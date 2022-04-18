19 звезд, которые выглядят круто под софитами, но еще привлекательнее смотрятся в роли заботливых родителей
Было время, когда публика видела своих кумиров исключительно на ковровых дорожках, на обложках журналов и на экранах. Конечно, во всех этих ситуациях звезды выглядели безупречно и казались небожителями. Однако сегодня многие границы стираются, и мы можем увидеть, что звезды тоже гуляют с детьми, ходят с ними в магазины и выглядят при этом совсем как мы с вами.
Мы в AdMe.ru лишний убедились в том, что родительство и любовь к детям — это то, что может объединить знаменитостей и их поклонников. И это прекрасно.
Ким Кардашьян
Бейонсе
Софи Тернер
Рэйчел Вайс
Джиджи Хадид
Сара Джессика Паркер
Риз Уизерспун
Галь Гадот
Хэлли Берри
Миранда Керр
Мэтт Деймон
Дрю Бэрримор
Дэвид Бекхэм
Джессика Альба
Кейт Хадсон
Орландо Блум
Анджелина Джоли
Виктория Бекхэм
Натали Портман
Как вы считаете, родительство сильно меняет образ жизни и стиль?
Фото на превью Invision/Invision/East News, NO CREDIT / Abaca / East News
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