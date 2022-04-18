19 звезд, которые выглядят круто под софитами, но еще привлекательнее смотрятся в роли заботливых родителей

Было время, когда публика видела своих кумиров исключительно на ковровых дорожках, на обложках журналов и на экранах. Конечно, во всех этих ситуациях звезды выглядели безупречно и казались небожителями. Однако сегодня многие границы стираются, и мы можем увидеть, что звезды тоже гуляют с детьми, ходят с ними в магазины и выглядят при этом совсем как мы с вами.