19 знаменитостей, которых хлебом не корми, дай подурачиться перед фотокамерами
Наверное, даже знаменитости устают от однообразных фотографий — иначе как объяснить поведение героев нашей подборки? Тут и игривая Дженнифер Лоуренс, и очаровательная Эмилия Кларк, и многие другие звезды. А нам остается только смотреть на своих любимых селебрити и помнить, что они тоже люди, которые очень даже способны вытворить что-нибудь этакое.
Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться чувству юмора и находчивости звезд, а их некоторые находки можно даже взять на вооружение (да-да, мы про Кристен Белл).
Кейт Бланшетт делает большие глаза
А Жюльет Бинош явно пытается кого-то высмотреть
Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор вспомнили детство
Анна Кендрик почти превратилась в сову
Джастин Тимберлейк: найди 10 отличий
Мастерство маскировки Дженнифер Лоуренс
Кристен Белл, Джейсон Доринг и Райан Хэнсен. Признавайтесь, кто мечтал сделать так же, как Кристен?
Кто-нибудь, напомните Майклу Шеннону, куда надо закатывать глаза
Джейсон Момоа дурачится с Эмилией Кларк
Эмилия Кларк примеряет платье оригинальным способом
Что же она там такое увидела?
Кара Делевинь демонстрирует свою кошачью натуру
И единорожью
Блейк Лайвли пытается быть похожей на Урсулу. Безуспешно
«Сейчас я всем темно сделаю»
Аманда Сейфрид решила сфотографироваться с папарацци
Шайа Лабаф пытается сохранить инкогнито
Кэти Перри ищет новый образ
И находит его
Адель нянчит своих маленьких «Грэмми»
Богатая мимика Дженнифер Лоуренс
Может, у вас в копилке тоже есть смешные фотки звезд? Скиньте нам в комментарии, пожалуйста.
Фото на превью reuters