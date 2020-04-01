19 отечественных звезд, которые неожиданно для всех празднуют юбилей в 2020 году
Не так давно свой 70-летний юбилей отпраздновала королева русской народной песни Надежда Бабкина. Мы даже не подозревали, что в паспорте певицы стоит 1950 год рождения, как и в документе Александра Буйнова. Так что мы решили изучить биографии российских звезд и обнаружили, что юбиляров в 2020-м хоть отбавляй.
Для AdMe.ru стал сюрпризом возраст некоторых российских селебрити, а еще мы были поражены тому, как быстро летит время.
1. Лариса Долина — 10 сентября (65 лет)
2. Надежда Бабкина — 19 марта (70 лет)
3. Ева Польна — 19 мая (45 лет)
4. Дмитрий Маликов — 29 января (50 лет)
5. Ирина Хакамада — 13 апреля (65 лет)
6. Леонид Парфенов — 26 января (60 лет)
7. Елизавета Боярская — 20 декабря (35 лет)
8. Светлана Светличная — 15 мая (80 лет)
9. Никита Михалков — 21 октября (75 лет)
10. Ирина Безрукова — 11 апреля (55 лет)
11. Юлия Рутберг — 8 июля (55 лет)
12. Регина Тодоренко — 14 июня (30 лет)
13. Тина Канделаки — 10 ноября (45 лет)
14. Валерий Меладзе — 23 июня (55 лет)
15. Андрей Григорьев-Апполонов — 26 июля (50 лет)
16. Наталья Селезнева — 19 июня (75 лет)
17. Ольга Дроздова — 1 апреля (55 лет)
18. Денис Клявер — 6 апреля (45 лет)
19. Александр Буйнов — 24 марта (70 лет)
Возраст какой российской звезды для вас стал полной неожиданностью?
Фото на превью East News, apollonov_ag / Instagram