20+ искрометных фактов про Адриано Челентано, который с легкостью покорил и кино, и музыку
Адриано Челентано можно смело назвать одним из символов современной Италии. 6 января легендарному актеру и певцу исполнится 83 года, и несмотря на то, что последний фильм с его участием вышел в далеком 1992 году, его слава не увядает. Адриано любят и знают во всем мире: кто-то — за его искрометные комедии, кто-то — за роскошный голос, а кто-то — за неподражаемое чувство юмора.
В честь дня рождения мэтра мы в AdMe.ru решили вспомнить самые яркие факты из его биографии.
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Адриано родился в Милане в День Бефаны, который в Италии считается днем смеха и розыгрышей. Его матери было 44 года, когда мальчик появился на свет. Челентано — самый младший в семье: у него 4 братьев и сестер.
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Семья жила очень бедно. Так что в 12 лет будущий актер был вынужден бросить школу и устроиться на работу подмастерьем часовщика. С тех пор он очень трепетно относится к часам, а ремонт часов по сей день является его хобби.
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С детства мальчик проявлял явный актерский талант. Например, он часто изображал известного американского комика Джерри Льюиса, и в какой-то момент сестра Адриано послала его фото в образе на конкурс двойников. В итоге Челентано победил и выиграл 100 000 лир.
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В 17 лет он увлекся музыкой, особенно рок-н-роллом, и даже начал играть в рок-группе. Позднее Адриано неоднократно признавался, что обычный будильник не в состоянии его разбудить, потому что он всегда просыпался от музыки: «Мама будила меня рок-н-роллом, который обожала. Включала пластинку и говорила: „Адриано, посмотри, уже 8 часов!“. Хотя на самом деле было только 7».
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Сам Челентано считает себя больше музыкантом и певцом, чем актером. И надо сказать, что на музыкальном поприще он достиг немалых успехов. Например, он стал одним из первых, кто исполнил рок-н-ролл и рэп на итальянском языке.
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Еще в начале 1970-х годов Адриано записал композицию под названием «Prisencolinensinainciusol», текст которой состоял из вымышленных слов, которые ничего не значат. Таким образом певец хотел показать разобщенность людей. Песня исполнялась речитативом и стала одним из первых рэп-экспериментов музыканта. Кстати, долгое время «Prisencolinensinainciusol» была в верхних строчках европейских хит-парадов и даже попала в американские чарты.
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В некоторых других своих песнях Челентано не раз использовал придуманный им язык челентанеска — своеобразную смесь итальянского и английского. За все время творчества Адриано записал более 600 песен и более 30 альбомов.
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В 2012 певец давал концерт в Вероне с участием другого популярного исполнителя Джанни Моранди. По инициативе Адриано билеты продавались по смехотворно низкой цене — всего за € 1 каждый.
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На родине за свою манеру двигаться и держаться на сцене Адриано Челентано получил прозвище Molleggiato, что можно перевести как «на пружинах».
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Однажды он начал танцевать прямо посреди переполненной улицы. Вокруг мгновенно собралась целая толпа, которая окончательно парализовала движение. Когда к танцору подошел полицейский и спросил, зачем он это делает, Адриано ответил, что репетирует танец для своей новой роли.
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Со своей женой, актрисой Клаудией Мори он познакомился на съемках фильма «Какой-то странный тип». На тот момент ей еще не исполнилось 20 — она младше Адриано на 6 лет. Он сразу же начал ухаживать за девушкой, пригласил на свидание, но Клаудию отталкивало его довольно эпатажное поведение и репутация ловеласа и хулигана.
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Пригласить Мори на свидание помог несчастный случай. Однажды на съемочной площадке она так увлеклась игрой, что зацепилась ногой за шнур, и произошло короткое замыкание. В итоге лопнул софит, а его разлетевшиеся осколки оцарапали щеку и лоб Адриано. Клаудия чувствовала себя виноватой в происшествии и согласилась выпить с актером чашку кофе.
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Вскоре он пригласил девушку на концерт. Правда, она даже не подозревала, что выступать на нем будет Челентано. В итоге концерт прошел с большим успехом, а в финале он спел красивую песню и публично со сцены признался Клаудии в любви.
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Конечно, после такого романтического поступка Мори не могла устоять, завязался бурный роман, и вскоре Адриано и Клаудия поженились. Чтобы избежать огласки и не попасться камерам вездесущих папарацци, влюбленные сыграли свадьбу в 3 часа ночи в соборе Сан-Франческо.
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Через год у супругов родилась дочка. Тогда Клаудия приняла важное и сложное решение оставить карьеру и посвятить себя семье. Адриано в свою очередь тоже относился к жене с трепетом. Однажды он даже отказался от съемок в советско-итальянском фильме «Они шли на Восток», чтобы надолго не расставаться с Клаудией.
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Супруги вместе уже 56 лет. За эти годы Клаудия стала не только женой и матерью, но и настоящим наставником Адриано. Она занималась его имиджем, продюсированием, была пиарщиком и музой. Также она директор семейной студии звукозаписи Clan Celentano.
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У Адриано и Клаудии трое детей: сын Джакомо и дочки Розита и Розалинда. Все трое пошли по стопам родителей. Розита снималась в кино, а теперь стала радиоведущей. Джакомо — актер и певец. Розалинда — актриса и художница.
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У самого Адриано Челентано на счету более 40 фильмов. За свою актерскую карьеру он успел предстать перед зрителем в самых разных образах. Но одной из самых нестандартных задач стала роль человека-обезьяны в картине «Бинго-Бонго», так как актеру практически не пришлось учить текст: на протяжении всего фильма его персонаж издает лишь нечленораздельные звуки.
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Также актер успел попробовать себя в качестве режиссера. В 1975 году он снял фильм «Юппи-ду», для которого также написал сценарий и музыку. Чтобы снять картину, Челентано заложил свою виллу. Кстати, в этом фильме можно видеть всю его семью: жену Клаудию и детей. Фильм имел успех, а в 2008-м он был отреставрирован и выпущен на DVD. Адриано говорил об этой ленте так: «Это крик наслаждения. Крик любви между женщиной и мужчиной. Это очень наивный фильм, который будет интересен и через 20 лет».
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Однако в какой-то момент Челентано перестал сниматься в кино. На вопрос журналиста почему актер ответил так: «Да надоело. К тому же нет хорошего сценария, чтобы мне понравился. Пусть лучше люди восторгаются, в каких замечательных фильмах Челентано когда-то снимался, нежели начнут плеваться: да что он, голодает, что ли, зачем согласился играть в таком кошмаре?»
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Правда, в одном из своих интервью актер как-то признался, что высоко ценит творчество Квентина Тарантино и что это единственный режиссер, у которого он еще хотел бы сняться. В любом случае в Италии Челентано просто обожают. Однажды, когда он попал в больницу, толпа фанатов буквально осадила здание.
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Сейчас Адриано продолжает заниматься музыкой. В 2019 году он выпустил музыкальный альбом Adrian, куда вошли саундтреки к его новому детищу — анимационному сериалу Adrian, нарисованному в стиле киберпанк. Челентано выступил как режиссер, продюсер и сценарист проекта.
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Многие СМИ писали, что с 2005 года Адриано является вегетарианцем и выступает в защиту прав животных.
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Артист страдает аэрофобией, поэтому он крайне редко летает куда-либо. Правда, в 1987 году Челентано вместе со своей женой единственный раз прибыл в Советский Союз на премьеру своего фильма «Джоан Луй».
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В честь Адриано Челентано назван астероид, который был открыт 24 апреля 1987 года.
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У звезды огромное количество двойников, в связи с этим происходит множество курьезных ситуаций. Например, в 2009 году в Ереване выступал некий человек по имени Ник Челентано, и многие зрители приняли его за Адриано. Интересно, что многие двойники называют себя лицензированной копией артиста, хотя какой-либо достоверной информации о подобном разрешении на такую деятельность нет.
Цитаты из фильмов
- — Я всегда много ем, когда нервничаю.
— Судя по твоей фигуре, спокойная жизнь тебе вообще неизвестна.
- Ты красивая. А я — намного красивее!
- — Свободна в понедельник в 17:00?
— Да.
— Жаль, я буду занят.
- Можете разговаривать, но я вас не слушаю.
- Я не требую какого-то особого ухода. Можете уходить как обычно.
- Да или нет? Каков твой положительный ответ?
- — Сколько вам лет?
— Не помню...
— Я бы дал меньше!
- Привет, коллеги! Я сегодня немного опоздал, так что уйду пораньше.
- Знаешь, что я тебе скажу: ты высокомерная и избалованная, но, когда мы поженимся, я тебя перевоспитаю!
- Говори молча и мало!
- Не ищите идеального человека. Сегодня я дома.
А вы воспринимаете Адриано Челентано больше как актера или как певца? Какие ваши любимые фильмы с его участием?