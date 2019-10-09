19 российских и зарубежных звезд, которые внезапно оказались одногодками

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Обычно мы можем навскидку определить, сколько лет тому или иному человеку. Однако не всегда. Ведь даже те, кто родился в один год, могут выглядеть совершенно по-разному. И знаменитости не исключение. Например, мы поразились тому, что Анна Хилькевич и Леди Гага — ровесницы, а Мерил Стрип и Ирина Муравьева уже отпраздновали 70-летний юбилей.