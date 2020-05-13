20+ отечественных звезд, которые гордо показали своих мам
Мама — самый близкий и родной человек для большинства людей. И отечественные селебрити не исключение — они тоже нежно привязаны к своим матерям. Однако чаще всего женщины, которые произвели на свет талантливых людей, незаслуженно остаются в тени. И знаменитости все больше стараются отдать должное своим мамам: показать самую важную женщину миллионам поклонников и вывести в свет. Так недавно сделал Киану Ривз, который пришел на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой. Наши звезды не отстают.
AdMe.ru узнал, как выглядят матери российских и постсоветских знаменитостей, и изумился их обаянию.
1. Данила Козловский и Надежда Звенигородская
2. Тимур и Наталья Батрутдиновы
3. Наташа Королева и Людмила Порывай
4. Дима Билан и Елена Белан
5. Елена Лядова с мамой
6. Денис и Ирина Клявер
7. Евгений и Тамара Мироновы
8. Тимати и Симона Юнусова
9. Ян Гэ с мамой
10. Максим и Людмила Матвеевы
11. Татьяна и Раиса Навка
12. Макс Барских и Лилия Бортник
13. Ляйсан и Зульфия Утяшевы
14. Катя и Галина Шпица
15. Влад Топалов и Татьяна Никитина
16. Алика и Алла Смеховы
17. Гарик и Наталья Харламовы
18. Любовь Новикова с мамой
19. Милош Бикович с мамой
20. Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы
21. Марина Александрова и Ирина Пупенина
22. Ани Лорак и Жанна Линькова
23. Марина и Наталья Девятовы
24. Ирина и Наталья Дубцовы
25. Катя Лель и Людмила Чупрынина
26. Екатерина и Светлана Климовы
27. Николай и Елена Басковы
28. Валерия и Галина Перфиловы
Фото на превью bikovic / instagram