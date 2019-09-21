20 дочерей, которые не пошли по стопам своих знаменитых родителей

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Как правило, повзрослевшие дети звезд кино и шоу-бизнеса решают посвятить свою жизнь тому же, чем занимаются их родители. К примеру, 18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя уже вовсю блистает на подиумах и наверняка станет такой же успешной моделью, какой в свое время была ее мама. А дочка Жан-Клода Ван Дамма Бьянка пробует себя в кино. Но не всегда подрастающее поколение стремится продолжить семейное дело.

AdMe.ru узнал, кто из дочерей знаменитостей не захотел повторять судьбу своих мам и пап и выбрал совершенно иную стезю.

Джордан Хьюсон

Джордан Хьюсон — старшая дочь вокалиста ирландской группы U2 Боно. Девушка никогда не мечтала о славе, потому окончила Нью-Йоркский университет по специальности «журналистика». Сейчас 30-летняя Джордан редактор издания Global Citizen, а также основатель Speakable — технологической компании, стимулирующей социальную активность. Кстати, ее младшая сестра Ив стала актрисой и сыграла в нескольких известных фильмах («Шпионский мост», «Мотылек» и других).

Фрэнсис Бин Кобейн

Единственный ребенок покойного фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна и актрисы и певицы Кортни Лав в юношестве мечтала попасть в шоу-бизнес. В 2008 году она несколько месяцев проработала стажером в журнале Rolling Stone. Но в итоге решила стать художницей и поступила в колледж, отказавшись ради этого от роли в фильме «Алиса в Стране чудес» (2010) В 2010 году в лос-анджелесской галерее состоялся показ картин, написанных 18-летней Фрэнсис. В громких скандалах девушка замечена не была, в целом дочь рокеров ведет тихий и размеренный образ жизни.

Стелла Маккартни

Стелла Маккартни — 47-летняя дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни и фотографа Линды Истман. Но всему миру она больше известна как английский модельер. В своих коллекциях Стелла не использует мех и кожу, поддерживает организацию PETA. Кстати, интересоваться миром моды она начала еще в 13 лет, а уже через 3 года стала интерном французского модельера Кристиана Лакруа.

Ава Элизабет Уизерспун

Дочери популярной актрисы Риз Уизерспун и ее бывшего мужа актера Райана Филлиппа еще не исполнилось и 20 лет, но она уже успела проявить свой творческий потенциал: вместе со своей мамой она создает коллекцию одежды, совмещая это с учебой в Нью-Йоркском университете. Помимо этого, девушка обожает фотографировать, а еще пробует себя в качестве модели. На счету Авы Элизабет уже есть сотрудничество с Tiffany and Co и Chanel.

Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин — дочь популярного актера Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены телеведущей Марии Шрайвер. Окончив Школу коммуникаций и журналистики USC Annenberg, Кэтрин не могла найти свое призвание, обращалась за советом к спорстменам, актерам, певцам, а после этого написала книгу «Я только что закончила обучение... Что дальше? Честные ответы того, кто прошел через это». Помимо нее Кэтрин написала еще несколько книг, в том числе для детей. Сейчас девушка является активным блогером, а также послом Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Дилан Лорен

Дилан Лорен — дочь знаменитого модельера Ральфа Лорена и его жены Рики-Энн Лоу-Бир. В 1996 года она окончила Университет Дьюка, где изучала историю искусств, а спустя 5 лет открыла в Нью-Йорке (а затем и в других городах США) конфетный магазин, оригинально его оформив. Кондитерским делом Лорен решила заняться после того, как в детстве увидела фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Магазин Дилан в Майами-Бич, который называют крупнейшим уникальным кондитерским магазином в мире, посещает множество звезд, в нем снимаются телешоу и даже фильмы. Еще бы, там продается более 7 000 видов конфет со всего мира!

Айрленд Болдуин

Айрленд — 23-летняя дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер. Она с детства мечтала попасть в индустрию моды, и ее мечта осуществилась: Болдуин уже давно известная модель, успевшая появиться на обложках самых популярных модных журналов. В 2018 году она позировала обнаженной для PETA, заявив: «Я лучше пойду голой, чем буду носить мех». Интересно, что 24 года назад ее мать сделала то же самое для знаменитой кампании против использования меха в производстве одежды.

Дилан Фрэнсис Пенн

Дилан Пенн — старшая дочь актеров Шона Пенна и Робин Райт. В 22 года девушка официально стала моделью, заключив свой первый контракт с модельным агентством David Todd Model Management. Фотографии Дилан появлялись на страницах журналов W Magazine, GQ, Elle, Tatler. Также она снялась в нескольких клипах и фильмах. При этом по стопам отца идти не хочет.

Изабелла Круз

Изабелла Круз — приемная дочь голливудских актеров Тома Круза и Николь Кидман. Несмотря на то что артисты давно развелись, Том и Николь относятся к Изабелле как к родной дочери. К своим 26 годам девушка уже успела стать успешным модельером: она выпускает одежду с нанесенными на нее собственными принтами. Сейчас Изабелла живет со своим мужем и старается вести скромный образ жизни. Она полностью отказалась от финансовой помощи своих знаменитых родителей, но продолжает поддерживать связь с Томом Крузом.

Эль Тэннер Шнайдер (Эль Кинг)

Эль Тэннер Шнайдер — дочь известного актера Роба Шнайдера и его первой жены Лондон Кинг. Сейчас 30-летняя Шнайдер является американской певицей, автором песен и актрисой (в юности снялась в нескольких фильмах со своим папой). Но широкой публике дочь знаменитого отца известна под псевдонимом Эль Кинг. Она играет в жанре кантри, соул, рок и блюз. В копилке Эль Кинг 2 номинации на премию «Грэмми». Кстати, на YouTube ее самая популярная песня «Ex’s & Oh’s» набрала 138 млн просмотров.

Аманда Лукас

Аманда Лукас — приемная дочь режиссера и продюсера Джорджа Лукаса и монтажера Марсии Лукас. Аманда решила восе не связываться с миром кино и стала профессиональным бойцом смешанных боевых искусств (ММА). Сейчас вместе со своим мужем она воспитывает 2 детей и не выступает на ринге.

Айрис Лоу

Айрис Лоу — 19-летняя дочь актера Джуда Лоу и Сэйди Фрост, актрисы и кинопродюсера. В 12 лет она вместе со своими родителями и старшим сводным братом появилась на страницах журнала Vogue. В 2015 году состоялся ее дебют как модели: Айрис снялась в лукбуке Miu Miu. Через 2 года девушка стала лицом рекламных кампаний Burberry.

Джессика Спрингстин

Джессика — дочь американского рок-музыканта Брюса Спрингстина. С миром шоу-бизнеса она не хочет иметь ничего общего. Уже в 4 года она начала кататься на лошадях, а в 6 лет получила своего первого пони. Сейчас 27-летняя Джессика — многократная победительница соревнований по верховой езде и конному спорту.

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон

21-летняя Пэрис Джексон — дочь Майкла Джексона, родившаяся во время его брака с Дебби Роу. В 2012 году Пэрис была названа самым красивым подростком мира по версии People Magazine. В 2017 году девушка успела появиться на обложках таких журналов, как Teen Vogue, Australian Vogue, Stellar, Harper’s Bazaar, Rolling Stone, что послужило хорошим стартом для ее карьеры модели. Сейчас Пэрис является светской львицей (появляется на красных дорожках разных фестивалей и мероприятий), участвует в рекламных кампаниях, снимается в журналах, пробует себя в кино (в 2018 году сыграла в фильме «Опасный бизнес»). Также находит время и силы, чтобы заниматься собственным благотворительным проектом и участвовать в акциях по защите бездомных животных. Тяга к музыке у Пэрис все же есть. Так, весной этого года она со своим парнем Габриэлем Гленном отыграла первый публичный концерт в составе своей группы The Soundflowers.

Бонус: а что же дети других звезд?

Как вы уже поняли из этой статьи, бóльшая часть звездных дочерей, которые не хотят идти по стопам своих родителей, выбирают профессию модели. Например, вот кто еще покоряет мир моды: Систин, дочь Сильвестра Сталлоне и модели Дженнифер Флавин. Бриа, дочь Эдди Мерфи и адвоката Николь Митчелл. Лили-Роуз, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради. Кения, дочь Настасьи Кински и композитора Куинси Джонса. Клара, дочь Юэна Макгрегора и художницы Ив Мавракис. Дева, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя.

Кстати, кто, по вашему мнению, больше всего похож на своих родителей?