19 звезд, которые без макияжа выглядят моложе и свежее, чем с ним

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Фоторедакторы, фильтры и, конечно, яркий макияж — основа снимков каждой известной личности в социальных сетях. А селфи в домашней обстановке и без грамма косметики — роскошь, которую, кажется, могут позволить себе только самые смелые знаменитости.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, много ли сегодня таких отважных в мире шоу-бизнеса. И сейчас готовы поделиться с вами результатами наших поисков в Instagram. Эти 20 звездных красоток не побоялись показать свою естественную красоту и за честность получили тысячи лайков и комплиментов от подписчиков.