Бейонсе Жизель Ноулз-Картер
Джонни Депп
- Настоящее имя: Джон Кристофер Депп II
Ким Бейсингер
- Настоящее имя: Кимила Энн Бейсингер
Руни Мара
- Настоящее имя: Патриша Руни Мара
Вуди Харрельсон
- Настоящее имя: Вудроу Трэйси Харрельсон
Чак Норрис
- Настоящее имя: Карлос Рэй Норрис
Мерил Стрип
- Настоящее имя: Мэри Луиз Стрип
Адель
- Настоящее имя: Адель Лори Блу Эдкинс
Эмми Россум
- Настоящее имя: Эммануэль Грей Россум
Майкл Кейн
- Настоящее имя: Морис Джозеф Майклуайт
Наталия Орейро
- Настоящее имя: Наталия Мариса Орейро Иглесиас
Шакира
- Настоящее имя: Шакира Изабель Мебарак Риполь
Как по-вашему, кому из этого списка больше идет настоящее имя, а не сценическое?