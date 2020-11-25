20+ популярных исполнителей, чьи реальные имена знают только работники паспортного стола
Когда вы в последний раз слушали песню Алишера Валеева или скачивали альбом Марины Абросимовой? Не понимаете, о ком идет речь? На самом деле вы прекрасно знаете этих людей, просто под другими именами. На старте своей карьеры они посчитали, что их настоящие имена и фамилии могут показаться слишком странными или трудными для произношения, поэтому решили их заменить на что-то более звучное и запоминающееся. Одни взяли в качестве сценического псевдонима свои измененные имена, другие — детские прозвища, а третьи и вовсе выдумали что-то новое.
Мы в AdMe.ru задались целью узнать, как на самом деле зовут 20+ популярных исполнителей, чьи песни не сходят с первых строк хит-парадов.
Niletto
- Настоящее имя: Данил Прытков
Клава Кока
- Настоящее имя: Клавдия Высокова
Карди Би
- Настоящее имя: Белкалис Марленис Альманзар
Artik & Asti
- Настоящие имена: Артем Умрихин и Анна Дзюба
The Weeknd
- Настоящее имя: Эйбел Макконен Тесфайе
Монеточка
- Настоящее имя: Елизавета Гырдымова
Алиша Киз
- Настоящее имя: Алиша Оджелло Кук
Элджей
- Настоящее имя: Алексей Узенюк
MATRANG
- Настоящее имя: Алан Хадзарагов
Холзи
- Настоящее имя: Эшли Николетт Франджипани
Моргенштерн
- Настоящее имя: Алишер Валеев
Кельвин Харрис
- Настоящее имя: Адам Ричард Вайлс
Джиган
- Настоящее имя: Денис Устименко-Вайнштейн
Лорд
- Настоящее имя: Элла Мария Лани Йелич-О’Коннор
Feduk
- Настоящее имя: Федор Инсаров
МакSим
- Настоящее имя: Марина Абросимова
Post Malone
- Настоящее имя: Остин Ричард Пост
Ханна
- Настоящее имя: Анна Иванова
DJ Smash
- Настоящее имя: Андрей Ширман
Игги Азалия
- Настоящее имя: Аметист Амелия Келли
HammAli & Navai
- Настоящие имена: Александр Алиев и Наваи Бакиров
Деми Ловато
- Настоящее имя: Деметрия Девонн Ловато
Леша Свик
- Настоящее имя: Алексей Норкитович
Zivert
- Настоящее имя: Юлия Сытник
Эйва Макс
- Настоящее имя: Аманда Кочи
MARUV
- Настоящее имя: Анна Корсун
Если бы вы решили построить карьеру в музыкальной индустрии, оставили свое имя или взяли бы псевдоним? Какой выбрали бы?