20+ фактов о Земфире — скромной девушке из Уфы, которая менялась вместе с нами и стала голосом целого поколения
Когда она впервые появилась на сцене, журналисты прозвали ее «Курт Кобейн в платье». Также про нее писали, что она «появилась в столице эдаким мальчишкой-гаврошем в драных джинсах, с косой челкой, с гитарой наперевес». И если для Запада этот образ грубоватой девушки с гитарой был далеко не новым, то для нашей публики это стало настоящим прорывом — глотком свежего воздуха. Неудивительно, что новую певицу, которая столь стремительно и дерзко ворвалась в мир шоу-бизнеса, ждал колоссальный успех. В какой-то степени можно сказать, что она стала голосом целого поколения и так или иначе повлияла на каждого, кто рос в конце 90-х — начале нулевых.
26 августа Земфире исполняется 45 лет, и мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие факты из ее биографии.
- Земфира Рамазанова родилась в Уфе. Ее папа был учителем истории, а мама — врачом. Еще в дошкольном возрасте будущая звезда увлеклась музыкой и с 5 лет ходила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано. Также ее взяли в хор, солисткой. Вскоре состоялся теледебют юной певицы: на местном телевидении она исполнила песню про червячка. А через 2 года, в 7 лет, девочка написала свою первую песню, которую спела у мамы на работе.
- Помимо музыки, Земфира всерьез занималась баскетболом. В начале 1990 года стала капитаном женской юниорской сборной России, хотя ее рост был всего лишь 172 см — не очень высокий по баскетбольным меркам. Сама Земфира потом призналась: «Я была разыгрывающим. Я была самой маленькой, зато самой важной».
- После окончания школы девушка оказалась перед крайне непростым выбором: спорт или музыка. Страсть к музыке оказалась сильнее. Тогда Земфира сразу поступила на 2-й курс в Уфимское училище искусств. Его она окончила с красным дипломом. После этого будущая звезда подрабатывала в местных ресторанах, исполняя песни под аккомпанемент своего однокурсника-саксофониста. Правда, спустя год ей это надоело и она решила двигаться дальше.
- Вскоре Земфира устроилась работать звукооператором на уфимскую радиостанцию «Европа Плюс», где записывала рекламные джинглы. Параллельно она пробует самостоятельно писать песни, которые впоследствии войдут в ее первый альбом: «Снег», «Синоптик», «Почему».
- Кстати, фраза «Привет, ромашки!» — это не просто строчка из ее песни. Так Земфира приветствовала своих коллег, когда работала на радио. Правда, в какой-то момент она перестала исполнять эту песню, объясняя это так: «Тут все ясно: я уже давно не могу подписаться под этим текстом. Когда-то мы сделали аранжировку, довольно удачную, — это работало какое-то время. Но все равно в те 3 минуты, когда я ее исполняла, я себя ненавидела. И, конечно, ждала момента, чтобы прекратить ее петь. Ну какая я девочка?! Какой плеер?!»
- Вскоре Земфира решает записать несколько своих песен, для этого она привлекает бас-гитариста и звукорежиссера радиостанции. Так появляется первый демодиск, и в 1997 году о новой группе впервые пишет региональная пресса. Журналист Светлана Руцкая позднее вспоминала: «До выхода ее первого альбома оставалось 2 года, а будущая знаменитость тогда была просто талантливой уфимской девушкой, никому даже в родном городе не известной. Но харизму же не спрячешь, да и песни, которые дала мне героиня материала послушать, были притягательными. Вот тогда мы и решили рассказать о ней всей республике. Помню, уже тогда Земфира сделала программное заявление: „У меня столько музыки в башке, что деваться некуда“».
- Стало понятно, что для дальнейшей карьеры нужно ехать в Москву. И здесь Земфире помог случай. Сама певица рассказывала о начале своей музыкальной карьеры так: «Накопилось песен 30–40. Потом поехала в Москву — просто отдохнуть, в гости. И взяла с собой эти песенки на CDR, как говорят, на всякий пожарный случай. Подружке, у которой я останавливалась, понравилось, она попросила переписать. Я осуществила поход в фирму грамзаписи „Фили“, но там мне сказали, что CDR не возьмут, нужна кассета. Я и ушла. Больше никуда не ходила — не понравилось. А моя подружка передала переписанную ею кассету на „Максидроме“ продюсеру „Мумий Тролля“ Леониду Бурлакову. Леня в тот же день позвонил мне в Уфу. Я с трудом наскребла денег на билет и вернулась в Москву».
- Дебютный альбом получил название «Земфира». Еще до его релиза в эфир популярных радиостанций попадают песни «СПИД», «Ракеты» и «Ариведерчи». Первая композиция сразу стала хитом и вызвала у слушателей бурю противоречивых эмоций. Кто-то даже всерьез обсуждал, что, возможно, эта песня основана на реальных событиях и как-то связана с загадочным прошлым певицы.
- Вскоре стало понятно, что у Земфиры совсем не простой характер. После выхода первого альбома журналисты назвали ее «девочка-скандал». Ее пиар-директор писал так: «Никогда не забуду первую пресс-конференцию Земфиры. Представьте: она появляется перед журналистами, ей задают вопрос: „Скажите, это ваша первая пресс-конференция?“ На что она не без вызова отвечает: „Восьмая!“». При этом сама певица вспоминала о первой пресс-конференции так: «Вывели как обезьянку». И еще: «Меня все готовили: главное — не волнуйся, главное — не нервничай. А мне и в голову не приходило нервничать. Это просто обычная беседа, такая же беседа может возникнуть на остановке, правильно?»
- При этом также ходили слухи, что такой имидж был нарочно выбран пиарщиками певицы. Тогда ее стали воспринимать как «Музыканта, Который Всегда Может Выкинуть Что-то Из Ряда Вон». Однако при всей неоднозначности ее поведения и текстов песен в СМИ писали, что «24-летняя суперзвезда Земфира — это Элвис и Кортни Лав, слитые воедино». А также отмечали, что она готова занять вакантное место королевы рока, освобожденное Полевой" (имеется в виду певица Настя Полева. — Прим. AdMe.ru).
- Кстати, в 2006 году она поступила на платное отделение философского факультета МГУ. Однако, сдав несколько зачетов, девушка взяла академический отпуск, чтобы заниматься творчеством, и больше к учебе не возвращалась.
- Отдельно стоит сказать про постоянно меняющийся имидж Земфиры. Постепенно «немытую челку и дутый жилетик сменили модный кожаный плащ — кажется, от „Гуччи“ — и стильные очки». Затем она появилась на публике с новой прической, сделав мелирование. Потом певица коротко остригла волосы и забила тату в виде буквы Z на правом плече. В период с 2005 по 2007 год она сильно похудела, что также породило немалое количество слухов.
- Однако настоящий сюрприз поклонникам Земфира преподнесла в 2007 году, когда снялась в фотосессии для журнала Citizen K. Тогда она надела туфли на каблуках, вечерний туалет и сделала макияж. Главный редактор журнала вспоминал об этом так: «Она первый раз в своей жизни надела на себя бриллианты и Chanel. И чувствовала себя в этом, наверное, не слишком уютно. После целого дня, проведенного на высоких каблуках, она еле держалась на ногах, а от туши и косметики у нее дико разболелись глаза. Но, настоящий профессионал и борец, она не подавала никаких признаков усталости».
- Сама певица говорила, что на ее поведение и внешний облик повлияло ее знакомство и общение с Ренатой Литвиновой. Вообще их дружба порождала немало всевозможных сплетен. Сама певица никогда не комментировала никакие слухи, а однажды после очередных публикаций в СМИ даже надолго закрыла свой официальный сайт, написав на черном фоне известные слова.
- Однако Земфира всегда подчеркивала, что Литвинова — ее лучший друг и самый близкий человек. Также певица отмечает, что они не только дружат, но и сотрудничают в творческом плане. Литвинова не раз помогала ей снимать клипы, а Земфира писала для ее фильмов саундтреки. «Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Рената — мое все, и меня бы не было без нее», — говорит про свою подругу Земфира.
- Вообще про личную жизнь звезды известно крайне мало, она предпочитает держать ее в тайне. Известно лишь, что у нее был старший брат-предприниматель, который погиб в результате несчастного случая во время подводной охоты. У него остались 2 сына-близнеца, племянники Земфиры: Артур и Артем. Мальчики учились в Лондоне на режиссерском факультете и на факультете эстрадного вокала. В 2013 году они выпустили с Земфирой совместный альбом.
- Коллеги певицы не раз говорили о перфекционизме звезды. Например, она могла отказаться от выступления на концерте или фестивале из-за некачественного звука. Также она часто сама выступает в качестве продюсера своих альбомов, чтобы не идти ни на какие компромиссы.
- Земфира известна своими эксцентричными поступками. Так, однажды после закрытого концерта в Норильске она должна была возвращаться в Москву на частном самолете вместе с группой «Звери», с которой у звезды сложились не самые теплые отношения. Тогда певица купила обычные билеты и полетела домой экономклассом. А в 2013 году во время концерта в Ростове-на-Дону Земфира спела: «Я никогда не вернусь в Ростов» — после того, как фанаты настойчиво просили ее исполнить хит «Ромашки».
- Также в 2018 году разразился скандал, когда Земфира написала свое мнение по поводу ее коллег по цеху — певиц Гречки и Монеточки. Звезда позволила себе не самые лестные высказывания в адрес девушек. Многим ее слова показались чересчур резкими, и Земфира подверглась критике. Но она осталась при своем мнении и ответила негодующим людям так: «Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей. „Лукизм“ — жуткое слово. Есть те, кто мне нравятся, и есть те, кто не нравятся».
- При этом, несмотря на все спорные высказывания и поступки, музыкальные критики и эксперты признают огромный вклад Земфиры в отечественную музыку. Журналист Андрей Архангельский писал, что с момента своего появления она стала барометром и «мерой весов, по которой принято мерить талант в современном поп-искусстве». Он отметил, что за время своей карьеры Земфира опровергла 2 главных закона отечественного шоу-бизнеса: «нет бога, кроме Аллы Пугачевой» и «светиться, мелькать, заполнять собой все имеющееся теле- и эфирное пространство».
- В 2016 году звезда объявила об окончании своей гастрольной деятельности. Сейчас она выступает разве что на фестивалях. Весной 2021 года после долгого молчания Земфира выпустила седьмой альбом под названием «Бордерлайн». А в июле вышел мини-альбом «Ах», который состоит из 4 песен.
- Новые композиции получили разную оценку критиков. Кто-то был в восторге, а кто-то посетовал, что Земфира уже не та. Хотя, скорее всего, все дело в том, что просто изменились мы сами. Как говорится, у каждого времени должны быть свои герои. И в любом случае Земфира сегодня — это не просто популярная певица, а целый культурный феномен. Недаром ее имя упоминается в учебнике истории для 9-го класса. Там написано, что она стала родоначальницей новой музыкальной молодежной культуры. И с этим сложно поспорить.
А как вы относитесь к творчеству Земфиры? Что из ее репертуара вам особенно нравится?