20 знаменитостей, чьи реальные имена помнят разве что родители и одноклассники

Возможно, вы не вспомните ни один фильм с Морисом Джозефом Майклуайтом или Эмили Джин Стоун. А вот с Майклом Кейном и Эммой Стоун — запросто. Не секрет, что многие знаменитости отказываются от имени, данного им при рождении, и выбирают более лаконичный и благозвучный вариант в качестве псевдонима. Одни изменяют комплект полностью, а другие сокращают только имя или фамилию.