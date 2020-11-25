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20+ популярных исполнителей, чьи реальные имена знают только работники паспортного стола

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Когда вы в последний раз слушали песню Алишера Валеева или скачивали альбом Марины Абросимовой? Не понимаете, о ком идет речь? На самом деле вы прекрасно знаете этих людей, просто под другими именами. На старте своей карьеры они посчитали, что их настоящие имена и фамилии могут показаться слишком странными или трудными для произношения, поэтому решили их заменить на что-то более звучное и запоминающееся. Одни взяли в качестве сценического псевдонима свои измененные имена, другие — детские прозвища, а третьи и вовсе выдумали что-то новое.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, как на самом деле зовут 20+ популярных исполнителей, чьи песни не сходят с первых строк хит-парадов.

Niletto

  • Настоящее имя: Данил Прытков

Клава Кока

  • Настоящее имя: Клавдия Высокова

Карди Би

  • Настоящее имя: Белкалис Марленис Альманзар

Artik & Asti

  • Настоящие имена: Артем Умрихин и Анна Дзюба

The Weeknd

  • Настоящее имя: Эйбел Макконен Тесфайе

Монеточка

  • Настоящее имя: Елизавета Гырдымова

Алиша Киз

  • Настоящее имя: Алиша Оджелло Кук

Элджей

  • Настоящее имя: Алексей Узенюк

MATRANG

  • Настоящее имя: Алан Хадзарагов

Холзи

  • Настоящее имя: Эшли Николетт Франджипани

Моргенштерн

  • Настоящее имя: Алишер Валеев

Кельвин Харрис

  • Настоящее имя: Адам Ричард Вайлс

Джиган

  • Настоящее имя: Денис Устименко-Вайнштейн

Лорд

  • Настоящее имя: Элла Мария Лани Йелич-О’Коннор

Feduk

  • Настоящее имя: Федор Инсаров

МакSим

  • Настоящее имя: Марина Абросимова

Post Malone

  • Настоящее имя: Остин Ричард Пост

Ханна

  • Настоящее имя: Анна Иванова

DJ Smash

  • Настоящее имя: Андрей Ширман

Игги Азалия

  • Настоящее имя: Аметист Амелия Келли

HammAli & Navai

  • Настоящие имена: Александр Алиев и Наваи Бакиров

Деми Ловато

  • Настоящее имя: Деметрия Девонн Ловато

Леша Свик

  • Настоящее имя: Алексей Норкитович

Zivert

  • Настоящее имя: Юлия Сытник

Эйва Макс

  • Настоящее имя: Аманда Кочи

MARUV

  • Настоящее имя: Анна Корсун

Если бы вы решили построить карьеру в музыкальной индустрии, оставили свое имя или взяли бы псевдоним? Какой выбрали бы?

Фото на превью Kashaev Pavel/East News, AP/Associated Press/East News
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