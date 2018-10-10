19 знаменитостей, которых хлебом не корми, дай подурачиться перед фотокамерами

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Наверное, даже знаменитости устают от однообразных фотографий — иначе как объяснить поведение героев нашей подборки? Тут и игривая Дженнифер Лоуренс, и очаровательная Эмилия Кларк, и многие другие звезды. А нам остается только смотреть на своих любимых селебрити и помнить, что они тоже люди, которые очень даже способны вытворить что-нибудь этакое.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться чувству юмора и находчивости звезд, а их некоторые находки можно даже взять на вооружение (да-да, мы про Кристен Белл).

Кейт Бланшетт делает большие глаза

А Жюльет Бинош явно пытается кого-то высмотреть

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор вспомнили детство

Анна Кендрик почти превратилась в сову

Джастин Тимберлейк: найди 10 отличий

Мастерство маскировки Дженнифер Лоуренс

Кристен Белл, Джейсон Доринг и Райан Хэнсен. Признавайтесь, кто мечтал сделать так же, как Кристен?

Кто-нибудь, напомните Майклу Шеннону, куда надо закатывать глаза

Джейсон Момоа дурачится с Эмилией Кларк

Эмилия Кларк примеряет платье оригинальным способом

Что же она там такое увидела?

Кара Делевинь демонстрирует свою кошачью натуру

И единорожью

Блейк Лайвли пытается быть похожей на Урсулу. Безуспешно

«Сейчас я всем темно сделаю»

Аманда Сейфрид решила сфотографироваться с папарацци

Шайа Лабаф пытается сохранить инкогнито

Кэти Перри ищет новый образ

И находит его

Адель нянчит своих маленьких «Грэмми»

Богатая мимика Дженнифер Лоуренс

Может, у вас в копилке тоже есть смешные фотки звезд? Скиньте нам в комментарии, пожалуйста.