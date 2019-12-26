19 знаменитых родителей и их детей, сходство которых видно даже из космоса
Еще до рождения ребенка многие родители начинают спорить, на кого будет похож их малыш. А уж когда он наконец-то появляется на свет, дискуссии по поводу его внешности не утихают очень долго. Звездные семьи не исключение. Но, похоже, у героев этой подборки таких вопросов не возникало.
AdMe.ru обнаружил потрясающее сходство между некоторыми знаменитостями и их детьми. А в конце статьи вас ждет бонус — фотографии Лив Тайлер и ее маленькой дочери в одном возрасте.
Милла Йовович и Эвер Андерсон
Гордон и Джек Рамзи
Кэрри Фишер и Билли Лурд
Михаил и Анна Барышниковы
Фрэнсис Фишер и Франческа Иствуд
Лиам (Oasis) и Леннон Галлахер
Дольф и Ида Лундгрен
Деннис и Джек Куэйд
Мишель Монаган и Уиллоу Кэтрин Уайт
Дональд и Кифер Сазерленд
Юджин и Дэн Леви
Джессика Симпсон и Максвелл Дрю Джонсон
Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна
Дженнифер Лопес и Эмма Мерибел Энтони
Стив и Роберт Ирвин
Лиа Томпсон и Мэдлин Дойч
Роджер (Queen) и Руфус Тейлор
Джон Леннон с Полом Маккартни и Шон Леннон с Джеймсом Маккартни
Бонус: Лив Тайлер в детстве и ее дочь Лула Роуз Гарднер
А вы больше похожи на маму или на папу?
Фото на превью The Fifth Element / Gaumont, millajovovich / Instagram