20+ фотографий, которые наглядно покажут, как изменились звезды за каких-то 10 лет
Пересматривая любимые фильмы или музыкальные клипы, мы видим лица давно знакомых нам звезд. Но, как и мы сами, знаменитости взрослеют: одни сильно меняются, а другие продолжают выглядеть так, словно время остановилось и не было этих 10 лет.
Мы в AdMe.ru решили сравнить современные фотографии наших обожаемых знаменитостей со снимками, на которых они были запечатлены 10 годами ранее, и узнать, каковы же эти изменения.
Брук Шилдс, 2010-й и 2020-й
Мишель Пфайффер, 2009-й и 2019-й
Ума Турман, 2010-й и 2020-й
Кендалл Дженнер, 2010-й и 2020-й
Робби Уильямс, 2010-й и 2020-й
Памела Андерсон, 2009-й и 2019-й
Клаудия Шиффер, 2009-й и 2019-й
Ким Бейсингер, 2009-й и 2019-й
Киану Ривз, 2009-й и 2019-й
Джессика Бил, 2010-й и 2020-й
Мег Райан, 2009-й и 2019-й
Эмма Уотсон, 2009-й и 2019-й
Эмма Робертс, 2010-й и 2020-й
Эмили Блант, 2010-й и 2020-й
Хейли Бибер, 2010-й и 2020-й
Шейлин Вудли, 2010-й и 2020-й
Эмма Стоун, 2011-й и 2020-й
Кэтрин Зета-Джонс, 2009-й и 2019-й
Блейк Лайвли, 2010-й и 2020-й
Анджелина Джоли, 2009-й и 2019-й
Николь Кидман, 2010-й и 2020-й
Рене Зеллвегер, 2010-й и 2020-й
Тильда Суинтон, 2009-й и 2019-й
Колин Ферт, 2010-й и 2020-й
Бритни Спирс, 2009-й и 2019-й
Кристина Агилера, 2010-й и 2020-й
Натали Портман, 2010-й и 2020-й
Кто из звезд, по вашему мнению, изменился больше всего?
Фото на превью Abaca/EAST NEWS, Anthony Behar/Sipa USA/East News
Поделиться этой статьёй