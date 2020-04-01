19 отечественных звезд, которые неожиданно для всех празднуют юбилей в 2020 году

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Не так давно свой 70-летний юбилей отпраздновала королева русской народной песни Надежда Бабкина. Мы даже не подозревали, что в паспорте певицы стоит 1950 год рождения, как и в документе Александра Буйнова. Так что мы решили изучить биографии российских звезд и обнаружили, что юбиляров в 2020-м хоть отбавляй.