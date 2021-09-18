20+ топовых исполнителей, чьи реальные имена не вспомнят даже одноклассники
Новое поколение исполнителей, может, и сильно отличается от «ветеранов» шоу-бизнеса, но как минимум одно сходство между ними есть. Фрешмены (а именно так их принято называть), так же как и популярные музыканты прошлых лет, нередко предпочитают выступать не под своими собственными именами, а под псевдонимами. И каждый из них старается выбрать себе такое звучное и запоминающееся сценическое имя, чтобы оно было на устах у всех и каждого.
Редакция AdMe.ru задалась целью узнать, как на самом деле зовут 20+ певцов и певиц, которые сейчас возглавляют все крупные хит-парады и явно не собираются сдавать свои позиции.
Клава Кока
- Настоящее имя: Клавдия Высокова.
LP
- Настоящее имя: Лаура Перголицци.
MARUV
- Настоящее имя: Анна Корсун.
Трэвис Скотт
- Настоящее имя: Жак Берман Уэбстер II.
Jah Khalib
- Настоящее имя: Бахтияр Мамедов.
Doja Cat
- Настоящее имя: Амала Ратна Зандиле Дламини.
HammAli & Navai
- Настоящие имена: Александр Алиев и Наваи Бакиров.
Tiësto
- Настоящие имена: Тейс Вервест.
Feduk
- Настоящее имя: Федор Инсаров.
INNA
- Настоящее имя: Елена Александра Апостоляну.
Егор Крид
- Настоящее имя: Егор Булаткин.
Лиззо
- Настоящее имя: Мелисса Вивиан Джефферсон.
JONY
- Настоящее имя: Джахид Гусейнли.
Lil Nas X
- Настоящее имя: Монтеро Ламар Хилл.
L’One
- Настоящее имя: Леван Горозия.
Charli XCX
- Настоящее имя: Шарлотта Эмма Эйтчисон.
Скруджи
- Настоящее имя: Эдуард Выграновский.
Эйва Макс
- Настоящее имя: Аманда Кочи.
Dava
- Настоящее имя: Давид Манукян.
G-Eazy
- Настоящее имя: Джеральд Эрл Гиллум.
Karna.val / Валя Карнавал
- Настоящее имя: Валентина Карнаухова.
Stromae
- Настоящее имя: Поль Ван Авер.
Oxxxymiron
- Настоящее имя: Мирон Федоров.
Lykke Li
- Настоящее имя: Ли Люкке Тимотей Закриссон.
Если бы вы решили связать свою жизнь со сценой, вы бы оставили свое имя или взяли псевдоним? Каким бы он был?
Фото на превью Artur BARBAROWSKI / East News, Invision / Invision / East News
Поделиться этой статьёй