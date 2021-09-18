20+ топовых исполнителей, чьи реальные имена не вспомнят даже одноклассники

Новое поколение исполнителей, может, и сильно отличается от «ветеранов» шоу-бизнеса, но как минимум одно сходство между ними есть. Фрешмены (а именно так их принято называть), так же как и популярные музыканты прошлых лет, нередко предпочитают выступать не под своими собственными именами, а под псевдонимами. И каждый из них старается выбрать себе такое звучное и запоминающееся сценическое имя, чтобы оно было на устах у всех и каждого.