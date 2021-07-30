19 пар знаменитостей, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь
На то, как мы выглядим, оказывает влияние уйма факторов: питание, наследственность, уход за собой, экологическая обстановка в месте проживания и многие другие. Конечно, если человек богат и знаменит, перед ним открывается больше возможностей поправить свое отражение в зеркале, хотя пользуются ими далеко не все. Пока одни мировые звезды охотно обращаются к пластическим хирургам и косметологам, другие предпочитают стареть естественно, да и образ жизни вносит свою лепту. Все это приводит к тому, что ровесники могут выглядеть совершенно по-разному, а определить реальный возраст человека становится все сложнее.
Мы в AdMe.ru не поверили своим глазам, когда узнали, что эти пары знаменитостей родились в один год. А еще задумались, всегда ли пластика помогает визуально сбросить пару лишних лет.
Вупи Голдберг (65 лет) и Донателла Версаче (66 лет)
Гвен Стефани и Эллен Помпео (51 год)
Николас Кейдж (57 лет) и Киану Ривз (56 лет)
Лиза Кудроу и Лиза Ринна (58 лет)
Элизабет Херли и Сара Джессика Паркер (56 лет)
Крис Рок (56 лет) и Мадс Миккельсен (55 лет)
Лора Дерн и Николь Кидман (54 года)
Хелен Хант (58 лет) и Лорен Холли (57 лет)
Рики Мартин и Снуп Догг (49 лет)
Пола Абдул (59 лет) и Джоди Фостер (58 лет)
Брэд Питт и Роб Шнайдер (57 лет)
Мэрайя Кэри и Джули Хесмондал (51 год)
Ким Кардашьян и Мишель Уильямс (40 лет)
Роберт Дауни — младший и Джон Си Райли (56 лет)
Керри-Энн Мосс (53 года) и Эмили Уотсон (54 года)
Вин Дизель и Уилл Феррелл (54 года)
Джоан Роулинг и Кира Седжвик (55 лет)
Маколей Калкин и Джейк Джилленхол (40 лет)
Алисса Милано и Тони Коллетт (48 лет)
А вы выглядите старше или моложе своих ровесников? Часто ли другие люди дают вам ваш реальный возраст?