20+ отечественных звезд, которые смело делятся своими снимками без макияжа (И правильно делают!)
Тренд на естественную красоту набирает обороты: если пройти в инстаграме по тегу #nomakeupselfie, то можно увидеть около полумиллиона снимков девушек без декоративной косметики. Знаменитости тоже не остались в стороне от этой тенденции. И совершенно не напрасно, ведь согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Бангора в Уэльсе, 40 % людей обоих полов находят более привлекательными женщин без макияжа.
Мы в AdMe.ru прошлись по инстаграмам звезд и еще раз убедились в том, что красивая женщина красива и без косметики, а отсутствие макияжа порой обладает сильным омолаживающим эффектом.
Ани Лорак
Вера Брежнева
Елка
Альбина Джанабаева
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Екатерина Климова
Нюша
Оля Полякова
Анна Семенович
Татьяна Навка
MARUV
Дарья Мороз
Полина Гагарина
Настя Каменских
Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA
Елена Ваенга
Марина Александрова
Юлия Снигирь
Слава
Анна и Надежда Михалковы
Уважаемые читательницы, а вы часто даете своему лицу отдохнуть от декоративной косметики? Рискуете делиться такими снимками в интернете?