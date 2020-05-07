20 отечественных звезд, чьи дочки просто загляденье

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Публичные люди обречены на внимание всегда и везде. Поклонники хотят знать о том, как они живут, интересуются, как выглядят и кем являются их родственники. Ребенок, у которого папа или мама — знаменитость, с самого рождения приковывает к себе пристальные взгляды. Аудитория наблюдает за тем, как он растет и постепенно «расправляет крылья», становясь самостоятельной личностью. А дочери некоторых звезд получают двойную порцию внимания благодаря своей красоте.