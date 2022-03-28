20+ пар звезд, которые оказались одногодками, хотя по ним так и не скажешь

Пытаться отгадать чей-то реальный возраст — дело неблагодарное. Потому что порой можно ошибиться не на каких-нибудь 2–3 годика, а на все 10. В особенности когда речь идет о знаменитостях, которые, кажется, живут по другим временным законам. Не облегчает эту задачу и тот факт, что среди них полно людей, которые родились в один год, но выглядят совершенно по-разному.