20+ фото, на которых звезды выглядят вовсе не такими, какими мы привыкли их видеть

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Где мы чаще всего можем увидеть наших любимых артистов? Конечно, на сцене или в кино. При этом, даже если их застают папарацци, порой они умудряются выглядеть как с обложки журнала. А мы пошли чуть дальше и решили отыскать такие фотографии, на которых пойманы редкие моменты жизни наших любимых звезд. Ну кто, в самом деле, не видел выступления Майкла Джексона на сцене? А вот фото, на котором запечатлена его встреча с советским артистом балета, — та еще редкость.