20+ пар звезд, которые оказались одногодками, хотя по ним так и не скажешь
Пытаться отгадать чей-то реальный возраст — дело неблагодарное. Потому что порой можно ошибиться не на каких-нибудь 2–3 годика, а на все 10. В особенности когда речь идет о знаменитостях, которые, кажется, живут по другим временным законам. Не облегчает эту задачу и тот факт, что среди них полно людей, которые родились в один год, но выглядят совершенно по-разному.
Мы в AdMe.ru в качестве доказательства сравнили снимки знаменитостей, которые, как бы в это ни было сложно поверить, оказались ровесниками.
Джоди Фостер и Деми Мур, 1962 года рождения
Мэтт Деймон и Ник Офферман, 1970 года рождения
Рианна и Руперт Гринт, 1988 года рождения
Педро Паскаль и will.i.am, 1975 года рождения
Бри Ларсон и Лили Коллинз, 1989 года рождения
Вупи Голдберг и Крис Дженнер, 1955 года рождения
Чон Хо Ён и Дакота Фэннинг, 1994 года рождения
Хлои Кардашьян и Аврил Лавин, 1984 года рождения
Дуэйн Джонсон и Джон Чо, 1972 года рождения
Кирстен Данст и Приянка Чопра, 1982 года рождения
Хелена Бонем Картер и Сальма Хайек, 1966 года рождения
Рассел Кроу и Роб Лоу, 1964 года рождения
Зендея и Лорд, 1996 года рождения
Джозеф Гордон-Левитт и Том Хиддлстон, 1981 года рождения
Дженнифер Лопес и Джек Блэк, 1969 года рождения
Майкл Сера и Хафтор Бьернссон, 1988 года рождения
Снуп Догг и Джаред Лето, 1971 года рождения
Ребел Уилсон и Мишель Уильямс, 1980 года рождения
Пол Дано и принц Гарри, 1984 года рождения
Уилл Феррелл и Джейми Фокс, 1967 года рождения
Pitbull и Элайджа Вуд, 1981 года рождения
А что вы думаете об этих фото? Чей возраст стал для вас полной неожиданностью?
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