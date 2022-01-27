20+ наших знаменитостей, которых непросто угадать лишь по одной части их тела

Публичные люди каждый день мелькают на экранах наших телевизоров и смартфонов, поэтому узнать их в толпе прохожих проще простого. Кажется, что они давно стали нам настолько родными, что мы помним каждую их родинку и морщинку.
Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что вы не сразу сможете угадать популярных спортсменов, телеведущих, певцов или актеров только по их знаменитой улыбке. Будьте готовы немного попотеть, прежде чем правильно назвать нашу звезду.
1. Игорь Николаев 2. Рената Литвинова 3. Дмитрий Нагиев 4. Эвелина Хромченко 5. Анатолий Вассерман 6. Лера Кудрявцева 7. Иван Ургант 8. Настя Ивлеева 9. Александр Овечкин 10. Пелагея 11. Николай Дроздов 12. Ольга Бузова 13. Шура 14. Надежда Бабкина 15. Никита Михалков 16. Маша Малиновская 17. Филипп Киркоров 18. Валерия 19. Максим Галкин 20. Лариса Долина 21. Сергей Зверев 22. Леонид Якубович
У кого из звезд оказалась самая узнаваемая улыбка?