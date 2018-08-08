20+ фото, на которых звезды выглядят вовсе не такими, какими мы привыкли их видеть
Где мы чаще всего можем увидеть наших любимых артистов? Конечно, на сцене или в кино. При этом, даже если их застают папарацци, порой они умудряются выглядеть как с обложки журнала. А мы пошли чуть дальше и решили отыскать такие фотографии, на которых пойманы редкие моменты жизни наших любимых звезд. Ну кто, в самом деле, не видел выступления Майкла Джексона на сцене? А вот фото, на котором запечатлена его встреча с советским артистом балета, — та еще редкость.
AdMe.ru решил показать вам знаменитостей такими, какие они были в самых непринужденных ситуациях. Эти люди вовсе не стеснялись дурачиться и иногда даже нарушали общественный порядок.
Элизабет Тейлор купает свою собаку
Джаред Лето и Камерон Диас, 2000
Бритни Спирс, 1999
Встреча The Beatles с индийским гуру Махариши
Джими Хендрикс, 1967
Энтони Кидис и Фли, основатели группы Red Hot Chili Peppers
Фронтмен Guns’n’Roses Эксл Роуз арестован в аэропорту Дж. Ф. Кеннеди, 1992
Игги Поп, 1977
Джонни Депп на съемках фильма «Храбрец», 1997
Кэрри Фишер, 1980
Сара Джессика Паркер, 1980-е
Дэнни Трехо на съемках «От заката до рассвета»
Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Рэмбо: первая кровь»
Илон Маск со своим соседом по комнате, 1990
Майкл Джексон и Слеш, гитарист Guns’n’Roses
Дэвид Боуи и Игги Поп на Красной площади
Джиллиан Андерсон на съемках «X-Files»
Майкл Джексон и Рудольф Нуриев
Джон Леннон и Йоко Оно
Курт Кобейн и Крист Новоселич, 1991
Дэвид Боуи и Катрин Денев, 1982
16-летний Сид Вишес идет на концерт Дэвида Боуи
26-летняя Мэрилин Монро, 1952
Клинт Иствуд катается на водных лыжах
Эми Уайнхаус, 2003
Хелена Бонэм Картер и ее мама на церемонии вручения «Оскара» в 1998 году
А какое фото удивило или позабавило вас больше всего?