20+ отечественных звезд, которые смело делятся своими снимками без макияжа (И правильно делают!)

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Тренд на естественную красоту набирает обороты: если пройти в инстаграме по тегу #nomakeupselfie, то можно увидеть около полумиллиона снимков девушек без декоративной косметики. Знаменитости тоже не остались в стороне от этой тенденции. И совершенно не напрасно, ведь согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Бангора в Уэльсе, 40 % людей обоих полов находят более привлекательными женщин без макияжа.