20 отечественных звезд, чьи дочки просто загляденье
Публичные люди обречены на внимание всегда и везде. Поклонники хотят знать о том, как они живут, интересуются, как выглядят и кем являются их родственники. Ребенок, у которого папа или мама — знаменитость, с самого рождения приковывает к себе пристальные взгляды. Аудитория наблюдает за тем, как он растет и постепенно «расправляет крылья», становясь самостоятельной личностью. А дочери некоторых звезд получают двойную порцию внимания благодаря своей красоте.
AdMe.ru пригляделся к дочерям известных родителей и решил показать фото девушек, о которых вы, возможно, еще не слышали. А в бонусе вы увидите дочку Ани Лорак, которая пока еще совсем юная, но обещает превратиться в барышню сказочной восточной красоты.
Саша Жукова (19 лет) — дочь Сергея Жукова
Елизавета Хорошилова (18 лет) — дочь Екатерины Климовой
Виктория Крутая (34 года) — дочь Игоря Крутого
Лолита Бадоева (15 лет) — дочь Алана и Жанны Бадоевых
Ева Канчельскис (21 год) — дочь Инны Михайловой и Андрея Канчельскиса, падчерица Стаса Михайлова
Мария Полякова (15 лет) — дочь Ольги Поляковой
Полина Жигалкина (28 лет) — дочь Дарьи Поверенновой
Мария Кончаловская (19 лет) — дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной
Татьяна Орлова (14 лет) — дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова
Ясмин Кристовская (19 лет) — дочь солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского
Анастасия Сафонова (25 лет) — дочь Кирилла Сафонова
Мария Табакова (14 лет) — дочь Олега Табакова и Марины Зудиной
Анастасия Дерова (24 года) — дочь Нонны Гришаевой
Татьяна Василишина (21 год) — дочь Ольги Кабо
Алена Политова (19 лет) — дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова
Полина Ауг (25 лет) — дочь Юлии Ауг
Ева Барац (16 лет) — дочь Леонида Бараца
Мария Бордовских (21 год) — дочь Юлии Бордовских
Валерия Волкова — дочь Екатерины Волковой
Екатерина Догилева (25 лет) — дочь Татьяны Догилевой
Бонус: Ани Лорак с 9-летней дочерью Софией
Фото на превью anilorak / instagram