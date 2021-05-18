20+ фактов о легендарном танцоре Вацлаве Нижинском, у которого было все, кроме свободы
Вацлаву Нижинскому аплодировали Чарли Чаплин и Федор Шаляпин. А Айседора Дункан хотела от него ребенка, чтобы продолжить род совершенных танцоров. Всего за каких-то 9 лет своей творческой жизни он смог достичь огромных высот в балете и признания публики. Человек-птица был не только гениальным танцовщиком, но и талантливым хореографом, создавшим несколько балетов, которые вошли в историю как смелые и эксцентричные эксперименты.
Признаемся, мы в AdMe.ru мало знали о жизни Вацлава Нижинского. И решили восполнить этот пробел, с головой погрузившись в его увлекательную биографию.
- Вацлавом Нижинским восхищались Федор Шаляпин и Чарли Чаплин, его боготворили Айседора Дункан и Сара Бернар. Будущий новатор балета родился в Киеве в 1889 году (по другим данным, в 1888 или в 1890 году) в семье танцовщиков Фомы Нижинского и Элеоноры Береды. У них была собственная балетная труппа, с которой они колесили по России. Дебют Вацлава состоялся в 5 лет. Тогда он вышел на сцену Одесского театра и станцевал гопак. Вскоре отец покинул семью, а Элеонора уехала с тремя детьми в Петербург.
- Вацлав поступил в Петербургское балетное училище. На экзамене он сильно робел и мог бы остаться за бортом, если бы на его зачислении не настоял один из экзаменаторов. Так будущий гений балета стал одним из шести мальчиков, отобранных из 150 абитуриентов.
- Нижинский не питал интереса к общеобразовательным предметам, да и его поведение оставляло желать лучшего. Однако по специальным дисциплинам ему не было равных. Вацлав с легкостью повторял за преподавателями сложнейшие движения, а его визитной карточкой уже тогда стали высокие прыжки: он прыгал выше всех и надолго зависал в верхней точке. Одноклассники ему завидовали, обзывали его длинношеим и другими обидными словами. Друзей у мальчика практически не было.
- Еще во время учебы были замечены некоторые странности в поведении Вацлава, его даже отправили в клинику для душевнобольных. Однако это нисколько не умаляло его таланта. За 2 года до окончания школы ему даже предложили стать штатным артистом Мариинки. Это было неслыханно, ведь такого в истории русской балетной школы еще не случалось.
«Танец должен быть естественным, как дыхание, где один вдох следует за другим».
- Однажды Анна Павлова увидела, что Вацлава вызывают на поклон чаще, чем ее. Она упала в обморок от обиды и ревности, а Нижинский принялся успокаивать балерину.
- Чуть позже произошло знакомство Вацлава Нижинского с Сергеем Дягилевым. Несмотря на то, что антрепренер был на 20 лет старше артиста, ему удалось завоевать доверие и любовь замкнутого молодого человека. Дягилев разглядел в нем не только талантливого танцовщика, но и большого новатора в области балета. Кстати, одно время Нижинский разрешал входить в гримерку только своему близкому другу. Ну а в 1909 году он получил от него приглашение участвовать в Русских сезонах.
- Первый парижский сезон, в рамках которого Нижинский танцевал «Павильон Армиды», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и «Пир» — дивертисмент из произведений русских композиторов, принес ему настоящую славу. Тогда за высокие и продолжительные прыжки его стали называть Человеком-птицей.
- Он буквально летал над сценой, а его антраша (прыжки, во время которых ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга) заслуживают отдельного внимания. Если другие танцоры были способны на 6, максимум 8 антраша, то Нижинский делал подряд 10, будто сливая их в одно целое.
«Нижинский танцевал так, словно его тело было эфемерным, невесомым; каждый раз, когда он опускался на сцену, зрителям казалось, что танцовщик взлетает снова, будто резиновый мячик, который чем сильнее отскакивает, тем выше поднимается. Он в буквальном смысле парил и на секунду даже повисал в воздухе».
- Восхищалась талантом Нижинского и Айседора Дункан. Однажды она даже сказала, что хотела бы иметь от него ребенка, чтобы произвести на свет новое поколение артистов. На что Вацлав ничего не ответил, а лишь застенчиво улыбнулся.
- В Мариинском театре он танцевал недолго — до 1911 года. Ему пришлось подать заявление об уходе из-за скандала. Когда танцовщик вышел на сцену во время исполнения балета «Жизель», его сочли недостаточно одетым. А все из-за того, что свои партии он танцевал лишь в одних обтягивающих трико, хотя сегодня это считается нормой.
- Нижинский попробовал свои силы и в качестве хореографа. В 1912 году при поддержке Дягилева он представил публике балет «Послеполуденный отдых фавна». Полиция нравов сочла спектакль непристойным. Однако на защиту танцора встал сам Огюст Роден: «Никогда исполнение Нижинского не было столь бесподобно и восхитительно... Гармония его мимики и пластики совершенна: все тело выражает то, что диктует ум... Он красив, как античные фрески и статуи». Постановка «Послеполуденный отдых фавна» вошла в историю балета, связав танцевальное искусство с авангардом.
- У Нижинского была отличная фигура: широкие плечи и талия как у Венеры Милосской (63 см). Наряды для выступлений ему шил лондонский портной, который делал костюмы в том числе для принца Уэльского.
- В числе поклонников таланта Нижинского был и Чарли Чаплин. Он даже намеревался снять фильм о танцоре, но не позволили обстоятельства. Встретившись однажды, артисты сразу же нашли общий язык. А сам Чаплин позже напишет в автобиографии: «В жизни я встречал мало гениев, и одним из них был Нижинский. Он зачаровывал, он был божествен».
- Восхищалась Нижинским и Сара Бернар, которая однажды сказала: «Мне страшно: я вижу величайшего актера в мире». По воспоминаниям супруги танцора, он мог перевоплотиться в кого угодно: «Вацлав в простом рабочем трико протанцевал мне партии всех участников балета, неподражаемо передав характеры старого хозяина таверны, развратного богатого купца, неуклюжего жениха, слуги, Мефистофеля, Фауста, гостей, девушек. Я не замечала, что танцует один человек, а не целый ансамбль артистов».
- Нижинский уставал от бесконечного внимания к своей персоне. Однажды он решил подшутить над всеми, поменявшись местами со своим концертмейстером Фрадкиным. Сходя с поезда, он притворился Фрадкиным, а тот — Нижинским. Фрадкин был довольно полным, поэтому репортеры, как и читатели, были очень удивлены.
- В 1913 году Нижинский, продолжая нарушать устоявшиеся балетные традиции, поставил «Игры» без последовательного повествования. Сам артист остался недоволен результатом: «Этот балет не удался, потому что я его не чувствовал. Я хорошо его начал, однако потом меня стали торопить, и я его не закончил».
- Далее последовала его более успешная работа «Весна священная» на музыку Стравинского. В ней, как и в «Послеполуденном отдыхе фавна», Нижинский предложил балеринам танцевать не на пуантах, а на всей стопе, что стало революцией в этом виде искусства.
- По мнению некоторых критиков, музыка Стравинского не годилась для балета: «она отягощала танец, а танец никак не обогащал музыку». Премьера не имела успеха: во время представления люди кричали, смеялись, оскорбляли актеров и композитора, а позже и вовсе устроили рукопашную.
- В 1913 году, следуя на корабле на очередные гастроли, Нижинский познакомился с аристократкой и своей большой поклонницей Ромолой Пульской. Поженились они в том же году. Что самое забавное, она не говорила ни по-русски, ни по-польски, а он не понимал французского, поэтому предложение сделал при помощи пантомимы. В браке у них родились дочери Кира и Тамара.
- Узнав о том, что его фаворит связал себя узами брака, Дягилев разорвал с Вацлавом все рабочие отношения, выгнав его из труппы. По сути это означало завершение карьеры. Кстати, на протяжении всего периода сотрудничества с танцовщиком антрепренер держал его в золотой клетке. Он контролировал каждый шаг Нижинского, не заключал с ним контракты, не выдавал ему гонорары, а лишь оплачивал все его счета из собственного кармана.
- После такого удара Нижинский будто заново пытался найти себя. Его пригласили возглавить балет в парижском «Гранд-опера». Вацлаву предложили огромные гонорары с одним условием: он будет выходить на сцену 20 раз в год. Но, ознакомившись с репертуаром театра, он отверг это предложение. Его супруга писала: «Импресарио были разочарованы, моя семья возмущена. Отчим, будучи деловым человеком, не понимал, как можно бросаться такими деньгами».
«Я люблю жену больше всех на свете... Я не боюсь, что она покинет меня, но я не женюсь еще раз. Я испытываю к ней большую привязанность».
- Нижинский создал собственную антрепризу, собрав труппу из 17 человек. Однажды на репетиции он вывихнул лодыжку. Его жена вспоминала: «Доктор показал мне рентгеновские снимки и объяснил, что анатомически его нога напоминает конечность и человека, и птицы. „В этом заключается секрет потрясающей элевации вашего мужа; неудивительно, что он способен летать: он действительно человек-птица“. Доктор забрал снимки и загорелся желанием предоставить их музею медицины».
- После череды творческих неудач произошло обострение душевной болезни танцора. В последний раз он вышел на сцену в 1917 году в балете «Видение розы», после чего переехал с семьей в Швейцарию. В 1918 году артист написал книгу «Дневник Нижинского».
- Вскоре Нижинскому поставили диагноз «шизофрения», и на протяжении всей оставшейся жизни он лечился в разных клиниках. В 1945 году артиста внезапно обнаружил один из журналистов. Нижинский танцевал в Вене среди солдат.
- Великий танцор скончался в 1950 году. За 9 лет творчества он сделал то, что другие не успевают осуществить за всю жизнь. В 1971 году Морис Бежар посвятил артисту балет «Нижинский, клоун Божий». Впоследствии о гениальном танцовщике стали снимать фильмы и ставить спектакли.
Любите ли вы балет? Может быть, у вас есть что сказать по поводу места Вацлава Нижинского в этом виде искусства?
Фото на превью East News
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