20+ композиторов, чью музыку слышали миллионы, а вот в лицо узнают лишь единицы
Портреты великих пианистов и скрипачей наверняка висели в каждом школьном кабинете музыки, но тогда мы не особо обращали на них внимание. Однако мелодии популярных во всем мире композиторов до сих пор крутятся в наших головах, хотя мы не всегда можем точно вспомнить, кто же является автором музыкальных композиций.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с классической музыкой и так ли просто сможете угадать известных композиторов по их произведениям или знаменитым портретам.
1. Композитор оперы «Волшебная флейта»
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2. Токката и фуга ре минор — одно из наиболее популярных его сочинений
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3. Создатель скрипичных концертов «Времена года»
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4. Автор музыки оды «К радости»
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5. Свой знаменитый концерт для фортепиано с оркестром № 1 композитор написал в 20 лет
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6. Сочинение «Ведьмы», вариации на тему балета «Орех Беневенто», стало одним из самых знаменитых в его творчестве
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7. Композитор оперы «Травиата»
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8. Является автором музыкальной драмы «Саломея»
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9. «Неоконченная симфония» — одно из самых известных произведений композитора
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10. Автор увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»
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11. Композиция «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» является наиболее узнаваемым произведением композитора
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12. Автор оперы «Орфей и Эвридика»
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13. Его сборник «Венгерские танцы» состоял из 21 мелодии, которые были созданы на основе венгерской народной музыки
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14. «Пеллеас и Мелизанда» — его единственная законченная опера
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15. Автор оперы «Севильский цирюльник»
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16. Написал оперы «То́ска» и «Турандот»
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17. Цикл опер «Кольцо Нибелунга» — одно из наиболее известных произведений композитора
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18. Автор оперы «Кармен», сюжет которой создан по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме
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19. Является автором симфонической драмы «Ромео и Джульетта»
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20. «Сказки Венского леса» — один из самых известных вальсов композитора
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21. Его знаменитые «Венгерские рапсодии» составляли цикл из 19 произведений для фортепиано
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22. «Рапсодия в блюзовых тонах» является жемчужиной творчества композитора
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Сколько композиторов вы смогли угадать?
Фото на превью Erich Lessing / Album / East News, Erich Lessing / Album / East News
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