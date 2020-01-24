19 звезд, которые празднуют 60-летие в 2020 году. Внезапно
На днях свой юбилей отпраздновал Дмитрий Харатьян: 21 января российскому актеру исполнилось 60 лет. Этот факт стал неожиданностью: для нас артист навсегда останется юным Алешкой из фильма «Гардемарины, вперед!». Покопавшись в биографиях звезд, мы нашли и других юбиляров этого года. Среди них оказались Антонио Бандерас, Хью Грант и Джулианна Мур.
AdMe.ru разузнал, кто из селебрити родился в 1960 году, и поразился тому, как быстротечно время.
Игорь Николаев, 17 января
Дмитрий Харатьян, 21 января
Игорь Матвиенко, 6 февраля
Хьюго Уивинг, 4 апреля
Боно, 10 мая
Кристин Скотт Томас, 24 мая
Вера Сотникова, 19 июля
Дэвид Духовны, 7 августа
Антонио Бандерас, 10 августа
Шон Пенн, 17 августа
Хью Грант, 9 сентября
Колин Ферт, 10 сентября
Жан-Клод Ван Дамм, 18 октября
Диего Марадона, 30 октября
Тим Кук, 1 ноября
Тильда Суинтон, 5 ноября
Олег Меньшиков, 8 ноября
Дэрил Ханна, 3 декабря
Джулианна Мур, 3 декабря
Фото на превью Ivanov Sergey / East News, Гардемарины, вперед! / Мосфильм