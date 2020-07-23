20+ фактов про величайшую поп-группу ABBA, после которых вам немедленно захочется переслушать все их хиты

Ворвавшись на музыкальный олимп в середине 1970-х и продолжая серию громких побед в начале 1980-х годов, группа АBBА стала настоящей легендой и символом поп-музыки. За это время музыканты сумели написать вечные хиты, которые до сих пор не потеряли своей популярности. Недавно стало известно, что 24 июля планируется долгожданный выпуск восьми студийных альбомов: впервые группа решила собрать все свои хиты воедино, записав их на цветных виниловых пластинках. Кроме того, по словам участника группы Бенни Андерссона, осенью 2020 года знаменитая шведская четверка планирует порадовать фанатов выходом новых песен.