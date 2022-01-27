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20+ наших знаменитостей, которых непросто угадать лишь по одной части их тела

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Публичные люди каждый день мелькают на экранах наших телевизоров и смартфонов, поэтому узнать их в толпе прохожих проще простого. Кажется, что они давно стали нам настолько родными, что мы помним каждую их родинку и морщинку.

Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что вы не сразу сможете угадать популярных спортсменов, телеведущих, певцов или актеров только по их знаменитой улыбке. Будьте готовы немного попотеть, прежде чем правильно назвать нашу звезду.

1.

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© East News

2.

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3.

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© East News

4.

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© PIXELFORMULA / SIPA / SIPA / East News

5.

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6.

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7.

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© Ксения Угольникова / East News

8.

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© East News

9.

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© AP / East News

10.

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11.

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© Lomohov Anatoly / East News

12.

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© Tarakanov Vadim / East News

13.

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© Lomohov Anatoly / East News

14.

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© Lomohov Anatoly / East News

15.

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© Stefano Costantino / MEGA / Mega Agency / East News

16.

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© Lomohov Anatoly / East News

17.

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© Lomohov Anatoly / East News

18.

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© Kashaev Pavel / East News

19.

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© Tarakanov Vadim / East News

20.

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© Lomohov Anatoly / East News

21.

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© Kashaev Pavel / East News

22.

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© Kashaev Pavel / East News

Ответы:

1. Игорь Николаев
2. Рената Литвинова
3. Дмитрий Нагиев
4. Эвелина Хромченко
5. Анатолий Вассерман
6. Лера Кудрявцева
7. Иван Ургант
8. Настя Ивлеева
9. Александр Овечкин
10. Пелагея
11. Николай Дроздов
12. Ольга Бузова
13. Шура
14. Надежда Бабкина
15. Никита Михалков
16. Маша Малиновская
17. Филипп Киркоров
18. Валерия
19. Максим Галкин
20. Лариса Долина
21. Сергей Зверев
22. Леонид Якубович

У кого из звезд оказалась самая узнаваемая улыбка?

Фото на превью East News, AP / East News
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