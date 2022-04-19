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20+ композиторов, чью музыку слышали миллионы, а вот в лицо узнают лишь единицы

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Портреты великих пианистов и скрипачей наверняка висели в каждом школьном кабинете музыки, но тогда мы не особо обращали на них внимание. Однако мелодии популярных во всем мире композиторов до сих пор крутятся в наших головах, хотя мы не всегда можем точно вспомнить, кто же является автором музыкальных композиций.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с классической музыкой и так ли просто сможете угадать известных композиторов по их произведениям или знаменитым портретам.

1. Композитор оперы «Волшебная флейта»

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© Mary Evans / AF Archive / East News

2. Токката и фуга ре минор — одно из наиболее популярных его сочинений

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© Mary Evans / AF Archive / East News

3. Создатель скрипичных концертов «Времена года»

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© Album / Joseph Martin / East News

4. Автор музыки оды «К радости»

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© Erich Lessing / Album / East News

5. Свой знаменитый концерт для фортепиано с оркестром № 1 композитор написал в 20 лет

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© Album / Joseph Martin / East News

6. Сочинение «Ведьмы», вариации на тему балета «Орех Беневенто», стало одним из самых знаменитых в его творчестве

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© Album / Joseph Martin / East News

7. Композитор оперы «Травиата»

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© Mary Evans / AF Archive / East News

8. Является автором музыкальной драмы «Саломея»

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© Jerry Tavin / Everett Collection / East News

9. «Неоконченная симфония» — одно из самых известных произведений композитора

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© Erich Lessing / Album / East News

10. Автор увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»

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© Mary Evans / AF Archive / East News

11. Композиция «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» является наиболее узнаваемым произведением композитора

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© East News

12. Автор оперы «Орфей и Эвридика»

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© Erich Lessing / Album / East News

13. Его сборник «Венгерские танцы» состоял из 21 мелодии, которые были созданы на основе венгерской народной музыки

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© Album / Joseph Martin / East News

14. «Пеллеас и Мелизанда» — его единственная законченная опера

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© Erich Lessing / Album / East News

15. Автор оперы «Севильский цирюльник»

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© Mary Evans / AF Archive / East News

16. Написал оперы «То́ска» и «Турандот»

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© Mary Evans Picture Library / East News

17. Цикл опер «Кольцо Нибелунга» — одно из наиболее известных произведений композитора

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© Mary Evans Picture Library / East News

18. Автор оперы «Кармен», сюжет которой создан по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме

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© East News

19. Является автором симфонической драмы «Ромео и Джульетта»

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© Javier Larrea/agefotostock/East News

20. «Сказки Венского леса» — один из самых известных вальсов композитора

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© Erich Lessing / Album / East News

21. Его знаменитые «Венгерские рапсодии» составляли цикл из 19 произведений для фортепиано

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© Erich Lessing / Album / East News

22. «Рапсодия в блюзовых тонах» является жемчужиной творчества композитора

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© Album / East News

Сколько композиторов вы смогли угадать?

Фото на превью Erich Lessing / Album / East News, Erich Lessing / Album / East News
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AdMe/Музыка/20+ композиторов, чью музыку слышали миллионы, а вот в лицо узнают лишь единицы
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