19 песен, от которых в 90-х сходили с ума все мы

Иногда так хочется забыть обо всем и просто окунуться в далекие и теплые воспоминания о том, какой была наша юность. И чтобы сделать это, нужно всего лишь включить правильную песню.

Специально для тех, кто любит погрузиться в ностальгию, AdMe.ru составил подборку из 19 песен, которые в 90-е доносились из каждого приемника.

No Doubt «Don’t speak»

Сейчас уже и не верится, что когда-то дерзкая красотка Гвен Стефани была солисткой популярной группы No Doubt и пела эту пронзительную песню о своем разбитом сердце. А мы плакали и подпевали радио-приемнику.

Natalie Imbruglia «Torn»

И пусть сейчас австралийская певица Натали Имбрулья далеко не так популярна, как 20 лет назад, мы до сих пор помним ее бесподобный взгляд и сексуального красавца из клипа на песню «Torn».

Jennifer Paige «Crush»

Эта песня играла в наушниках у каждой девушки, которая не собиралась идти на поводу у своих чувств. В ней так и поется: «Это всего лишь влюбленность, и все мои поступки зависят лишь от меня одной».

Demo «Солнышко в руках»

Мне так хорошо с тобой мечтать об этом!

Britney Spears «(You Drive Me) Crazy»

Уже не невинная школьница, но еще не та скандальная дива, которой мы знаем ее сейчас. Кажется, это были лучшие времена в карьере прекрасной Бритни.

Aqua «Barbie Girl»

Признайтесь, под эту песню каждая девушка мечтала о розовой жизни, в которой она похожа на безупречную Барби в объятиях не менее безупречного Кена.

Celine Dion «My Heart Will Go On»

У каждой уважающей себя девушки в шкафу пряталась футболка с портретом влюбленных Кейт и Лео. А слушая пронзительную «My Heart Will Go On», каждая из нас мечтала о своем собственном Лео.

Андрей Губин «Зима-холода»

И пусть он невысок ростом, мы все равно любили его больше всяких Иглесиасов, просто потому что он наш. А еще у каждой девчонки над кроватью висел его плакат.

*NSYNC «Bye Bye Bye»

Еще не такой известный, но безумно привлекательный Джастин Тимберлейк в составе группы *NSYNC уже тогда разбивал миллионы женских сердец. И делал он это под очень зажигательную песню.

Руки Вверх «Алешка»

Только о Сереге позабыла ты...

Mariah Carey «Always Be My Baby»

И вроде бы ничего особенного в этой песне нет: просто красивая музыка и приятный голос красавицы Мэрайи Кэри. Но этого оказалось достаточно, чтобы эта светлая любовная баллада надолго задержалась в наших сердцах.

Eve ft. Gwen Stefani «Let Me Blow Ya Mind»

Именно с этой песни наши девушки начали свое знакомство с западной рэп-музыкой.

Monica «Angel of Mine»

«Мой ангел, ты спустился в мою жизнь с небес и научил меня любить, когда я уже потеряла всякую надежду»... Без комментариев, мы слушали и утирали слезы.

Backstreet Boys «I Want It That Way»

Пожалуй, самый знаменитый бойз-бэнд 90-х. Слушать их песни мы могли бесконечно, а спорить, кто из них самый красивый, еще дольше. И все-таки вон тот, светленький.

TLC «No Scrubs»

Именно от них мы узнали, что же такое этот загадочный ритм-энд-блюз!

Dixie Chicks «Goodbye Earl»

Когда клипы Dixie Chicks начали крутить по нашему телевидению, мы впервые поняли, что простые деревенские девчонки живут не только у нас, но и на другом конце планеты. Там они поют веселое кантри и влюбляют в себя весь мир.

Des’ree «You Gotta Be»

Этот тембр невозможно было спутать ни с чьим другим, а стильный черно-белый клип сразу пришелся по вкусу настоящим эстетам.

Jewel «You Were Meant For Me»

Певица с говорящим именем «Бриллиант» и со сладким голосом, перестать слушать который было просто за гранью человеческих сил.

Hi-Fi «Беспризорник»

Убежа-а-ал я из дома. Бродить по сказочным мирам!

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