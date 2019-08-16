20+ фактов о Мадонне, которые известны только ее самым преданным поклонникам

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Мадонну назвали королевой поп-музыки в конце 1980-х, и вот уже больше 30 лет она удерживает этот титул. Папарацци отслеживают каждый ее шаг, фанаты подражают ее нарядам, каждая песня становится хитом. Мадонна — это уже явление.

Казалось бы, весь мир знает о Мэдж буквально все. Но мы в AdMe.ru все же попробовали найти что-то новое.

  • Среди предков Мадонны — датский король Вальдемар II Победоносный, потомок Рюриковичей. Таким образом, и сама звезда имеет толику великокняжеской крови.

  • Связана королева поп-музыки кровными узами и с известными певицами. Дальними родственницами ей приходятся Леди Гага и Селин Дион.

  • Будущая звезда росла в большой семье — у нее 4 брата и 3 сестры.

  • Коэффициент интеллекта Мадонны — 140. Это заметно выше среднестатистического показателя. В числе любимых писателей исполнительницы — Толстой и Фолкнер.

  • Всему миру певица известна как Мадонна. Ее полное имя — Мадонна Луиза Чикконе. Назвали девочку в честь матери. Но есть у скандальной исполнительницы и еще одно имя — Вероника. Его она выбрала себе сама по католической традиции в возрасте 11 лет. А в 2014 году появилась информация, что певица в связи со своими духовными исканиями хочет принять имя Эстер.

  • В начале 80-х мир охватило неформальное движение Madonnabe («быть Мадонной»). Десятки тысяч девушек подражали своему кумиру: носили эпатажную одежду, перекрашивались в блондинок и скупали красную помаду.

  • Мадонна никогда не боялась менять стиль. Ее наряды производили сенсацию. Одной из культовых вещей стал корсет, созданный для певицы в 1990 году Жан-Полем Готье. Этот предмет гардероба был продан на аукционе за рекордную сумму — € 12 100.

  • Звезда ввела моду на проработанную мускулатуру на руках. Тренеры по всему миру начали разрабатывать комплексы упражнений для тех, кто хотел прокачаться под Мадонну.

  • «Material girl» («Меркантильная девушка») — одна из самых известных песен певицы. При этом сама Мадонна не раз заявляла, что этот хит терпеть не может.

  • Любит футбол. Уже на протяжении многих лет болеет за лондонский «Челси».

  • Владеет коллекцией живописи. Особенно ценит работы Фриды Кало.

  • Много внимания уделяет своему здоровью, любит спорт и не пропускает тренировок. В итоге в процессе удочерения близнецов-сирот смогла обойти возрастное ограничение. Певица представила суду документы, подтверждающие, что она в прекрасной форме.

  • Она так хотела сняться в фильме «Эвита», что написала режиссеру письмо на 4 страницах. На съемках певица узнала о беременности, но решила скрыть этот факт ото всех, чтобы не лишиться заветной роли. Кинокритики оценили: Мадонна получила премию «Золотой глобус». А еще в очередной раз вошла в Книгу рекордов Гиннесса за число костюмов, которые успела примерить на съемочной площадке.

  • Мадонна — успешная писательница. Ее книга для детей «Английские розы» переведена более чем на 40 языков. По всему миру продано свыше 1 млн экземпляров. Героям истории певица дала имена одноклассников своей дочери Лурдес.

  • Мадонна — бесконечный источник вдохновения для десятков исполнителей. Каверы на ее песни можно услышать в исполнении самых неожиданных музыкантов. Например Королевского симфонического оркестра Великобритании.

  • Певица активно занимается благотворительностью. Организованный ею фонд построил в Африке несколько школ и клинику для детей. Мадонна удочерила мальчика и 3 девочек, родившихся в Малави.

  • Вопреки распространенному мнению, не считает себя феминисткой. Утверждает, что она гуманист.

  • Книга рекордов Гиннесса раз за разом фиксирует достижения Мадонны. Ее имя было внесено в издание минимум 20 раз. Мадонна — самая продаваемая исполнительница в мире. Поклонники певицы купили более 330 млн экземпляров ее альбомов.

  • Никого прежде с таким энтузиазмом не обсуждал интернет. Ее выступлению во время соревнований по американскому футболу в 2012 году были посвящены рекордные 12 233 твитов, созданных в секунду.

  • В честь Мадонны называют микрофон, который крепится на голове, оставляя руки свободными. Исполнительница стала использовать его одной из первых, чтобы успевать и петь, и танцевать, и делать шоу.

  • Мадонне посвящено немало книг. И это не только биографии. Есть, например, сборник снов с участием Мадонны.

  • В 1985 году рассматривалась возможность отметить достижения Мадонны, вручив ей символические ключи от родного города — Бей-Сити. Но местные власти отказались это сделать из-за «аморальности» певицы. Спустя 23 года уже новый мэр Бей-Сити написал Мадонне с просьбой принять награду, которую ей почтут за честь вручить.

Для поклонников Мадонна всегда вне конкуренции. А как вы считаете, кто способен посоперничать с ней за звание королевы поп-музыки?

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