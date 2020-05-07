20 отечественных звезд, чьи дочки просто загляденье

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Публичные люди обречены на внимание всегда и везде. Поклонники хотят знать о том, как они живут, интересуются, как выглядят и кем являются их родственники. Ребенок, у которого папа или мама — знаменитость, с самого рождения приковывает к себе пристальные взгляды. Аудитория наблюдает за тем, как он растет и постепенно «расправляет крылья», становясь самостоятельной личностью. А дочери некоторых звезд получают двойную порцию внимания благодаря своей красоте.

AdMe.ru пригляделся к дочерям известных родителей и решил показать фото девушек, о которых вы, возможно, еще не слышали. А в бонусе вы увидите дочку Ани Лорак, которая пока еще совсем юная, но обещает превратиться в барышню сказочной восточной красоты.

Саша Жукова (19 лет) — дочь Сергея Жукова

Елизавета Хорошилова (18 лет) — дочь Екатерины Климовой

Виктория Крутая (34 года) — дочь Игоря Крутого

Лолита Бадоева (15 лет) — дочь Алана и Жанны Бадоевых

Ева Канчельскис (21 год) — дочь Инны Михайловой и Андрея Канчельскиса, падчерица Стаса Михайлова

Мария Полякова (15 лет) — дочь Ольги Поляковой

Полина Жигалкина (28 лет) — дочь Дарьи Поверенновой

Мария Кончаловская (19 лет) — дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной

Татьяна Орлова (14 лет) — дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова

Ясмин Кристовская (19 лет) — дочь солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского

Анастасия Сафонова (25 лет) — дочь Кирилла Сафонова

Мария Табакова (14 лет) — дочь Олега Табакова и Марины Зудиной

Анастасия Дерова (24 года) — дочь Нонны Гришаевой

Татьяна Василишина (21 год) — дочь Ольги Кабо

Алена Политова (19 лет) — дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова

Полина Ауг (25 лет) — дочь Юлии Ауг

Ева Барац (16 лет) — дочь Леонида Бараца

Мария Бордовских (21 год) — дочь Юлии Бордовских

Валерия Волкова — дочь Екатерины Волковой

Екатерина Догилева (25 лет) — дочь Татьяны Догилевой

Бонус: Ани Лорак с 9-летней дочерью Софией

Фото на превью anilorak / instagram

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