19 пар знаменитостей, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь

На то, как мы выглядим, оказывает влияние уйма факторов: питание, наследственность, уход за собой, экологическая обстановка в месте проживания и многие другие. Конечно, если человек богат и знаменит, перед ним открывается больше возможностей поправить свое отражение в зеркале, хотя пользуются ими далеко не все. Пока одни мировые звезды охотно обращаются к пластическим хирургам и косметологам, другие предпочитают стареть естественно, да и образ жизни вносит свою лепту. Все это приводит к тому, что ровесники могут выглядеть совершенно по-разному, а определить реальный возраст человека становится все сложнее.

Мы в AdMe.ru не поверили своим глазам, когда узнали, что эти пары знаменитостей родились в один год. А еще задумались, всегда ли пластика помогает визуально сбросить пару лишних лет.

Вупи Голдберг (65 лет) и Донателла Версаче (66 лет)

Гвен Стефани и Эллен Помпео (51 год)

Николас Кейдж (57 лет) и Киану Ривз (56 лет)

Лиза Кудроу и Лиза Ринна (58 лет)

Элизабет Херли и Сара Джессика Паркер (56 лет)

Крис Рок (56 лет) и Мадс Миккельсен (55 лет)

Лора Дерн и Николь Кидман (54 года)

Хелен Хант (58 лет) и Лорен Холли (57 лет)

Рики Мартин и Снуп Догг (49 лет)

Пола Абдул (59 лет) и Джоди Фостер (58 лет)

Брэд Питт и Роб Шнайдер (57 лет)

Мэрайя Кэри и Джули Хесмондал (51 год)

Ким Кардашьян и Мишель Уильямс (40 лет)

Роберт Дауни — младший и Джон Си Райли (56 лет)

Керри-Энн Мосс (53 года) и Эмили Уотсон (54 года)

Вин Дизель и Уилл Феррелл (54 года)

Джоан Роулинг и Кира Седжвик (55 лет)

Маколей Калкин и Джейк Джилленхол (40 лет)

Алисса Милано и Тони Коллетт (48 лет)