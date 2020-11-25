20+ популярных исполнителей, чьи реальные имена знают только работники паспортного стола

Когда вы в последний раз слушали песню Алишера Валеева или скачивали альбом Марины Абросимовой? Не понимаете, о ком идет речь? На самом деле вы прекрасно знаете этих людей, просто под другими именами. На старте своей карьеры они посчитали, что их настоящие имена и фамилии могут показаться слишком странными или трудными для произношения, поэтому решили их заменить на что-то более звучное и запоминающееся. Одни взяли в качестве сценического псевдонима свои измененные имена, другие — детские прозвища, а третьи и вовсе выдумали что-то новое.