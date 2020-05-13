20+ отечественных звезд, которые гордо показали своих мам

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Мама — самый близкий и родной человек для большинства людей. И отечественные селебрити не исключение — они тоже нежно привязаны к своим матерям. Однако чаще всего женщины, которые произвели на свет талантливых людей, незаслуженно остаются в тени. И знаменитости все больше стараются отдать должное своим мамам: показать самую важную женщину миллионам поклонников и вывести в свет. Так недавно сделал Киану Ривз, который пришел на церемонию вручения премии «Оскар» со своей мамой. Наши звезды не отстают.