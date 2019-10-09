19 российских и зарубежных звезд, которые внезапно оказались одногодками
Обычно мы можем навскидку определить, сколько лет тому или иному человеку. Однако не всегда. Ведь даже те, кто родился в один год, могут выглядеть совершенно по-разному. И знаменитости не исключение. Например, мы поразились тому, что Анна Хилькевич и Леди Гага — ровесницы, а Мерил Стрип и Ирина Муравьева уже отпраздновали 70-летний юбилей.
AdMe.ru узнал, какие российские и западные знаменитости являются ровесниками, и немало удивился.
1. Пелагея и Линдси Лохан — 33 года
2. Александр Градский и Ричард Гир — 70 лет
3. Анастасия Волочкова и Риз Уизерспун — 43 года
4. Ольга Бузова и Эмилия Кларк — 33 года
5. Константин Хабенский и Эминем — 47 лет
6. Александр Домогаров и Брэд Питт — 56 лет
7. Юлия Меньшова и Гвен Стефани — 50 лет
8. Анна Хилькевич и Леди Гага — 33 года
9. Ирина Муравьева и Мерил Стрип — 70 лет
10. Слава и Зоуи Дешанель — 39 лет
11. Кристина Асмус и Эмма Стоун — 31 год
12. Виктор Хориняк и Лиам Хемсворт — 29 лет
13. Ева Польна и Шарлиз Терон — 44 года
14. Марина Могилевская и Мелания Трамп — 48 лет
15. Таисия Повалий и Кортни Лав — 55 лет
16. Дмитрий Маликов и Мэтт Деймон — 48 лет
17. Иван Охлобыстин и Адам Сэндлер — 53 года
18. Светлана Пермякова и София Вергара — 47 лет
19. Владимир Сычев и Джаред Лето — 48 лет
Фото на превью Pierre Villard / Sipa / East News, Tarakanov Vadim / East News