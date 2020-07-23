20+ фактов про величайшую поп-группу ABBA, после которых вам немедленно захочется переслушать все их хиты
Ворвавшись на музыкальный олимп в середине 1970-х и продолжая серию громких побед в начале 1980-х годов, группа АBBА стала настоящей легендой и символом поп-музыки. За это время музыканты сумели написать вечные хиты, которые до сих пор не потеряли своей популярности. Недавно стало известно, что 24 июля планируется долгожданный выпуск восьми студийных альбомов: впервые группа решила собрать все свои хиты воедино, записав их на цветных виниловых пластинках. Кроме того, по словам участника группы Бенни Андерссона, осенью 2020 года знаменитая шведская четверка планирует порадовать фанатов выходом новых песен.
Мы в AdMe.ru восхищаемся творчеством этой группы и, воспользовавшись информационным поводом, решили вспомнить наиболее яркие факты из истории ABBA и ее участников.
- Основателями группы стали музыканты Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Они познакомились на вечеринке в 1966 году и решили, что им нужно работать вместе. На тот момент Бьорн был певцом и гитаристом в группе Hootenanny Singers, а Бенни играл на клавишах в популярном шведском ансамбле Hep Stars.
- Вскоре на очередном концерте Бенни встретил певицу Анни-Фрид Лингстад, которая с 13 лет выступала с различными группами. Примерно в это же время Бьорн увидел по телевизору, как Агнета Фельтског поет свою собственную песню, и решил познакомиться с юной певицей.
- В 1970 году состоялось первое выступление четверки. Тогда они отправились все вместе отдыхать на Кипр. То, что начиналось как пение на пляжной вечеринке, закончилось импровизированным живым выступлением перед солдатами ООН. Правда, тогда их шоу получило в основном негативные отзывы.
- Тем не менее именно с 1970 года началось совместное творчество музыкантов. Что интересно, практически одновременно с их дебютом вышел альбом Бьорна и Бенни, где Агнета и Анни-Фрида участвовали только как бэк-вокалистки.
- Примерно к 1971 году участников группы стали связывать не только деловые, но и личные отношения. Бьорн женился на Агнете, а Бенни стал встречаться с Анни-Фридой, с которой они сыграли свадьбу спустя 7 лет. В итоге первый союз распался в 1979 году, а второй — в 1981-м, но, к счастью, это никак не повлияло на творчество группы.
- Изначально группа была названа по именам исполнителей: Агнета — Бьорн — Бенни — Анни-Фрида. Однако вскоре их менеджер устал от такого длинного названия и начал называть коллектив ABBA. Сначала это было просто шуткой, поскольку в Швеции уже была компания с таким названием. Она занималась переработкой морепродуктов. По словам Агнеты, «когда мы решили назваться A-B-B-A, мы должны были получить разрешение у этой компании. Там нам ответили: „Согласны, только смотрите, чтобы нам не было за вас стыдно“. Не думаю, что им пришлось стыдиться за группу».
- Правда, солисты также устроили конкурс на выбор названия в местной газете. Среди прочих вариантов встречались, например, Alibaba и BABA.
- К 1973 году название ABBA было официально утверждено, а в 1976 году сформировался фирменный логотип с перевернутой буквой B.
- В начале карьеры музыканты хотели попасть на «Евровидение», но их песня «Ring Ring» заняла только третье место на национальном шведском отборе. Однако уже на следующий год их сингл «Waterloo» одержал триумфальную победу на «Евровидении». Именно с этого момента про ABBA узнал весь мир.
- Помимо цепляющих песен, группа также прославилась своими экстравагантными и даже несколько вызывающими костюмами. При этом музыканты выбрали такой стиль не потому, что он им нравился, а из прагматичных побуждений, напрямую связанных с особенностями шведского законодательства. Дело в том, что стоимость сценических костюмов уменьшала налогооблагаемую базу, если их нельзя было использовать в повседневной жизни. Так что музыканты шили себе такие костюмы, в которых невозможно было бы выйти на улицу.
- Бьерн Ульвеус как-то сказал про стиль группы так: «Мы тогда одевались, как ненормальные. Наверное, мы были чемпионами по плохой одежде на сцене».
- В 1976 года ABBA выступила перед королем Швеции накануне королевской свадьбы, представив свою новую песню «Dancing Queen».
- Кстати, если верить диджею радио «Би-би-си» Крису Эвансу, королева Елизавета II очень любит песню «Dancing Queen». Как-то она сказала: «Я всегда танцую под нее, потому что я королева и люблю танцевать».
- Через год музыканты получают статус суперзвезд и совершают турне в Великобританию. На их 2 концерта в королевском Альберт-холле поступило 3,5 млн заявок, хотя зал вмещал всего 11 тыс. Турне было завершено в Австралии, где был отснят материал для знаменитого фильма ABBA.
- Во время этого турне был забавный эпизод. Агнета всегда исполняла в группе роль хорошенькой «девушки с открытки», и в какой-то момент ей это надоело. В знак протеста на протяжении гастролей певица выходила на сцену в кожаном облегающем комбинезоне. В итоге одна из газет выпустила статью под названием «Шоу задницы Агнеты».
- Именно в 70-е были записаны главные хиты ABBA. Кстати, популярную песню «The Winner Takes It All» Бьорн написал под влиянием чувств, которые вызвал у него развод с Агнетой.
- Примерно 10 лет группа ABBA занимала лидирующие позиции в музыкальных чартах во всем мире. Они были первыми представителями Европы, которые завоевывали ведущие места в чартах англоговорящих стран.
- Чтобы музыкантам было удобнее записывать свои хиты, они решили переделать старый кинотеатр в Стокгольме в звукозаписывающую студию. Позже там записывались и другие популярные группы, например Led Zeppelin и Genesis.
- Примерно с 1982-го активность группы пошла на спад. Последнее совместное появление музыкантов было в эфире британской телепрограммы The Late, Late Breakfast Show 11 декабря 1982 года. А последним хитом все считали композицию Thank You For the Music.
- С 1983 года группа считалась распавшейся, хотя музыканты никогда официально об этом не объявляли. Вскоре Анни-Фрида выпустила свой собственный альбом, который оказался очень успешным. Агнета тоже решила начать сольную карьеру, а Бьорн и Бенни стали писать песни для мюзиклов и занялись новым проектом — группой Gemini.
- Правда, в многочисленных интервью Бьорн и Бенни отрицали распад ABBA и говорили: «Кто мы без наших девочек?! Инициалы Брижит Бардо?» Девушки тоже несколько раз говорили, что они обязательно встретятся все вместе и запишут новый альбом, но каждый занимался своей карьерой и личной жизнью. Например, Анни-Фрида стала настоящей графиней: ее супруг — принц Генрих Руццо Рёйсс фон Плауэн. С тех пор она официально именуется Ее Светлость графиня Анни-Фрида Рёйсс фон Плауэн.
- Новый интерес к группе возник в 1992 году, когда в моду вновь вошло диско. В то же время компания Polydor переиздала все хиты группы на двух компакт-дисках под названием ABBA Gold. Сборник стал бестселлером.
- В это же время произошло еще одно знаковое событие. Во время выступления известной рок-группы U2 в Стокгольме вдруг на сцену вышли Бьорн и Бенни и исполнили вместе с Боно песню «Dancing Queen».
- Кроме того, в 1999 году состоялась премьера мюзикла Mamma Mia! на основе 22 песен легендарной шведской четверки, что, безусловно, подогрело интерес публики к их творчеству. Мюзикл шел на Бродвее 14 лет.
- Однако настоящий новый бум на песни ABBA случился в 2008 году после выхода фильма Mamma Mia! с Мерил Стрип, Амандой Сайфред, Пирсом Броснаном и прочими звездами первой величины в главных ролях.
- По словам Мерил Стрип, она принимала участие в мюзикле с большим удовольствием, так как сама любит песни ABBA.
- Тогда в Стокгольме впервые за почти 20 лет вся четверка наконец-то собралась вместе. Фотографы засняли музыкантов на балконе кинозала вперемешку с артистами.
- За выдающиеся заслуги в музыке в 2010 года группу включили в Зал славы рок-н-ролла, а через 3 года в Швеции открылся музей, посвященный творчеству ABBA.
- Весной 2018 года музыканты ошеломили всех своих фанатов новостью о воссоединении группы. Впервые за 35 лет они записали две новые песни. По словам участников, они вчетвером почувствовали, что «через 35 лет было бы весело снова объединиться и пойти в студию звукозаписи. Что мы и сделали. Было похоже, что время остановилось, будто бы мы просто уезжали в короткий отпуск».
- И вот в 2020 году миллионы людей во всем мире замерли в ожидании знакового события — выхода новых песен любимой группы. И хотя Бенни Андерссон не назвал конкретной даты, он обнадежил, что «новые песни появятся в этом году. Думаю, после лета. Если бы я мог самостоятельно выбирать дату, то выпустил бы их в сентябре». Что же, ждем с нетерпением!
Вам нравится творчество этой группы? Какие песни ваши любимые?