19 звезд, которые празднуют 60-летие в 2020 году. Внезапно

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На днях свой юбилей отпраздновал Дмитрий Харатьян: 21 января российскому актеру исполнилось 60 лет. Этот факт стал неожиданностью: для нас артист навсегда останется юным Алешкой из фильма «Гардемарины, вперед!». Покопавшись в биографиях звезд, мы нашли и других юбиляров этого года. Среди них оказались Антонио Бандерас, Хью Грант и Джулианна Мур.

AdMe.ru разузнал, кто из селебрити родился в 1960 году, и поразился тому, как быстротечно время.

Игорь Николаев, 17 января

Дмитрий Харатьян, 21 января

Игорь Матвиенко, 6 февраля

Хьюго Уивинг, 4 апреля

Боно, 10 мая

Кристин Скотт Томас, 24 мая

Вера Сотникова, 19 июля

Дэвид Духовны, 7 августа

Антонио Бандерас, 10 августа

Шон Пенн, 17 августа

Хью Грант, 9 сентября

Колин Ферт, 10 сентября

Жан-Клод Ван Дамм, 18 октября

Диего Марадона, 30 октября

Тим Кук, 1 ноября

Тильда Суинтон, 5 ноября

Олег Меньшиков, 8 ноября

Дэрил Ханна, 3 декабря

Джулианна Мур, 3 декабря

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