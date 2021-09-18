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20+ топовых исполнителей, чьи реальные имена не вспомнят даже одноклассники

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Новое поколение исполнителей, может, и сильно отличается от «ветеранов» шоу-бизнеса, но как минимум одно сходство между ними есть. Фрешмены (а именно так их принято называть), так же как и популярные музыканты прошлых лет, нередко предпочитают выступать не под своими собственными именами, а под псевдонимами. И каждый из них старается выбрать себе такое звучное и запоминающееся сценическое имя, чтобы оно было на устах у всех и каждого.

Редакция AdMe.ru задалась целью узнать, как на самом деле зовут 20+ певцов и певиц, которые сейчас возглавляют все крупные хит-парады и явно не собираются сдавать свои позиции.

Клава Кока

  • Настоящее имя: Клавдия Высокова.

LP

  • Настоящее имя: Лаура Перголицци.

MARUV

  • Настоящее имя: Анна Корсун.

Трэвис Скотт

  • Настоящее имя: Жак Берман Уэбстер II.

Jah Khalib

  • Настоящее имя: Бахтияр Мамедов.

Doja Cat

  • Настоящее имя: Амала Ратна Зандиле Дламини.

HammAli & Navai

  • Настоящие имена: Александр Алиев и Наваи Бакиров.

Tiësto

  • Настоящие имена: Тейс Вервест.

Feduk

  • Настоящее имя: Федор Инсаров.

INNA

  • Настоящее имя: Елена Александра Апостоляну.

Егор Крид

  • Настоящее имя: Егор Булаткин.

Лиззо

  • Настоящее имя: Мелисса Вивиан Джефферсон.

JONY

  • Настоящее имя: Джахид Гусейнли.

Lil Nas X

  • Настоящее имя: Монтеро Ламар Хилл.

L’One

  • Настоящее имя: Леван Горозия.

Charli XCX

  • Настоящее имя: Шарлотта Эмма Эйтчисон.

Скруджи

  • Настоящее имя: Эдуард Выграновский.

Эйва Макс

  • Настоящее имя: Аманда Кочи.

Dava

  • Настоящее имя: Давид Манукян.

G-Eazy

  • Настоящее имя: Джеральд Эрл Гиллум.

Karna.val / Валя Карнавал

  • Настоящее имя: Валентина Карнаухова.

Stromae

  • Настоящее имя: Поль Ван Авер.

Oxxxymiron

  • Настоящее имя: Мирон Федоров.

Lykke Li

  • Настоящее имя: Ли Люкке Тимотей Закриссон.

Если бы вы решили связать свою жизнь со сценой, вы бы оставили свое имя или взяли псевдоним? Каким бы он был?

Фото на превью Artur BARBAROWSKI / East News, Invision / Invision / East News
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