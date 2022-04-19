20+ композиторов, чью музыку слышали миллионы, а вот в лицо узнают лишь единицы

Портреты великих пианистов и скрипачей наверняка висели в каждом школьном кабинете музыки, но тогда мы не особо обращали на них внимание. Однако мелодии популярных во всем мире композиторов до сих пор крутятся в наших головах, хотя мы не всегда можем точно вспомнить, кто же является автором музыкальных композиций.