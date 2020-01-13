20+ пар знаменитостей, которые оказались одногодками, но в это как-то сложно поверить

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Просматривая фотографии или фильмы с участием полюбившихся нам звезд, мы даже можем и не догадываться о том, что некоторые из них — ровесники. Однако знаменитости, родившиеся в один год, могут выглядеть совершенно по-разному. Безусловно, на это влияет и образ жизни, и генетика.

Мы в AdMe.ru и не думали, что контраст между людьми, появившимися на свет в один и тот же год, может быть настолько разителен.

1. Кайли Дженнер и Мэйси Уильямс — 22 года

2. Мадс Миккельсен и Роберт Дауни — младший — 54 года

3. Оливия Колман и Пенелопа Крус — 45 лет

4. Рассел Кроу и Киану Ривз — 55 лет

5. Мартин Фримен и Джаред Лето — 48 лет

6. Кэтрин Зета-Джонс и Дженнифер Энистон — 50 лет

7. Дуэйн Джонсон и Джуд Лоу — 47 лет

8. Адель и Эмма Стоун — 31 год

9. Киллиан Мерфи и Райан Рейнольдс — 43 года

10. Джеффри Раш и Стинг — 68 лет

11. Меган Фокс и Эмилия Кларк — 33 года

12. Финн Коул и Тимоти Шаламе — 24 года

13. Джеймс Нортон и Чейс Кроуфорд — 34 года

14. Шарлотта Рэмплинг и Шер — 73 года

15. Майкл Фассбендер и Орландо Блум — 42 года

16. Уиллем Дефо и Билли Боб Торнтон — 64 года

17. Бритни Спирс и Меган Маркл — 38 лет

18. Лиам Хемсворт и Томас Сэнгстер — 29 лет

19. Эмили Уотсон и Джулия Робертс — 52 года

20. Джейсон Момоа и Аарон Пол — 40 лет

21. Дэниел Крейг и Хью Джекман — 51 год