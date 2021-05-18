20+ фактов о легендарном танцоре Вацлаве Нижинском, у которого было все, кроме свободы

Вацлаву Нижинскому аплодировали Чарли Чаплин и Федор Шаляпин. А Айседора Дункан хотела от него ребенка, чтобы продолжить род совершенных танцоров. Всего за каких-то 9 лет своей творческой жизни он смог достичь огромных высот в балете и признания публики. Человек-птица был не только гениальным танцовщиком, но и талантливым хореографом, создавшим несколько балетов, которые вошли в историю как смелые и эксцентричные эксперименты.

Признаемся, мы в AdMe.ru мало знали о жизни Вацлава Нижинского. И решили восполнить этот пробел, с головой погрузившись в его увлекательную биографию.

Вацлавом Нижинским восхищались Федор Шаляпин и Чарли Чаплин, его боготворили Айседора Дункан и Сара Бернар. Будущий новатор балета родился в Киеве в 1889 году (по другим данным, в 1888 или в 1890 году) в семье танцовщиков Фомы Нижинского и Элеоноры Береды. У них была собственная балетная труппа, с которой они колесили по России. Дебют Вацлава состоялся в 5 лет. Тогда он вышел на сцену Одесского театра и станцевал гопак. Вскоре отец покинул семью, а Элеонора уехала с тремя детьми в Петербург.

Вацлав поступил в Петербургское балетное училище. На экзамене он сильно робел и мог бы остаться за бортом, если бы на его зачислении не настоял один из экзаменаторов. Так будущий гений балета стал одним из шести мальчиков, отобранных из 150 абитуриентов.

Нижинский не питал интереса к общеобразовательным предметам, да и его поведение оставляло желать лучшего. Однако по специальным дисциплинам ему не было равных. Вацлав с легкостью повторял за преподавателями сложнейшие движения, а его визитной карточкой уже тогда стали высокие прыжки: он прыгал выше всех и надолго зависал в верхней точке. Одноклассники ему завидовали, обзывали его длинношеим и другими обидными словами. Друзей у мальчика практически не было.

Еще во время учебы были замечены некоторые странности в поведении Вацлава, его даже отправили в клинику для душевнобольных. Однако это нисколько не умаляло его таланта. За 2 года до окончания школы ему даже предложили стать штатным артистом Мариинки. Это было неслыханно, ведь такого в истории русской балетной школы еще не случалось.

«Танец должен быть есте­ственным, как дыхание, где один вдох следует за дру­гим». Вацлав Нижинский

Однажды Анна Павлова увидела, что Вацлава вызывают на поклон чаще, чем ее. Она упала в обморок от обиды и ревности, а Нижинский принялся успокаивать балерину.

а Нижинский принялся успокаивать балерину. Чуть позже произошло знакомство Вацлава Нижинского с Сергеем Дягилевым. Несмотря на то, что антрепренер был на 20 лет старше артиста, ему удалось завоевать доверие и любовь замкнутого молодого человека. Дягилев разглядел в нем не только талантливого танцовщика, но и большого новатора в области балета. Кстати, одно время Нижинский разрешал входить в гримерку только своему близкому другу. Ну а в 1909 году он получил от него приглашение участвовать в Русских сезонах.

Первый парижский сезон, в рамках которого Нижинский танцевал «Павильон Армиды», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и «Пир» — дивертисмент из произведений русских композиторов, принес ему настоящую славу. Тогда за высокие и продолжительные прыжки его стали называть Человеком-птицей.

Он буквально летал над сценой, а его антраша (прыжки, во время которых ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга) заслуживают отдельного внимания. Если другие танцоры были способны на 6, максимум 8 антраша, то Нижинский делал подряд 10, будто сливая их в одно целое.

«Нижинский танцевал так, словно его тело было эфемерным, невесомым; каждый раз, когда он опус­кался на сцену, зрителям казалось, что танцовщик взле­тает снова, будто резиновый мячик, который чем сильнее отскакивает, тем выше поднимается. Он в бук­вальном смысле парил и на секунду даже повисал в воздухе». Ромола Нижинская, жена Вацлава Нижинского

Восхищалась талантом Нижинского и Айседора Дункан. Однажды она даже сказала, что хотела бы иметь от него ребенка, чтобы произвести на свет новое поколение артистов. На что Вацлав ничего не ответил, а лишь застенчиво улыбнулся.

В Мариинском театре он танцевал недолго — до 1911 года. Ему пришлось подать заявление об уходе из-за скандала. Когда танцовщик вышел на сцену во время исполнения балета «Жизель», его сочли недостаточно одетым. А все из-за того, что свои партии он танцевал лишь в одних обтягивающих трико, хотя сегодня это считается нормой.

Нижинский попробовал свои силы и в качестве хореографа. В 1912 году при поддержке Дягилева он представил публике балет «Послеполуденный отдых фавна». Полиция нравов сочла спектакль непристойным. Однако на защиту танцора встал сам Огюст Роден: «Никогда исполнение Нижинского не было столь бесподобно и восхитительно... Гармония его мимики и пластики совершенна: все тело выражает то, что диктует ум... Он красив, как античные фрески и статуи». Постановка «Послеполуденный отдых фавна» вошла в историю балета, связав танцевальное искусство с авангардом.

У Нижинского была отличная фигура: широкие плечи и талия как у Венеры Милосской (63 см). Наряды для выступлений ему шил лондонский портной, который делал костюмы в том числе для принца Уэльского.

В числе поклонников таланта Нижинского был и Чарли Чаплин. Он даже намеревался снять фильм о танцоре, но не позволили обстоятельства. Встретившись однажды, артисты сразу же нашли общий язык. А сам Чаплин позже напишет в автобиографии: «В жизни я встречал мало гениев, и одним из них был Нижинский. Он зачаровывал, он был божествен».

Восхищалась Нижинским и Сара Бернар, которая однажды сказала: «Мне страшно: я вижу величайшего актера в мире». По воспоминаниям супруги танцора, он мог перевоплотиться в кого угодно: «Вацлав в простом рабочем трико протанцевал мне партии всех участников балета, неподражаемо передав характеры старого хозяина таверны, разврат­ного богатого купца, неуклюжего жениха, слуги, Ме­фистофеля, Фауста, гостей, девушек. Я не замечала, что танцует один человек, а не целый ансамбль арти­стов ».

». Нижинский уставал от бесконечного внимания к своей персоне. Однажды он решил подшутить над всеми, поменявшись местами со своим концертмейстером Фрадкиным. Сходя с поезда, он притворился Фрадкиным, а тот — Нижинским. Фрадкин был довольно полным, поэтому репортеры, как и читатели, были очень удивлены.

В 1913 году Нижинский, продолжая нарушать устоявшиеся балетные традиции, поставил «Игры» без последовательного повествования. Сам артист остался недоволен результатом: «Этот балет не удался, потому что я его не чувствовал. Я хорошо его начал, однако потом меня стали торопить, и я его не закончил».

Далее последовала его более успешная работа «Весна священная» на музыку Стравинского. В ней, как и в «Послеполуденном отдыхе фавна», Нижинский предложил балеринам танцевать не на пуантах, а на всей стопе, что стало революцией в этом виде искусства.

что стало революцией в этом виде искусства. По мнению некоторых критиков, музыка Стравинского не годилась для балета: «она отягощала танец, а танец никак не обогащал музыку». Премьера не имела успеха: во время представления люди кричали, смеялись, оскорбляли актеров и композитора, а позже и вовсе устроили рукопашную.

В 1913 году, следуя на корабле на очередные гастроли, Нижинский познакомился с аристократкой и своей большой поклонницей Ромолой Пульской. Поженились они в том же году. Что самое забавное, она не говорила ни по-русски, ни по-польски, а он не понимал французского, поэтому предложение сделал при помощи пантомимы. В браке у них родились дочери Кира и Тамара.

Узнав о том, что его фаворит связал себя узами брака, Дягилев разорвал с Вацлавом все рабочие отношения, выгнав его из труппы. По сути это означало завершение карьеры. Кстати, на протяжении всего периода сотрудничества с танцовщиком антрепренер держал его в золотой клетке. Он контролировал каждый шаг Нижинского, не заключал с ним контракты, не выдавал ему гонорары, а лишь оплачивал все его счета из собственного кармана.

После такого удара Нижинский будто заново пытался найти себя. Его пригласили возглавить балет в парижском «Гранд-опера». Вацлаву предложили огромные гонорары с одним условием: он будет выходить на сцену 20 раз в год. Но, ознакомившись с репертуаром театра, он отверг это предложение. Его супруга писала: «Импресарио были разочарованы, моя семья возмущена. Отчим, будучи деловым человеком, не по­нимал, как можно бросаться такими деньгами».

«Я люблю жену больше всех на свете... Я не боюсь, что она покинет меня, но я не женюсь еще раз. Я испытываю к ней большую привязанность». Вацлав Нижинский

Нижинский создал собственную антрепризу, собрав труппу из 17 человек. Однажды на репетиции он вывихнул лодыжку. Его жена вспоминала: «Доктор показал мне рентгеновские снимки и объяснил, что анатомически его нога напоминает конечность и человека, и птицы . „В этом заключается секрет потрясающей элевации вашего мужа; неудивительно, что он способен летать: он действительно человек-птица“. Доктор забрал снимки и загорелся желанием предоставить их музею медицины».

. „В этом заключается секрет потрясающей элевации вашего мужа; неудивительно, что он способен летать: он действительно человек-птица“. Доктор забрал снимки и загорелся желанием предоставить их музею медицины». После череды творческих неудач произошло обострение душевной болезни танцора. В последний раз он вышел на сцену в 1917 году в балете «Видение розы», после чего переехал с семьей в Швейцарию. В 1918 году артист написал книгу «Дневник Нижинского».

Вскоре Нижинскому поставили диагноз «шизофрения», и на протяжении всей оставшейся жизни он лечился в разных клиниках. В 1945 году артиста внезапно обнаружил один из журналистов. Нижинский танцевал в Вене среди солдат.

Великий танцор скончался в 1950 году. За 9 лет творчества он сделал то, что другие не успевают осуществить за всю жизнь. В 1971 году Морис Бежар посвятил артисту балет «Нижинский, клоун Божий». Впоследствии о гениальном танцовщике стали снимать фильмы и ставить спектакли.