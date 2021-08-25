20+ фактов о Земфире — скромной девушке из Уфы, которая менялась вместе с нами и стала голосом целого поколения

Когда она впервые появилась на сцене, журналисты прозвали ее «Курт Кобейн в платье». Также про нее писали, что она «появилась в столице эдаким мальчишкой-гаврошем в драных джинсах, с косой челкой, с гитарой наперевес». И если для Запада этот образ грубоватой девушки с гитарой был далеко не новым, то для нашей публики это стало настоящим прорывом — глотком свежего воздуха. Неудивительно, что новую певицу, которая столь стремительно и дерзко ворвалась в мир шоу-бизнеса, ждал колоссальный успех. В какой-то степени можно сказать, что она стала голосом целого поколения и так или иначе повлияла на каждого, кто рос в конце 90-х — начале нулевых.