19 песен, от которых в 90-х сходили с ума все мы
Иногда так хочется забыть обо всем и просто окунуться в далекие и теплые воспоминания о том, какой была наша юность. И чтобы сделать это, нужно всего лишь включить правильную песню.
Специально для тех, кто любит погрузиться в ностальгию, AdMe.ru составил подборку из 19 песен, которые в 90-е доносились из каждого приемника.
No Doubt «Don’t speak»
Сейчас уже и не верится, что когда-то дерзкая красотка Гвен Стефани была солисткой популярной группы No Doubt и пела эту пронзительную песню о своем разбитом сердце. А мы плакали и подпевали радио-приемнику.
Natalie Imbruglia «Torn»
И пусть сейчас австралийская певица Натали Имбрулья далеко не так популярна, как 20 лет назад, мы до сих пор помним ее бесподобный взгляд и сексуального красавца из клипа на песню «Torn».
Jennifer Paige «Crush»
Эта песня играла в наушниках у каждой девушки, которая не собиралась идти на поводу у своих чувств. В ней так и поется: «Это всего лишь влюбленность, и все мои поступки зависят лишь от меня одной».
Demo «Солнышко в руках»
Мне так хорошо с тобой мечтать об этом!
Britney Spears «(You Drive Me) Crazy»
Уже не невинная школьница, но еще не та скандальная дива, которой мы знаем ее сейчас. Кажется, это были лучшие времена в карьере прекрасной Бритни.
Aqua «Barbie Girl»
Признайтесь, под эту песню каждая девушка мечтала о розовой жизни, в которой она похожа на безупречную Барби в объятиях не менее безупречного Кена.
Celine Dion «My Heart Will Go On»
У каждой уважающей себя девушки в шкафу пряталась футболка с портретом влюбленных Кейт и Лео. А слушая пронзительную «My Heart Will Go On», каждая из нас мечтала о своем собственном Лео.
Андрей Губин «Зима-холода»
И пусть он невысок ростом, мы все равно любили его больше всяких Иглесиасов, просто потому что он наш. А еще у каждой девчонки над кроватью висел его плакат.
*NSYNC «Bye Bye Bye»
Еще не такой известный, но безумно привлекательный Джастин Тимберлейк в составе группы *NSYNC уже тогда разбивал миллионы женских сердец. И делал он это под очень зажигательную песню.
Руки Вверх «Алешка»
Только о Сереге позабыла ты...
Mariah Carey «Always Be My Baby»
И вроде бы ничего особенного в этой песне нет: просто красивая музыка и приятный голос красавицы Мэрайи Кэри. Но этого оказалось достаточно, чтобы эта светлая любовная баллада надолго задержалась в наших сердцах.
Eve ft. Gwen Stefani «Let Me Blow Ya Mind»
Именно с этой песни наши девушки начали свое знакомство с западной рэп-музыкой.
Monica «Angel of Mine»
«Мой ангел, ты спустился в мою жизнь с небес и научил меня любить, когда я уже потеряла всякую надежду»... Без комментариев, мы слушали и утирали слезы.
Backstreet Boys «I Want It That Way»
Пожалуй, самый знаменитый бойз-бэнд 90-х. Слушать их песни мы могли бесконечно, а спорить, кто из них самый красивый, еще дольше. И все-таки вон тот, светленький.
TLC «No Scrubs»
Именно от них мы узнали, что же такое этот загадочный ритм-энд-блюз!
Dixie Chicks «Goodbye Earl»
Когда клипы Dixie Chicks начали крутить по нашему телевидению, мы впервые поняли, что простые деревенские девчонки живут не только у нас, но и на другом конце планеты. Там они поют веселое кантри и влюбляют в себя весь мир.
Des’ree «You Gotta Be»
Этот тембр невозможно было спутать ни с чьим другим, а стильный черно-белый клип сразу пришелся по вкусу настоящим эстетам.
Jewel «You Were Meant For Me»
Певица с говорящим именем «Бриллиант» и со сладким голосом, перестать слушать который было просто за гранью человеческих сил.
Hi-Fi «Беспризорник»
Убежа-а-ал я из дома. Бродить по сказочным мирам!