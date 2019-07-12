20 актеров, которые настолько похожи на известных музыкантов, что могли бы сыграть их в кино
Один за другим голливудские режиссеры выпускают фильмы — биографии музыкантов, вдохновляя и поддерживая сотни фанатов по всему миру. Искренним, правдоподобным и цепляющим кино получается благодаря не только прекрасной актерской игре, но и внешнему сходству актеров с их героями. Похожая внешность, мимика, жесты — и вот перед вами на экране та самая звезда.
Мы в AdMe.ru провели свой мини-кастинг и подобрали звезд, очень похожих на знаменитых музыкантов. Кто знает, может быть, когда-нибудь именно их пригласят для съемок фильмов-биографий.
Кто мог бы исполнить в фильме песню «Smells Like Teen Spirit»? Мы отдаем роль Курта Кобейна Джо Андерсону
Нестареющий Джаред Лето (30 Seconds to Mars) вполне бы мог сыграть самого себя. А еще его роль мог бы исполнить Зак Эфрон
Солист группы Green Day Билли Джо Армстронг и актер Аарон Пол выглядят как братья
На великого Дэвида Боуи очень похож актер Майкл Масси
Стивена Тайлера (Aerosmith) мы бы предложили сыграть Уолтону Гоггинсу. А его «молодую версию» — Хилари Суонк
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Глядя на эти фото, сложно поверить в то, что между Миком Джаггером и Гарри Стайлзом нет никакого родства
Лайза Миннелли и Бритни Спирс похожи, словно мать и дочь
В фильме «Рокетмен» Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон, но мы бы предложили эту роль Мэттью Рауху: внешнее сходство налицо
Колин Хэнкс выглядит как Джимми Пейдж (Led Zeppelin) после парикмахерской
За диджейский пульт в образе Дэвида Гетты мы бы поставили Тима Рота. Пожалуй, он был бы очень убедителен
Роль эпатажной Эми Уайнхаус могла бы исполнить Леди Гага, которая уже успела проявить себя в мире кино
Мэрилина Мэнсона вполне мог бы сыграть Гэри Олдмен. Не удивляйтесь, просто посмотрите на Олдмена в роли Зорга («Пятый элемент»)
Если Зоуи Дешанель нанести яркий макияж и сделать суперстильную прическу, получится Кэти Перри
Вряд ли кто-то сравнится со Стингом по красоте голоса, но в целом его двойником вполне мог бы стать Пол Беттани
Если заменить солиста The Rasmus Лаури Юлёнена актером Шоном Эшмором, может, никто даже и не заметит
Роуэн Аткинсон мог бы сыграть не только мистера Бина, но и гитариста Deep Purple Ричи Блэкмора
На первый взгляд даже и не скажешь, что между рокером Честером Беннингтоном (Linkin Park) и голливудским красавчиком Орландо Блумом так много общего
Быть может, Томаса Андерса (Modern Talking) однажды клонировали? Иначе сложно объяснить его поразительное сходство с актером Адамом Скоттом
Просто не верится, что ударник группы Red Hot Chili Peppers Чед Смит и актер Уилл Феррелл все же разные люди
Саше Барону Коэну многие прочили роль Фредди Меркьюри. Однако он мог бы сыграть еще одного знаменитого музыканта — Фрэнка Заппу
Бонус: Шеннон Лето (30 Seconds to Mars) вполне мог бы сыграть молодого Киркорова, а Филипп Бедросович — зрелого Лето
А какому актеру предложили бы роль в фильме-биографии вы?
Фото на превью gettyimages, Associated Press / East News