20+ отечественных звезд, которые гордо показали своих мам

30
3
5
9k

Мама — самый близкий и родной человек для большинства людей. И отечественные селебрити не исключение — они тоже нежно привязаны к своим матерям. Однако чаще всего женщины, которые произвели на свет талантливых людей, незаслуженно остаются в тени. И знаменитости все больше стараются отдать должное своим мамам: показать самую важную женщину миллионам поклонников и вывести в свет. Так недавно сделал Киану Ривз, который пришел на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой. Наши звезды не отстают.

AdMe.ru узнал, как выглядят матери российских и постсоветских знаменитостей, и изумился их обаянию.

1. Данила Козловский и Надежда Звенигородская

2. Тимур и Наталья Батрутдиновы

3. Наташа Королева и Людмила Порывай

4. Дима Билан и Елена Белан

5. Елена Лядова с мамой

6. Денис и Ирина Клявер

7. Евгений и Тамара Мироновы

8. Тимати и Симона Юнусова

9. Ян Гэ с мамой

10. Максим и Людмила Матвеевы

11. Татьяна и Раиса Навка

12. Макс Барских и Лилия Бортник

13. Ляйсан и Зульфия Утяшевы

14. Катя и Галина Шпица

15. Влад Топалов и Татьяна Никитина

16. Алика и Алла Смеховы

17. Гарик и Наталья Харламовы

18. Любовь Новикова с мамой

19. Милош Бикович с мамой

20. Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы

21. Марина Александрова и Ирина Пупенина

22. Ани Лорак и Жанна Линькова

23. Марина и Наталья Девятовы

24. Ирина и Наталья Дубцовы

25. Катя Лель и Людмила Чупрынина

26. Екатерина и Светлана Климовы

27. Николай и Елена Басковы

28. Валерия и Галина Перфиловы

Фото на превью bikovic / instagram

30
3
5
9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться