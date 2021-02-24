20+ фотографий, которые наглядно покажут, как изменились звезды за каких-то 10 лет

Пересматривая любимые фильмы или музыкальные клипы, мы видим лица давно знакомых нам звезд. Но, как и мы сами, знаменитости взрослеют: одни сильно меняются, а другие продолжают выглядеть так, словно время остановилось и не было этих 10 лет.