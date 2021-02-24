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20+ фотографий, которые наглядно покажут, как изменились звезды за каких-то 10 лет

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Пересматривая любимые фильмы или музыкальные клипы, мы видим лица давно знакомых нам звезд. Но, как и мы сами, знаменитости взрослеют: одни сильно меняются, а другие продолжают выглядеть так, словно время остановилось и не было этих 10 лет.

Мы в AdMe.ru решили сравнить современные фотографии наших обожаемых знаменитостей со снимками, на которых они были запечатлены 10 годами ранее, и узнать, каковы же эти изменения.

Брук Шилдс, 2010-й и 2020-й

Мишель Пфайффер, 2009-й и 2019-й

Ума Турман, 2010-й и 2020-й

Кендалл Дженнер, 2010-й и 2020-й

Робби Уильямс, 2010-й и 2020-й

Памела Андерсон, 2009-й и 2019-й

Клаудия Шиффер, 2009-й и 2019-й

Ким Бейсингер, 2009-й и 2019-й

Киану Ривз, 2009-й и 2019-й

Джессика Бил, 2010-й и 2020-й

Мег Райан, 2009-й и 2019-й

Эмма Уотсон, 2009-й и 2019-й

Эмма Робертс, 2010-й и 2020-й

Эмили Блант, 2010-й и 2020-й

Хейли Бибер, 2010-й и 2020-й

Шейлин Вудли, 2010-й и 2020-й

Эмма Стоун, 2011-й и 2020-й

Кэтрин Зета-Джонс, 2009-й и 2019-й

Блейк Лайвли, 2010-й и 2020-й

Анджелина Джоли, 2009-й и 2019-й

Николь Кидман, 2010-й и 2020-й

Рене Зеллвегер, 2010-й и 2020-й

Тильда Суинтон, 2009-й и 2019-й

Колин Ферт, 2010-й и 2020-й

Бритни Спирс, 2009-й и 2019-й

Кристина Агилера, 2010-й и 2020-й

Натали Портман, 2010-й и 2020-й

Кто из звезд, по вашему мнению, изменился больше всего?

Фото на превью Abaca/EAST NEWS, Anthony Behar/Sipa USA/East News
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