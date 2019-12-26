19 знаменитых родителей и их детей, сходство которых видно даже из космоса

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Еще до рождения ребенка многие родители начинают спорить, на кого будет похож их малыш. А уж когда он наконец-то появляется на свет, дискуссии по поводу его внешности не утихают очень долго. Звездные семьи не исключение. Но, похоже, у героев этой подборки таких вопросов не возникало.

AdMe.ru обнаружил потрясающее сходство между некоторыми знаменитостями и их детьми. А в конце статьи вас ждет бонус — фотографии Лив Тайлер и ее маленькой дочери в одном возрасте.

Милла Йовович и Эвер Андерсон

Гордон и Джек Рамзи

Кэрри Фишер и Билли Лурд

Михаил и Анна Барышниковы

Фрэнсис Фишер и Франческа Иствуд

Лиам (Oasis) и Леннон Галлахер

Дольф и Ида Лундгрен

Деннис и Джек Куэйд

Мишель Монаган и Уиллоу Кэтрин Уайт

Дональд и Кифер Сазерленд

Юджин и Дэн Леви

Джессика Симпсон и Максвелл Дрю Джонсон

Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна

Дженнифер Лопес и Эмма Мерибел Энтони

Стив и Роберт Ирвин

Лиа Томпсон и Мэдлин Дойч

Роджер (Queen) и Руфус Тейлор

Джон Леннон с Полом Маккартни и Шон Леннон с Джеймсом Маккартни

Бонус: Лив Тайлер в детстве и ее дочь Лула Роуз Гарднер