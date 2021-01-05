20+ искрометных фактов про Адриано Челентано, который с легкостью покорил и кино, и музыку

У самого Адриано Челентано на счету более 40 фильмов. За свою актерскую карьеру он успел предстать перед зрителем в самых разных образах. Но одной из самых нестандартных задач стала роль человека-обезьяны в картине «Бинго-Бонго», так как актеру практически не пришлось учить текст: на протяжении всего фильма его персонаж издает лишь нечленораздельные звуки.

Также актер успел попробовать себя в качестве режиссера. В 1975 году он снял фильм «Юппи-ду», для которого также написал сценарий и музыку. Чтобы снять картину, Челентано заложил свою виллу. Кстати, в этом фильме можно видеть всю его семью: жену Клаудию и детей. Фильм имел успех, а в 2008-м он был отреставрирован и выпущен на DVD. Адриано говорил об этой ленте так: «Это крик наслаждения. Крик любви между женщиной и мужчиной. Это очень наивный фильм, который будет интересен и через 20 лет».