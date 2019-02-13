19 звезд, которые без макияжа выглядят моложе и свежее, чем с ним
Фоторедакторы, фильтры и, конечно, яркий макияж — основа снимков каждой известной личности в социальных сетях. А селфи в домашней обстановке и без грамма косметики — роскошь, которую, кажется, могут позволить себе только самые смелые знаменитости.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, много ли сегодня таких отважных в мире шоу-бизнеса. И сейчас готовы поделиться с вами результатами наших поисков в Instagram. Эти 20 звездных красоток не побоялись показать свою естественную красоту и за честность получили тысячи лайков и комплиментов от подписчиков.
Ева Лонгория
Лина Хиди
Кеша
Бьянка Балти
Натали Портман
Миша Бартон
Ева Грин
Зои Кравиц
Майли Сайрус
Марго Робби
Бар Рафаэли
Элли Голдинг
Келли Осборн
Виктория Бекхэм
Тейлор Свифт
Кэти Перри
Гвен Стефани
Хэлли Берри
Пинк
Фото на превью Instagram / iamlenaheadey, Instagram / evalongoria