20+ фото, на которых звезды выглядят вовсе не такими, какими мы привыкли их видеть

Где мы чаще всего можем увидеть наших любимых артистов? Конечно, на сцене или в кино. При этом, даже если их застают папарацци, порой они умудряются выглядеть как с обложки журнала. А мы пошли чуть дальше и решили отыскать такие фотографии, на которых пойманы редкие моменты жизни наших любимых звезд. Ну кто, в самом деле, не видел выступления Майкла Джексона на сцене? А вот фото, на котором запечатлена его встреча с советским артистом балета, — та еще редкость.

AdMe.ru решил показать вам знаменитостей такими, какие они были в самых непринужденных ситуациях. Эти люди вовсе не стеснялись дурачиться и иногда даже нарушали общественный порядок.

Элизабет Тейлор купает свою собаку

Джаред Лето и Камерон Диас, 2000

Бритни Спирс, 1999

Встреча The Beatles с индийским гуру Махариши

Джими Хендрикс, 1967

Энтони Кидис и Фли, основатели группы Red Hot Chili Peppers

Фронтмен Guns’n’Roses Эксл Роуз арестован в аэропорту Дж. Ф. Кеннеди, 1992

Игги Поп, 1977

Джонни Депп на съемках фильма «Храбрец», 1997

Кэрри Фишер, 1980

Сара Джессика Паркер, 1980-е

Дэнни Трехо на съемках «От заката до рассвета»

Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Рэмбо: первая кровь»

Илон Маск со своим соседом по комнате, 1990

Майкл Джексон и Слеш, гитарист Guns’n’Roses

Дэвид Боуи и Игги Поп на Красной площади

Джиллиан Андерсон на съемках «X-Files»

Майкл Джексон и Рудольф Нуриев

Джон Леннон и Йоко Оно

Курт Кобейн и Крист Новоселич, 1991

Дэвид Боуи и Катрин Денев, 1982

16-летний Сид Вишес идет на концерт Дэвида Боуи

26-летняя Мэрилин Монро, 1952

Клинт Иствуд катается на водных лыжах

Эми Уайнхаус, 2003

Хелена Бонэм Картер и ее мама на церемонии вручения «Оскара» в 1998 году

А какое фото удивило или позабавило вас больше всего?

2 На склад!
4 Комментарии
  • 8 августа 2018
  • 4
  • 14462

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!