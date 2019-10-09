19 российских и зарубежных звезд, которые внезапно оказались одногодками

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Обычно мы можем навскидку определить, сколько лет тому или иному человеку. Однако не всегда. Ведь даже те, кто родился в один год, могут выглядеть совершенно по-разному. И знаменитости не исключение. Например, мы поразились тому, что Анна Хилькевич и Леди Гага — ровесницы, а Мерил Стрип и Ирина Муравьева уже отпраздновали 70-летний юбилей.

AdMe.ru узнал, какие российские и западные знаменитости являются ровесниками, и немало удивился.

1. Пелагея и Линдси Лохан — 33 года

2. Александр Градский и Ричард Гир — 70 лет

3. Анастасия Волочкова и Риз Уизерспун — 43 года

4. Ольга Бузова и Эмилия Кларк — 33 года

5. Константин Хабенский и Эминем — 47 лет

6. Александр Домогаров и Брэд Питт — 56 лет

7. Юлия Меньшова и Гвен Стефани — 50 лет

8. Анна Хилькевич и Леди Гага — 33 года

9. Ирина Муравьева и Мерил Стрип — 70 лет

10. Слава и Зоуи Дешанель — 39 лет

11. Кристина Асмус и Эмма Стоун — 31 год

12. Виктор Хориняк и Лиам Хемсворт — 29 лет

13. Ева Польна и Шарлиз Терон — 44 года

14. Марина Могилевская и Мелания Трамп — 48 лет

15. Таисия Повалий и Кортни Лав — 55 лет

16. Дмитрий Маликов и Мэтт Деймон — 48 лет

17. Иван Охлобыстин и Адам Сэндлер — 53 года

18. Светлана Пермякова и София Вергара — 47 лет

19. Владимир Сычев и Джаред Лето — 48 лет

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