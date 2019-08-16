20+ фактов о Мадонне, которые известны только ее самым преданным поклонникам

Всему миру певица известна как Мадонна. Ее полное имя — Мадонна Луиза Чикконе. Назвали девочку в честь матери. Но есть у скандальной исполнительницы и еще одно имя — Вероника. Его она выбрала себе сама по католической традиции в возрасте 11 лет. А в 2014 году появилась информация, что певица в связи со своими духовными исканиями хочет принять имя Эстер.