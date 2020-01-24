19 звезд, которые празднуют 60-летие в 2020 году. Внезапно

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На днях свой юбилей отпраздновал Дмитрий Харатьян: 21 января российскому актеру исполнилось 60 лет. Этот факт стал неожиданностью: для нас артист навсегда останется юным Алешкой из фильма «Гардемарины, вперед!». Покопавшись в биографиях звезд, мы нашли и других юбиляров этого года. Среди них оказались Антонио Бандерас, Хью Грант и Джулианна Мур.